Ce pack Google Nest Hub (2e gen) + Nest Mini est à -43 % pour les soldes

Les soldes ne sont pas terminées et la Fnac frappe fort : en ajoutant l'écran connecté Google Nest Hub (2e génération) et l'enceinte Google Nest Mini au panier, le tout vous revient à seulement 64,98 euros contre 114,98 euros.

Avec les soldes, c’est le moment de faire le plein de technologie. Parmi les bonnes affaires du jour, on retrouve ce pack proposé par la Fnac qui regroupe l’écran connecté et l’enceinte connectée de Google à moins de 65 euros. Les deux font la paire puisque vous pourrez profiter du savoir faire de la firme Mountain View avec l’Assistant Google ou encore fonctionnalités pratiques comme Cast.

Ce qu’il faut retenir de ce pack

Un écran connecté compact de 7 pouces

L’assistant Google intégré et la technologie Cast

De nouvelles fonctionnalités

En prime : la Google Nest Mini

Au lieu d’un prix barré à 114,98 euros, le Google Nest Hub 2e génération + le Google Nest Hub Mini ne coûte plus que 64,98 euros sur le site de la Fnac. Pour profiter de cette offre, il vous suffit d’ajouter au panier les deux produits.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’enceinte Google Nest Hub 2e génération. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un Smart Display identique au précédent

Quand une formule marche, il n’est pas nécessaire de la changer. C’est pourquoi le Google Nest Hub 2e génération reprend en grande partie les traits de son prédécesseur. Il garde un look minimaliste et un pied qui s’intégrera dans toutes les pièces de votre maison, avec toutefois des dimensions plus généreuses et un poids plus élevé que le premier du nom.

L’écran IPS de 7 pouces est identique pour garder un format compact, mais qui reste assez grand pour consulter les informations souhaitées de manière lisible. D’ailleurs la luminosité de l’écran s’adapte à l’environnement de la pièce pour éviter d’être ébloui par l’écran une fois la nuit tombée ou bien au petit matin. On retrouve l’OS de Google qui fonctionne autour de l’Assistant Google et de la fonction Chromecast. Vous pourrez également contrôler vos objets connectés, demander la météo, l’actualité du moment ou les rendez-vous prévus sans difficulté.

Avec quelques améliorations bienvenues

Les nouveautés ne sont pas visibles, mais elles sont bien présentes. Le Nest Hub intègre un microphone en plus, qui permet à l’écran d’être plus précis dans la reconnaissance vocale. Il capte mieux les voix, même lointaines. Côté audio, Google apporte un transducteur de 43,5 mm proposant plus de puissance et un son de meilleure qualité. Le Nest Hub est largement suffisant pour se réveiller et profiter de la radio et de la musique dans ce cadre.

Le Nest Hub 2021 ajoute un suivi du sommeil intégré via Soli, une technologie radar. Le produit est capable de mesurer la durée de votre sommeil, mais aussi la qualité de ce dernier. Pour ce faire, il va capter vos mouvements, votre respiration, les variations de luminosité ou encore entendre vos ronflements pour déterminer la durée, et la qualité de votre sommeil. Tous les matins, un résumé de la nuit s’affiche sur l’écran.

Une petite enceinte d’appoint

Le Google Nest Mini est la plus petite enceinte connectée de la firme. Son design tout mimi, sa taille, ses qualités et le fait de ne pas être trop chère font d’elle une enceinte à considérer. Google améliore la qualité sonore en intégrant deux basses plus puissantes que sur le modèle précédent.

Le son est plus percutant, clair et naturel, mais il faudra éviter de le pousser au maximum. Elle reste efficace pour communiquer efficacement avec l’assistant. D’ailleurs ce dernier se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions comme pour vous renseigner sur l’actualité, la météo, sur des recettes, sur votre agenda, ou encore pour lancer un minuteur ou une chanson. Vous pourrez également contrôler vos objets connectés via Google Assistant.

Retrouvez le Google Nest Hub (2e gen) + Nest Mini à 64,98 € à la Fnac

N’hésitez pas à consulter notre test complet du Google Nest Hub 2e génération pour en savoir plus, ainsi que celui du Google Nest Mini.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures enceintes connectées en 2022 ?

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.