Grâce à une vente flash, ce laptop doté d’un Ryzen 7 chute à -30 % à la fin des soldes

Les soldes touchent à leur fin, et pourtant les bonnes affaires continuent. Darty propose le Lenovo IdeaPad 3 à un prix plus avantageux. Équipé d’un Ryzen 7 et d’un SSD de 512 Go, il passe de 799,99 euros à 569,99 euros.

Il n’est pas nécessaire de débourser des sommes démeusurées pour faire l’acquisition d’un PC portable performant avec une fiche technique intéressante. Le Lenovo IdeaPad 3 (14ALC6) assure des performances excellentes grâce à sa puce Ryzen 7. Et grâce à une vente flash, le rapport performances/prix devient meilleur grâce à cette réduction de 230 euros.

Les points forts du Lenovo IdeaPad 3

Un design sobre et compact avec un écran de 14 pouces FHD

La puissance de la puce AMD Ryzen 7 5700U

Un SSD de 512 Go + 8 Go de RAM

Une bonne autonomie

Initialement à 799,99 euros, le PC portable Lenovo IdeaPad 3 (14ALC6) bénéficie de 230 euros de réduction et s’affiche désormais à 569,99 euros sur le site de Darty.

Un laptop épuré et léger …

La série IdeaPad de Lenovo se positionne comme une solution de milieu de gamme et convient pour un usage quotidien, entre loisirs et travail. Le Lenovo IdeaPad 3 (14ALC6) est conçu pour être fin, léger et compact. Il ne fait pas plus de 20 millimètres d’épaisseur pour environ 1,4 kilogramme seulement, le tout avec une dalle LCD Full HD (1920 x 1080 pixels) de 14 pouces qui propose de fines bordures autour de l’écran. Ce PC portable offre une bonne densité d’affichage, un bon confort visuel, mais assure également un son plus riche grâce à la présence de haut-parleurs Dolby Audio.

… Qui a du répondant

Son petit format ne le pénalise pas, puisqu’il intègre une puce AMD Ryzen 7 (5700U) cadencé à 1,8 GHz (turbo boost à 4,3 GHz) et 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, l’IdeaPad a du répondant pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Il peut supporter un usage multitâche poussé en bureautique. De plus, avec son SSD de 512 Go, il propose une expérience totalement fluide sous Windows 11, avec des temps de chargement optimisés. Sachez tout de même que ce modèle dispose aussi d’une carte graphique Radeon pour jouer un peu, uniquement si le jeu n’est pas trop gourmand.

Au niveau de l’autonomie, ce modèle est assuré par une batterie de 38 Wh. D’après le constructeur, l’ultrabook tiendrait jusqu’à 11 heures en usage classique. Cela fait donc de lui le compagnon idéal lors de vos réunions ou vos cours en amphithéâtre. Pour finir, côté connectique, cet ultrabook s’équipe d’un port USB Type-C, deux ports USB Type-A, un port HDMI 1.4, un slot microSD, ainsi qu’une prise casque/microphone.

