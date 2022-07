Amazon profite des soldes pour afficher le Realme 9 Pro+ à son prix le plus bas

Proposé à sa sortie à moins de 380 euros, le Realme 9 Pro+ offre de belles choses : une charge rapide, de belles performances et un appareil photo convaincant. Aujourd’hui, vous pouvez en profiter pour 299 euros seulement.

Realme connaît un franc succès avec ses smartphones abordables. La marque continue son ascension et propose sa dernière référence : le 9 Pro Plus 5G. Un smartphone ambitieux qui cherche à s’imposer dans le milieu de gamme et qui s’en donne les moyens pour faire de l’ombre à son concurrent Xiaomi. Pendant les soldes, il devient plus intéressant en s’affichant avec 80 euros de moins par rapport à son prix initial.

Le Realme 9 Pro +, c’est quoi ?

Un smartphone au design original

Un écran OLED de 6,4 pouces rafraîchi à 90 Hz

Un SoC Dimensity 920 qui a du répondant

La recharge rapide efficace

Sorti à 379,99 euros, le Realme 9 Pro Plus 5G (128 Go) est actuellement disponible en promotion à 299 euros sur Amazon et sur Cdiscout.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme 9 Pro+. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un milieu de gamme convaincant

Simple d’apparence, le Realme 9 Pro Plus dispose pourtant d’un dos en verre dont la couleur peut varier en fonction des reflets du soleil, tel un caméléon — une petite touche d’originalité bienvenue. Il offre une bonne prise en main avec ses 7,9 mm d’épaisseur et sa diagonale de 6,4 pouces. La dalle AMOLED en FHD+ se limite à du 90 Hz, mais la navigation reste toutefois fluide et agréable.

Côté photo, Realme a intégré trois capteurs, dont un principal de 50 mégapixels. Il est capable de faire de belles images dans les bonnes conditions même en faible luminosité. Deux autres capteurs, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels viennent compléter ce module.

Grâce à sa fiche technique équilibrée

Pour fonctionner efficacement, le 9 Pro Plus est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 920 5G, soit la même puce que l’on retrouve sur le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Avec 8 Go de mémoire vive, cette configuration pourra convenir à la plupart de vos besoins : faire du multitâche, tourner des applications et même des jeux 3D. Pour Fortnite il faudra se contenter de jouer en 30 fps avec des graphismes bloqués au niveau moyen. Cette puce permet également d’apporter le réseau 5G. L’expérience utilisateur est assurée grâce à Android 12 avec l’interface Realme UI.

Au niveau de l’autonomie, le constructeur propose une batterie de 4 500 mAh. Une autonomie confortable pour tenir une journée et demie selon votre utilisation. Mieux encore, le smartphone est compatible avec la charge rapide. Avec ce téléphone vous êtes assuré d’avoir de la batterie grâce à la présence du Super Dart 60 W, qui permet d’avoir une charge complète en seulement 30 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Realme 9 Pro+ 5G.

