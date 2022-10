C’est l’un des meilleurs forfaits 50 Go du moment : 8,99€/mois même après 1 an

Coriolis Télécom se rapproche de plus en plus des références du monde des forfaits mobile en pratiquants des tarifs toujours plus intéressants. Cette fois-ci, il est question d'un forfait de 50 Go pour 8,99 euros par mois sans prix doublé au bout d'un an.

Coriolis Télécom est l’un des opérateurs virtuels proposant régulièrement de belles promotions sur ses forfaits mobile. On parle aujourd’hui d’une offre sans engagement de 50 Go à moins de 9 euros mensuels et dont le prix ne bouge pas même après un an. Actuellement, c’est tout simplement l’un des meilleurs prix que vous pourrez trouver pour cette quantité de données 4G.

Que propose ce forfait chez Coriolis Télécom ?

Un prix bas même après la première année

Les appels/SMS/MMS illimités

50 Go partout en France et 9 Go en Europe/DOM

Jusqu’au 11 octobre 2022, le forfait « série spéciale » de 50 Go est à 8,99 euros par mois chez Coriolis Telecom et il n’y a pas de changement de prix après la première année.

50 Go pour un forfait confortable

C’est le plus gros argument de ce forfait en série limitée : la quantité de données en 4G pour un prix bas et surtout qui ne change pas après un an. Le rapport Go-prix est parmi les plus compétitifs du marché avec 50 Go pour seulement 8,99 euros par mois. C’est parfait pour un usage très régulier de votre mobile, avec pour exemple : regarder du contenu vidéo sur les plateformes de VOD, naviguer sur les réseaux sociaux ou même en faire profiter facilement tout son entourage grâce au partage de connexion. Notez que Coriolis Telecom utilise le réseau de SFR, qui est toujours l’un des réseaux mobiles les plus performants du marché.

Les autres caractéristiques de ce forfait

En dehors de la data 4G, ce forfait propose aussi un bel argument côté communications : les appels, les SMS et les MMS sont illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. La seule restriction est de 3 heures maximum par appel et jusqu’à 125 destinataires par mois.

Coriolis Telecom a aussi prévu une enveloppe de donnée à utiliser à l’étranger (Europe) et en DOM de 9 Go. il s’agit d’une enveloppe décomptée du forfait de base et non proposée en plus, attention donc à bien vérifier vos données restantes après votre voyage ou déplacement professionnel à l’étranger.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

