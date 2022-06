Le nouveau Oppo Find X5 devient moins cher à l’occasion des soldes d’été

Le Find X5 d’Oppo se pare de caractéristiques premium : écran AMOLED, processeur puissant, charge ultra rapide et belle polyvalence photo. Il devient encore plus intéressant puisqu’aujourd’hui son prix passe à 799,20 au lieu de 999 euros au départ.

En 2022, Oppo a dégainé sa nouvelle série de smartphones Find, qui compte le Find X5 Lite, le Find X5 et le Find X5 Pro. Les deux derniers sont les plus premium et plus onéreux de la gamme, mais le Find X5 allège quelque peu la facture en reprenant quelques bons éléments de la version Pro avec un prix plus contenu. Certes, il a fallu faire quelques concessions pour faire baisser le prix, le Oppo Find X5 est tout aussi intéressant d’autant plus qu’aujourd’hui il perd 200 euros de son prix pendant les soldes d’été.

Les atouts du Oppo Find X5

Une dalle AMOLED de 6.55″ FHD+ à 120 Hz

Le puissant Snapdragon 888

Un module photo signé Hasselblad

Une charge rapide véloce de 80 W

Le Oppo Find X5 est commercialisé au prix de 999 euros, mais grâce aux soldes d’été le smartphone se trouve en promotion à 799,20 euros sur le site E.Leclerc.

Retrouvez l'Oppo Find X5 à 799,20 € (blanc) chez E.Leclerc

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le smartphone Oppo Find X5.

Un smartphone résolument haut de gamme

Pour maintenir un prix sous les 1 000 euros, le Oppo Find X5 fait quelques concessions, mais a tout d’un Pro. Exit le dos en céramique, ici on retrouve un dos en verre avec un revêtement satiné agréable au touché et qui fait bel effet. Ses finitions sont bien réussies et son poids plume de 196 grammes offre une bonne prise en main. Il dispose d’un sublime écran AMOLED de 6,55 pouces FHD+, qui est capable d’afficher une grande couverture de couleurs grâce à son delta E moyen impeccable. Vous pourrez profiter également d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une expérience plus fluide.

Et si vous avez tendance à consommer beaucoup de contenu vidéo ou consulter les réseaux sociaux, Oppo ne fait pas de différence entre le Find X5 Pro et Find X5. Ce dernier bénéficie lui aussi de la compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 80 W qui va permettre de passer de 5 % à 76 % en seulement 20 minutes. La charge sans fil est de la partie (30 W) ainsi que la charge inversée (10 W). Autrement le téléphone tient la journée grâce à son accumulateur de 4 800 mAh, voire un peu plus en fonction de vos usages.

Avec peu de compromis

Pour abaisser le prix de son Find X5, Oppo choisit plutôt d’opter pour l’ancienne puce premium de Qualcomm, à savoir la Snapdragon 888. Si elle a récemment été remplacée par la 8 Gen 1, cette dernière a l’avantage de moins chauffer et parvient à faire tourner des jeux exigeant à un niveau de détail graphique satisfaisant. Cette configuration épaulée par 8 Go de RAM fait encore des merveilles, que ce soit pour naviguer tranquillement sur Internet, effectuer vos tâches principales sans ralentissement. Et pour offrir une bonne expérience utilisateur, il tourne sur Android 12 couplé à l’interface ColorOS12. La compatibilité avec la 5G est aussi de la partie.

En photo, l’Oppo Find X5 propose trois capteurs : un capteur principal et un ultra grand-angle de 50 mégapixels ainsi q’un téléobjectif de 13 mégapixels. Il fait quelques concessions par rapport au modèle Pro, mais arrive à proposer une qualité d’image très convaincante largement au-dessus de la concurrence en termes de piqué sur les deux capteurs principaux, sans aucun souci de flou ni de couleurs trop criardes. Le mode portrait est aussi très efficace, à condition de ne pas se trouver trop loin du sujet.

Retrouvez l'Oppo Find X5 à 799,20 € (blanc) chez E.Leclerc

Pour en savoir davantage, nous vous invitons à lire le test complet du Oppo Find X5.

