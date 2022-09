Pour les French Days, la liseuse Kobo Nia voit son prix baisser chez la Fnac

La liseuse de Nia de Kobo est la liseuse la plus abordable de la firme canadienne. Elle va à l’essentiel, avec quelques fonctions pour optimiser le confort de lecture. Aujourd'hui son prix est en baisse : 79,99 euros contre 99,99 euros.

Face au géant Amazon et ses Kindle, les liseuses de la marque Kobo sont une alternative très crédible. La société canadienne propose un bon nombre de liseuses électronique, dont une, qui est avant tout conçue pour les budgets plus restreints : la Kobo Nia. Elle est tout ce que l’on attend d’une liseuse : un format compact, contenant une grande bibliothèque de livre pour un prix contenu. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle devient plus abordable à l’occasion des French Days grâce à une remise de plus de 20 euros sur son prix initial.

Les points forts de la Kobo Nia

Un écran antireflet de 6 pouces

Avec un éclairage frontal pour lire dans le noir

Une autonomie solide

Proposée à 99,99 euros, la liseuse électronique Nia de Kobo est en ce moment en promotion à 79,99 euros sur le site de la Fnac, uniquement via le retrait en magasin.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Kobo Nia. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Kobo Nia au meilleur prix ?

Une liseuse accessible

La Kobo Nia dispose d’un écran d’une diagonale de 6 pouces avec une résolution de 212 pixels par pouce, soit une meilleure qualité que la Kindle d’Amazon (167 pixels par pouce). Son écran sans reflet permet de pouvoir lire de jour comme de nuit. Et pour les couche-tard, vous pourrez continuer de lire grâce au mode ComfortLight. Il sera aussi possible d’ajuster la luminosité de l’écran pour rendre moins agressive la lumière pour vos yeux, ou ne pas gêner votre partenaire.

Côté design, on a droit à une coque en plastique simple et solide, avec un dos texturé pour éviter qu’elle vous glisse des mains. Elle est aussi très légère avec seulement 172 grammes sur la balance .Son format la rend ainsi facilement transportable afin de vous accompagner partout lors de vos trajets, dans les transports par exemple.

Plutôt complète

Cette petite liseuse est livrée avec 8 Go de stockage, ce qui permet d’installer des milliers d’ouvrages en simultané, environ 6 000 ebooks selon la marque. Vous pourrez les télécharger en Wi-Fi depuis le catalogue de la marque, sans passer par votre ordinateur. Les formats eBooks (Epub, Epub3, PDF, etc.) et images sont bel et bien présents, tout comme les formats de BD numérique CBR et CBZ.

Kobo n’a pas négligé l’autonomie et assure sur sa liseuse plusieurs semaines d’utilisation avant de tomber en rade de batterie. Cela dépendra bien sûr de votre usage personnel, mais avec une telle capacité, vous en oublierez presque de la recharger. Sachez qu’en revanche la Nia n’est pas la liseuse faite pour une lecture dans le bain, car elle n’est pas résistante à l’eau, contrairement aux modèles Kobo Libra H2O et Kobo Forma.

Lire aussi

Quelle est la meilleure liseuse électronique à choisir en 2022 ?

Ne ratez aucune offre des French Days 2022

L’édition de la rentrée pour les French Days a officiellement commencé le vendredi 23 septembre 2022 en France et se termine lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.