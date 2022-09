Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est à son meilleur prix pendant les French Days

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est toujours en excellent smartphone en 2022, surtout que son prix a bien baissé maintenant que ça fait plus d'un an qu'il est présent sur le marché. On le trouve en ce moment à seulement 199 euros pour la version 128 Go, au lieu de 329 euros.

Les French Days de la rentrée 2022 permettent de faire de bonnes affaires côté smartphone pendant l’événement commercial français. En effet, vous pouvez dès aujourd’hui acquérir l’excellent Xiaomi Redmi Note 10 Pro avec une importante réduction de 130 euros sur son prix de base, ce qui lui apporte l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

Les atouts du Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Son écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz

La puissance de son Snapdragon 732G

Sa bonne autonomie et sa charge rapide 33 W

Au lieu de 329 euros habituellement, le Xaiomi Redmi Note 10 Pro avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est actuellement disponible en promotion à seulement 199 euros chez RED et SFR, en achetant le smartphone seul (sans forfait).

Un smartphone suffisamment puissant et autonome

À sa sortie, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro était presque considéré comme un smartphone haut gamme, même s’il ne possédait pas la même puissance que les fleurons de l’année 2021. Il est toutefois très performant pour son prix, en intégrant le Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM. Grâce à cette configuration, vous aurez la possibilité de faire tourner tous les jeux 3D du Play Store dans de bonnes conditions graphiques et sans ralentissements. De même pour l’expérience utilisateur, qui est fluide dans tous les cas, même en abusant du multitâche.

Le Redmi Note 10 pro propose aussi une autonomie plus que confortable avec sa grosse batterie de 5 020 mAh. Comptez facilement deux jours d’utilisation si vous n’êtes pas H24 sur votre smartphone. De plus, un chargeur de 33 W est inclus dans la boîte pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin : le téléphone passe de 10 à 66 % de batterie en 30 minutes et il faut un tout petit plus d’une demi-heure supplémentaire pour aller jusqu’aux 100 %.

Avec des éléments de smartphones premium

Ce qui rendait ce smartphone chinois presque haut de gamme, c’était surtout la présence de caractéristiques normalement réservées aux flagships, en commençant par son somptueux écran AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz. C’est un réel plaisir pour les yeux de retrouver une si bonne dalle sur un téléphone de cette tranche tarifaire.

Ensuite, il ne fait dans la dentelle côté photo, puisqu’il embarque un énorme capteur de 108 mégapixels. Encore un argument emprunté des smartphones les plus premium, comme le Galaxy S22 Ultra par exemple. La qualité n’est pas comparable avec celle de Samsung, certes, mais ce que propose Xiaomi est très convaincant pour le prix. De plus, la polyvalence est à l’honneur avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

