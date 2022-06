Pour la 2e démarque des soldes, le prix de la Realme Pad chute à 129 €

La première tablette tactile de Realme est sortie il y a quelques mois. Si elle était déjà abordable, elle l'est encore plus durant les soldes d'été puisqu'elle passe de 239 euros à 129 euros seulement.

Realme commence à s’installer sur le marché des tablettes tactiles avec les Pad X et Pad Mini qui ont été officialisées. La première de la marque était la Realme Pad, sortie en septembre dernier. Cette tablette tactile façon iPad n’en a pas le prix, puisqu’elle fait partie de l’entrée de gamme. Mais en ce moment les soldes d’été 2022 ont lieu et l’ardoise chinoise perd jusqu’à 110 euros de son prix de lancement.

Ce qu’il faut retenir de la Realme Pad

Une batterie de 7 100 mAh

Les performances plus que correctes

Un écran de 10,4 pouces de 2 000 par 1 200 pixels

Au lieu de 239 euros à sa sortie, la Realme Pad avec 32 Go de stockage et 3 Go de RAM est aujourd’hui disponible durant les soldes d’été à seulement 129,99 euros sur le site de Cdiscount.

Un design similaire à celui de l’iPad, mais pas les performances

Dans sa communication, Realme n’hésite pas à comparer sa Pad avec l’iPad d’Apple. Effectivement, on sent que le design s’en inspire, avec un corps métallique, une disposition des boutons similaire ou encore une façade avec des contours noirs et arrondis.

Du côté des performances, on en est évidemment moins, mais ce n’est pas un problème au vu des prix de Realme. Dans cette petite machine, on trouve une puce MediaTek Helio G80 qui fait tourner le tout. La marque propose trois configurations : 3 Go de RAM + 32 Go de stockage, 4 Go de RAM + 64 Go de stockage et 6 Go de RAM + 128 Go de stockage. À noter que c’est cette première qui est en promotion à l’occasion des soldes d’été.

Cette tablette Realme possède une batterie de 7 100 mAh qui permet de visionner des vidéos YouTube durant 12 heures sans interruption. Une autonomie assez importante pour une tablette. Côté recharge, la puissance est de 18 W, ce qui peut être un peu lent. Mais bon point, on a le reverse charging disponible sur ce modèle.

La tablette parfaite pour les enfants ou pour regarder des contenus vidéo

Honnêtement, vous ne pourrez pas jouer aux derniers jeux 3D avec cette tablette d’entrée de gamme et on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Cependant, la Realme Pad peut être très adaptée pour regarder des vidéos sur YouTube, ou des séries/films sur les plates-formes de SVoD. Elle possède un écran de 10,4 pouces d’une définition de 2000 par 1200 pixels et c’est une dalle LCD.

Si le stockage n’est « que » de 32 Go, sachez que vous pouvez l’étendre à 1 To supplémentaire en y ajoutant une carte microSD. Sur l’audio, la Realme Pad émet du son grâce à quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. La marque propose quatre modes de luminosité sur son produit pour éviter la fatigue oculaire, avec par exemple un mode de lecture façon liseuse. Sur un positionnement à moins de 200 euros, le fabricant sait que cette tablette sera destinée à certains enfants. C’est pourquoi il propose Google Kids Space, un mode de fonctionnement fait pour les enfants, pour leur sécurité et leur éducation.

