Ce forfait mobile 70 à 9,99€/mois même après 1 an ne sera plus là demain

Si vous recherchez un forfait mobile avec une bonne quantité de données 4G tous les mois, on trouve en ce moment une offre sans engagement très intéressante chez NRJ Mobile. L'opérateur propose 70 Go pour 9,99 euros mensuels, et ce même après la première année.

Pendant la période de la rentrée, les forfaits mobiles ont le vent en poupe. En effet, la plupart des opérateurs télécoms dégainent leurs meilleures offres, comme c’est aujourd’hui le cas de NRJ Mobile. Ce dernier propose actuellement 70 Go de 4G à moins de 10 euros par mois, sans engagement et sans condition de durée.

Qu’offre le forfait NRJ mobile ?

70 Go en France et 12 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Un petit prix de longue durée

Jusqu’au 20 septembre 2022, le forfait mobile 70 Go chez NRJ Mobile est disponible à seulement 9,99 euros par mois. De plus, il n’y a pas d’augmentation tarifaire après la première année d’abonnement.

NRJ Mobile propose d’autres forfaits mobile avec un prix fixe après un an : 20 Go à 6,99 euros par mois et 120 Go à 13,99 euros par mois.

Un forfait qui ne néglige pas la data à l’étranger

Le forfait NRJ Mobile le plus intéressant du moment s’adresse à celles et ceux qui ont besoin d’une enveloppe 4G assez conséquente au quotidien, car ils ne peuvent sûrement pas se connecter au Wi-Fi toute la journée. Avec 70 Go de data, vous pourrez vaquer à toutes les activités que peut vous proposer votre smartphone, que ce soit naviguer sur Internet, écouter de la musique en streaming, regarder des vidéos sur YouTube ou Netflix, et même jouer en ligne. En revanche, le partage de connexion risque d’être vite limité.

Mais ce qu’on apprécie le plus, c’est que ce forfait mobile ne néglige pas la data à l’étranger. Eh oui, NRJ Mobile octroie pas moins de 12 Go (décomptés de l’enveloppe de base) à utiliser tous les mois en Europe et dans les DOM. Cela sera très utile si vous avez planifié des voyages vers ces zones, ou tout simplement si vous vous déplacez souvent à l’étranger.

Bouygues Telecom pour un réseau de qualité

En ce qui concerne les communications, on retrouve les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Il y a toutefois quelques conditions à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Les forfaits mobile sans engagement de chez NRJ Mobile utilisent le réseau de Bouygues Telecom. Selon l’ARCEP, l’opérateur présent même dans le BTP couvre 92 % de la France métropolitaine. En ce qui concerne les débits en 4G, l’organisme a calculé une moyenne de 55 Mbit/s, c’est correct, mais assez loin du score de 110 Mbit/s enregistré par Orange. Quoi qu’il en soit, ces données sont à prendre avec des pincettes puisque cela dépend de la position géographique de chacun.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

