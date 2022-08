150 Go à moins de 15€/mois, c’est le forfait mobile à ne pas rater aujourd’hui

Du côté des forfaits 4G, NRJ Mobile ajoute sa pierre à l'édifice avec une offre qui va forcément plaire aux gourmands de la data. En effet, l'opérateur propose en ce moment pas moins de 150 Go pour seulement 14,99 euros par mois, même après la première année.

La lutte continue sur le champ de bataille des forfaits mobile pour savoir qui propose la plus grosse quantité de données 4G pour un prix contenu. Aujourd’hui, c’est sans aucun doute NRJ Mobile qui gagne haut la main avec sa nouvelle offre en série limitée, qui monte jusqu’à 150 Go pour moins de 15 euros par mois, le tout sans engagement et sans prix qui double après un an.

Que propose ce gros forfait chez NRJ mobile ?

150 Go en France et 14 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Prix fixe même après un an

Jusqu’au 2 août prochain, le forfait 150 Go chez NRJ Mobile est disponible à seulement 14,99 euros par mois. Ce tarif ne changera pas automatiquement après la première année d’abonnement, mais il faut tout de même garder en tête qu’il risque d’augmenter au bout d’un moment.

Beaucoup de data à prix bas

Si NRJ mobile a un solide argument aujourd’hui, c’est bel et bien sur la quantité de données 4G attribuée par rapport au prix mensuel. En effet, pour moins de 15 euros par mois, l’opérateur jusqu’à 150 Go à utiliser partout dans l’Hexagone, soit 1 euro les 10 Go. Avec une telle enveloppe de data, vous pourrez surfer librement sur Internet et bingewatcher vos séries préférées sans être trop regardant sur votre consommation, ou encore jouer en ligne où et quand vous voulez. Vous pourrez même faire du partage de connexion ou utiliser une box 4G pour avoir Internet à la maison (si votre connexion ADSL est trop lente).

NRJ n’oublie pas les voyageurs et voyageuses cet été, notamment en octroyant 14 Go à utiliser dans les pays de l’Europe et aussi dans les DOM (plus de 30 destinations au total). C’est amplement suffisant pour un voyage d’une à deux semaines, par exemple pour regarder un petit film le soir et utiliser Google Traduction à répétition au court de vos journées touristiques.

La qualité du Bouygues Telecom

Les appels (mobile/fixe), SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Il y a toutefois quelques conditions à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Notez que, tout comme Cdiscount mobile, les forfaits mobile sans engagement de chez NRJ Mobile utilisent le réseau de Bouygues Telecom. Selon l’ARCEP, l’opérateur présent même dans le BTP couvre 92 % de la France métropolitaine. En ce qui concerne les débits en 4G, l’organisme a calculé une moyenne de 55 Mbit/s, c’est correct, mais assez loin du score de 110 Mbit/s enregistré par Orange.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

