L’Oppo Find X5 déjà en promo, une tablette bradée à 129 €, et un Dyson pas cher — les deals de la semaine

La deuxième semaine des soldes d'été se termine, et de nombreuses références sont en promotions. Si vous n'avez pas pu suivre les nombreux bons plans publiés récemment, voici un récap des meilleurs deals pour s'équiper au meilleur prix.

En 2022, Oppo a dégainé sa nouvelle série de smartphones Find, qui compte le Find X5 Lite, le Find X5 et le Find X5 Pro. Les deux derniers sont les plus premium et plus onéreux de la gamme, mais le Find X5 allège quelque peu la facture en reprenant quelques bons éléments de la version Pro avec un prix plus contenu. Certes, il a fallu faire quelques concessions pour faire baisser le prix, le Oppo Find X5 est tout aussi intéressant d’autant plus qu’aujourd’hui il perd 200 euros de son prix pendant les soldes d’été.

Pour en savoir davantage, nous vous invitons à lire le test complet du Oppo Find X5.

Ce qu’il faut retenir du Oppo Find X5

Une dalle AMOLED de 6.55″ FHD+ à 120 Hz

Le puissant Snapdragon 888

Un module photo signé Hasselblad

Une charge rapide véloce de 80 W

Le Oppo Find X5 est commercialisé au prix de 999 euros, mais grâce aux soldes d’été le smartphone se trouve en promotion à 799,20 euros sur le site E.Leclerc.

Retrouvez l'Oppo Find X5 à 799,20 € (blanc) chez E.Leclerc

Realme commence à s’installer sur le marché des tablettes tactiles avec les Pad X et Pad Mini qui ont été officialisées. La première de la marque était la Realme Pad, sortie en septembre dernier. Cette tablette tactile façon iPad n’en a pas le prix, puisqu’elle fait partie de l’entrée de gamme. Mais en ce moment les soldes d’été 2022 ont lieu et l’ardoise chinoise perd jusqu’à 110 euros de son prix de lancement.

Ce qu’il faut retenir de la Realme Pad

Une batterie de 7 100 mAh

Les performances plus que correctes

Un écran de 10,4 pouces de 2 000 par 1 200 pixels

Au lieu de 239 euros à sa sortie, la Realme Pad avec 32 Go de stockage et 3 Go de RAM est aujourd’hui disponible durant les soldes d’été à seulement 129,99 euros sur le site de Cdiscount.

Dyson a su se faire une place clé sur le marché des aspirateurs-balais, il est presque seul sur ce secteur. La marque anglaise offre une efficacité que peu de concurrents arrivent à assurer. Quel que soit le modèle de Dyson que vous prendrez, vous accédez au savoir-faire du Britannique, et vous ne serez pas déçu. La référence V8 Extra par exemple, est toujours puissante et pratique pour s’attaquer aux corvées du ménage. Et aujourd’hui il est possible de l’obtenir pour moins de 280 euros.

Ce qu’il faut retenir du Dyson V8 Extra

Un aspirateur puissant et très maniable

Nettoie efficacement la poussière et les débris

Pour une durée de 40 minutes

Au lieu d’un prix barré à 349 euros, le balai aspirateur Dyson V8 Extra bénéfice de 20 % de réduction durant les soldes et passe à 279 euros seulement chez Boulanger.

Moins cher que le low cost ? C’est possible ? En tout cas Auchan Télécom nous a prouvé de nombreuses fois qu’il était capable de sacrifier les prix de ses forfaits mobiles sans engagement, sans faire une croix sur les Go. Cette fois-ci c’est un forfait de 90 Go pour seulement 6,99 euros par mois dont il est question, et le prix ne change pas au bout de la première année.

Ce qu’il faut retenir du forfait Auchan Telecom

Un prix bas même après la première année

Les appels/SMS/MMS illimités

90 Go partout en France métropolitaine

Le réseau de Bouygues Télécom à pas cher

Jusqu’au 5 juillet 2022, le forfait sans engagement de 90 Go est à seulement 6,99 euros par mois chez Auchan Telecom, le tout changement de prix même après la première année.

Les meilleurs forfaits sans engagement NRJ Mobile Série Limitée - 100 Go 4 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 8,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You - 100 Go 5 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 10,99€ Découvrir SFR Forfait Mobile 4G – 80 Go 2 mois Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go Pendant 12 mois 10€ 30€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.