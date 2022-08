Les nouveaux Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont déjà 50 euros moins chers

Les Galaxy Buds 2 Pro sont les nouveaux écouteurs sans fil avec réduction de bruit active du géant Samsung. Ils ont été récemment dévoilés à 229 euros, mais la Fnac les proposent d'ores et déjà 50 euros moins chers grâce à un code promo.

Il y a quelques jours, Samsung a levé le voile sur de nombreux nouveaux produits via sa conférence Galaxy Unpacked. On y a aperçu deux nouveaux smartphones pliants, les Z Flip 4 et Z Fold 4, une nouvelle montre connectée, la Galaxy Watch 5, ainsi que de nouveaux écouteurs sans fil, à savoir les Galaxy Buds 2 Pro. Ces derniers ajoutent quelques améliorations par rapport aux anciens Buds Pro de la firme sud-coréenne, mais trouvent tout de même le moyen de baisser le montant de la facture finale pour le lancement.

Ce qu’il faut retenir des Galaxy Buds 2 Pro

Le SSC Hi-Fi avec un taux d’échantillonnage de 24 bits

La compatibilité avec l’audio à 360 degrés

Presque 30 heures d’autonomie

Au lieu de 229 euros habituellement, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont aujourd’hui disponibles en promotion à 179 euros si vous utilisez le code promo « BUDS2PRO50 » sur le site de la Fnac. Avec l’ODR valable jusqu’au 30 septembre 2022, vous avez même la possibilité de recevoir gratuitement un chargeur rapide duo sans fil.

Les améliorations des Buds 2 Pro

Les Samsung Galaxy Buds Pro sont sortis en début d’année 2021, soit il y a plus d’un an. Ils représentaient les derniers écouteurs sans fil premium de la marque, mais c’est maintenant de l’histoire ancienne maintenant que le deuxième modèle est disponible en France. Les Buds 2 Pro font presque tout mieux que leurs prédécesseurs, à commencer par l’intégration d’un nouveau codec, nommé SSC Hi-Fi, pour Samsung Seamless Codec Hi-Fi. Ce dernier permet de monter jusqu’à un taux d’échantillonnage de 24 bits, donc de transmettre jusqu’à 256 fois plus de données sonores qu’avec des codecs classiques que sont l’AAC ou le SBC. Cependant, il est uniquement compatible avec les smartphones Samsung équipés au moins de la version 4 de One UI.

L’autre changement principal avec le modèle précédent, c’est l’autonomie. La différence n’est pas très importante entre les deux, mais elle mérite tout de même de préciser que vous pourrez écouter plus longtemps votre musique, jusqu’à 8 heures avec les écouteurs seuls et sans réduction de bruit active, contre 7 heures auparavant, et jusqu’à 29 heures avec le boîtier compatible charge sans fil. Si l’ANC est constamment activée, comptez plutôt 5 heures avec les écouteurs et jusqu’à 18 heures avec le boîtier.

Une qualité sonore toujours au top

Avec ses Samsung Galaxy Buds 2 Pro, le constructeur sud-coréen a conservé le même design, avec toutefois une surface tactile, permettant un contrôle du volume et de faire appel à Google Assistant, qui passe de brillante à matte. Les embouts en silicone sont toujours présents pour favoriser une bonne isolation passive et renforcer la réduction de bruit active, qui promet d’ailleurs un niveau réduit jusqu’à 33 dB sur certaines fréquences. Selon la marque, les trois microphones extérieurs prévus à cet effet sont plus efficaces que sur les Buds Pro premiers du nom, où même le doux bruit du vent ne sera plus un problème. En ce qui concerne le mode Transparence, il va quant à lui augmenter le volume des sons extérieurs de l’ordre de 25 dB.

Pour finir en beauté, Samsung a également rendu compatibles ses nouveaux écouteurs sans fil avec l’audio à 360 degrés et avec une virtualisation en 5.1 ou en 7.1 si vous écoutez ou regardez des contenus compatibles.

