La Xiaomi Pad 5 ne résiste pas aux French Days, et perd plus de 115 € de son prix

Avec la Xiaomi Pad 5, la marque tient à proposer une expérience utilisateur de haute volée, tout en gardant un prix attractif. Sortie au prix de 399,90 euros, aujourd’hui elle tombe à 283,94 euros grâce à un code promo.

Xiaomi voit de nouveaux acteurs s’installer sur le marché des tablettes, comme Realme ou encore Oppo. Ces marques ont dans le viseur la Xiaomi Pad 5, la récente tablette du constructeur chinois à la fiche technique musclée. Elle est agréable à utiliser, et se montre fluide et très pratique pour regarder des séries et jouer à des jeux. La tablette à un sérieux atout aujourd’hui puisqu’elle se négocie 30 % moins chère grâce à un code promo spécial French Days.

Quels sont les atouts de la Xiaomi Pad 5 ?

Son écran WQHD+ à 120 Hz

Sa puissance grâce au Snapdragon 860

Sa bonne autonomie

Au lieu d’un prix de lancement à 399,90 euros, la tablette Xiaomi Pad 5 (6+128 Go) est actuellement en promotion à 283,94 euros en utilisant le code FDS30 sur AliExpress.

Une tablette milieu de gamme convaincante

Pour son grand retour sur le marché des tablettes, Xiaomi conçoit la Pad 5. Et comme à son habitude, la marque chinoise tire son épingle du jeu en misant sur une fiche technique digne d’une tablette premium, mais sans le prix élevé. Elle se dote d’un écran LCD de 11 pouces, affichant une définition WQHD+ de 2 560 x 1 600 pixels. Même si on peut regrettera par moment l’absence de l’OLED, les contenus sont agréables à visionner. La tablette offre une bonne immersion et prend en charge le Dolby Vision (HDR) et Dolby Atmos pour assurer une bonne expérience audio. Quant à la navigation, elle est fluide grâce au taux de rafraichissement à 120 Hz.

Les performances n’ont pas été négligées non plus, puisque l’ardoise de Xiaomi est animée par le puissant Snapdragon 860 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Une puce qui assure de bonnes performances au quotidien, que ce soit pour faire tourner les jeux gourmands, des applications ou faire du multitâche. Lors de notre test, la Pad 5 était plus puissante que la Galaxy S7 FE de Samsung, pourtant plus haut de gamme.

Sans trop de concessions

Côté design, la Xiaomi Pad 5 fait son petit effet avec sa finesse et ses bords arrondis, qui laissent penser que la marque chinoise a voulu s’inspirer de la marque à la pomme. On retrouve des bords bien arrondis et de fines bordures autour de l’écran pour un meilleur confort visuel.

Elle s’équipe d’une batterie de 8 720 mAh qui promet une autonomie de deux jours sans problèmes, selon votre utilisation. La recharge se fait via son port USB-C, mais on ne pourra pas compter sur la charge rapide, car il lui faudra un peu plus de deux heures pour parvenir à 100 %. Enfin, comme sur la majorité des tablettes, la partie photo ne sera pas des plus mémorables, avec un simple capteur principal de 13 mégapixels au dos, ainsi qu’un capteur de 8 mégapixels à l’avant, suffisant pour des appels occasionnels en visio.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez lire notre test complet sur la Xiaomi Pad 5.

