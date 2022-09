Samsung Galaxy Tab S7 FE : la tablette presque premium est presque à -50 % pour les French Days

Les French Days, c'est aussi l'occasion de voir les prix chuter sur de grosses références du monde de la Tech. C'est le cas de la Samsung Galaxy Tab S7 FE qui est désormais disponible à partir de 309 euros chez Cdiscount, contre 599 euros habituellement.

La gamme FE a su séduire les fans de Samsung en proposant des caractéristiques haut de gamme pour un prix plus accessible. La Galaxy Tab S7 FE a aujourd’hui un an et ne fait pas exception à la règle. Elle propose une fiche technique équilibrée avec une qualité de fabrication premium. Elle devient encore plus intéressante en ce moment grâce à cette promotion cumulée à une offre de remboursement pendant les French Days.

Quels sont les points forts de la Galaxy Tab S7 FE ?

L’écran de 12,4 pouces à 120 Hz

Un processeur Snapdragon 750G

Une grosse batterie de 10090 mAh

Le S Pen fourni

À 599 euros au lancement, puis réduite à 469 euros, la Samsung Galaxy Tab S7 FE (4+64 Go) est en ce moment remisée à 319 euros chez Cdiscount en combinant une ODR de 100 euros et 50 euros supplémentaires en utilisant le code 50DES499 lors de la commande. Les membres CDAV peuvent l’avoir pour encore 10 euros de moins avec le code 60DES499CDAV.

Retrouvez la Galaxy Tab S7 FE à partir de 309 € chez Cdiscount 50DES499 / 60DES499CDAV

Si vous souhaitez obtenir une tablette Samsung Galaxy moins chère, vous pouvez aussi vous tourner vers la Galaxy Tab S6 Lite qui se retrouve, toujours chez Cdiscount, à 184 euros en combinant le code promo 25DES299 et l’ODR de 100 euros ou à 174 euros pour les membres CDAV avec le code promo 35DES299CDAV.

Retrouvez la Samsung Galaxy Tab S6 Lite à partir de 174 € chez Cdiscount 25DES299 / 35DES299CDAV

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy Tab S7 FE. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Tab S7 FE au meilleur prix ?

Une tablette aux lignes premium

Plus modeste que la S7+, le modèle FE n’a rien à lui envier, car elle propose des finitions aussi soignées et réussies. Le savoir-faire de la marque coréenne se ressent sur cette tablette, qui profite d’une conception légère (608g) et peu encombrante (6,3 mm). Sa façade arrière accueille toujours un système aimanté dédié au stylet S Pen qui est fourni dans la boîte. Samsung a tout de même décidé de faire l’impasse sur tout capteur d’empreinte digitale. Il faut donc se contenter d’un déverrouillage via la reconnaissance faciale.

Ce n’est finalement que le nombre d’appareils photo à l’arrière qui peut différencier ses deux modèles. La version FE n’en possédant qu’un seul. Et même si cela n’a jamais été le fort des tablettes Samsung, la S7 FE fait le job avec son capteur arrière de 8 mégapixels. Le capteur avant propose une définition de 5 mégapixels et permet de faire des appels en Visio de bonne qualité. Quant au son, la tablette dispose de deux haut-parleurs certifiés Dolby Atmos avec une qualité très correcte, en plus d’un micro de bonne qualité avec une bonne puissance de captation.

Des caractéristiques solides sans en faire des tonnes

La Galaxy Tab S7 FE est la dernière tablette dévoilée par Samsung, qui fait partie de la gamme FE (Fan Edition). Cette dernière reprend les bases de la gamme premium des Galaxy Tab S7 et S7+, mais en version plus allégée et plus accessible — sans pour autant négliger les performances. Ainsi, la Galaxy Tab S7 FE s’accompagne d’un écran LCD de 12,4 pouces avec une définition de 2 560 x 1 600 pixels, limitée à 60 Hz. Contrairement à la version plus premium, la FE ne propose pas de l’AMOLED, ni de 120 Hz mais offre tout de même une belle luminosité montant jusqu’à 600 nits et un excellent calibrage d’usine.

Pour fonctionner efficacement, la S7 FE embarque la puce Snapdragon 750G avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Même si cette configuration n’est pas aussi puissante que le Snapdragon 865+ que l’on retrouve sur les modèles plus premium, elle délivre tout de même de très bonnes performances et une expérience fluide. Que ce soit en multitâche, en lecture vidéo et même en jeu, elle reste efficace et suffisante pour faire fonctionner la tablette sans latence. D’ailleurs, si vous comptez y passer du temps, l’une de ses plus grandes qualités c’est bien sa batterie. En effet, Samsung propose une grande batterie de 10 090 mAh capable de faire tenir la tablette une journée et demie en utilisation classique, en passant de la vidéo, au jeu et à la navigation sur le Web, voire plus selon votre utilisation.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Samsung Galaxy Tab S7 FE.

