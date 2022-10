Asus ROG Strix G15 : une RTX 3070 et un Ryzen 7 pour un super prix durant le Prime Day

À quelques mois de Noël, on attend de nouveaux triples A qui vont sortir très bientôt. Pour pouvoir en profiter au mieux, bien s'équiper sera nécessaire. le ROG Strix G15 d'Asus devrait faire l'affaire, grâce à sa RTX 3070 et son Ryzen 7. Durant le Prime Day d'Amazon, cet ordinateur portable de gaming est disponible à partir de 1 599 euros contre 2 399 euros habituellement.

Alors que le prix des composants d’ordinateur est en hausse, les prix restent intéressants pour les ordinateurs portables, y compris ceux dédiés au gaming. Asus n’est pas en reste avec sa gamme Republic of Gamers et ses PC de gaming puissants. Son ROG Strix G15 propose une configuration avec un processeur Ryzen 7 5800H et une carte graphique RTX 3070. Durant le Prime Day d’Amazon, qui se déroule jusqu’à demain, son prix passe de 2 399 euros à 1 599 euros seulement.

Le ROG Strix G15, c’est quoi ?

Un Ryzen 7 5800H et une RTX 3070

16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Un écran Full HD de 15,6″ qui peut aller jusqu’à 165 Hz

Habituellement, on trouve cette version du ROG Strix G15 (STRIX-G15-G513QR-HF016W) à 2 399 euros, mais durant le Prime Day d’Amazon, son prix baisse de 800 euros, soit une réduction de plus de 33 %.

Si vous préférez un design un peu plus sobre (avec moins de LED par exemple), le HP Omen 16, qui possède le même processeur et la même carte graphique, est aussi en promotion et passe de 1 699 euros à 1 499 euros durant le Prime Day.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Asus ROG Strix G15 (G513). Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Asus ROG Strix G15 (G513) au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

La puissance incarnée avec des composants performants

La fiche technique de ce PC portable fait pâlir d’envie n’importe quel joueur de jeux vidéo. Côté CPU, on trouve un Ryzen 7 5800H d’AMD et côté GPU, une GeForce RTX 3070 de Nvidia. Le tout offre 16 Go de RAM, ce qui sera assez pour n’importe quel jeu du moment, même ceux qui demandent de grandes performances graphiques. Cet ordinateur portable est livré avec Windows 11, la dernière version du système d’exploitation de Microsoft. Pour stocker vos jeux et les lancer rapidement, on trouve un SSD de 512 Go.

Mais pour profiter de ces performances vraiment bonnes, encore faut-il avoir l’écran adéquat. Le ROG Strix G15 n’est pas en reste puisqu’il est équipé d’une dalle WQHD de 15,5 pouces d’une résolution de 1920 par 1080 pixels, dont le taux de rafraîchissement peut monter jusqu’à 165 Hz, ce qui est utile dans les jeux qui demandent de la réactivité. D’ailleurs, son temps de réponse n’est que de 3 ms, et on peut conserver cette vitesse même avec le mode Dolby Vision HDR activé.

Un châssis imposant, mais un ordinateur tout de même endurant

La batterie de ce ROG Strix G15 possède une capacité de 90 Wh et elle peut être rechargée rapidement, passant de 0 à 50% en 30 minutes. D’ailleurs, on peut même recharger cet ordinateur en USB-C si besoin. Sur l’autonomie, le constructeur annonce jusqu’à 12 heures en lecture vidéo : bien évidemment, ce sera beaucoup moins en jeu.

Asus a soigné la partie audio, puisqu’on trouve une réduction du bruit sur le microphone, afin de mieux communiquer avec vos coéquipiers durant les sessions de jeu sans devoir s’équiper d’un microphone externe ou d’un casque de gaming. Pour accompagner les haut-parleurs, on a la compatibilité Hi-Res ainsi que du Dolby Atmos qui offre un son surrond virtuel 5.1.2.

C’est une belle bête qui fait son poids puisqu’elle pèse 2,5 kilogrammes. Avec le processeur, la carte graphique, les autres composants et tout le système de refroidissement, difficile de faire plus léger. Sur la connectique enfin, on trouve un port HDMI, un port Ethernet, une prise jack 3,5 mm, quatre ports USB 3.0 ainsi qu’un port USB-C.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, voici notre test sur le Asus ROG Strix G15 (G513QR).

Qu’est-ce que c’est le Amazon Prime Day ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Pour la deuxième fois cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 octobre 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.