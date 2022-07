L’atypique TV QLED Samsung The Frame 55″ tombe à 658 € pour la fin des soldes

Si vous étiez tenté par le TV Samsung The Frame, le modèle 55 pouces chute à 658 euros contre 1 499 euros initialement. Un prix bien plus accessible pour ce TV en forme de tableau qui vient embellir votre salon.

Loin d’être ordinaire, le TV The Frame de Samsung vient embellir votre intérieur à la manière d’un tableau. Avec son design proche d’un tableau d’œuvre d’art, vous aurez tout simplement l’impression de ne pas avoir de TV dans votre salon. La marque ne lésine pas sur la fiche technique pour autant et délivre un TV atypique complet. Si ce TV vous fait de l’œil, la version 55 pouces se négocie avec plus de 840 euros de réduction sur son prix d’origine.

La TV Samsung The Frame en quelques mots

Un design original ;

Une dalle QLED 4K de 55 pouces ;

La compatibilité HDR 10+, des ports HDMI 2.1 pour le gaming ;

L’OS Tizen de Samsung.

Initialement au prix de 1 499 euros, le TV Samsung The Frame QE55LS03A est remisé à 858 euros sur le site Ubaldi mais grâce à une ODR prolongé jusqu’au 26 septembre 2022, il revient à seulement 658 euros.

Un TV qui cherche à se faire passer pour un tableau

La gamme The Frame de Samsung se démarque bien de la concurrence grâce à son format atypique. Ses téléviseurs sont de véritables objets de décoration avec un cadre autour de l’écran rappelant celle d’un tableau et transforme ainsi votre salon en un musée. Son cadre en bois fait son petit effet et produit une parfaite illusion, si vous accrochez le TV au mur. Lorsque vous ne l’utilisez pas, vous pourrez afficher de nombreuses œuvres d’art de musée, disponibles depuis le store. Sinon vous pourrez également afficher du contenu un peu plus personnel avec une clé USB qui contient toutes vos photos préférées.

Expert dans le domaine des écrans, Samsung propose sur le modèle QE55LS03A un écran QLED avec une définition 4K afin d’obtenir une image finement détaillée et surtout proche de la réalité. Le TV est compatible HDR10+ (mais pas HDR10) afin de fournir une belle finesse d’image. Le processeur Quantum Processeur 4K assurera quant à lui la transformation et l’optimisation de l’ensemble des contenus en 4K UHD.

Après les amateurs d’art, ce TV est aussi dédié au gaming

Le TV The Frame QE55LS03A est aussi adapté aux joueurs grâce à son port HDMI 2.1. Ce dernier autorise l’affichage en 4K@120fps, et prend en charge le taux de rafraîchissement variable, ou VRR, et ALLM utiles pour combattre le phénomène de déchirure d’écran et pour vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux. Un téléviseur idéal pour votre PlayStation 5, Xbox Series X et votre PC.

Pour vous offrir la meilleure expérience TV, Samsung propose son système maison TizenOS. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Le TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby afin de la contrôler à la voix sans avoir à toucher la télécommande. Enfin, si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures TV QLED Samsung et TCL en 2022 ?

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) ;

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) ; Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days ;

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days ; S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.