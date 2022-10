Pour le Prime Day 2022, le puissant Xiaomi Poco F4 est bien plus abordable

La deuxième édition du Prime Day 2022 vient d'être lancée, et Amazon ne perd pas de temps. Voilà 50 euros de remise sur le Xiaomi Poco F4, dans sa version 256 Go. Un smartphone puissant qui se trouve donc à 399 euros contre 449 euros à son lancement.

Pas un mois ne se passe sans que Xiaomi ne vienne chambouler le marché des smartphones. Et si le constructeur a présenté ses modèles 12T et 12T Pro, la gamme Poco comblera la plupart des petits budgets. C’est le cas du Poco F4, qui propose de bons arguments techniques pour faire craquer : une charge rapide, de belles performances et un bel écran OLED. Aujourd’hui le modèle 256 Go profite de plus de 10 % de remise pendant le Prime Day 2022.

Les points forts du Poco F4

Un écran AMOLED Full HD+ à 120 Hza

Une puce puissante : Snapdragon 870

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Initialement au prix de 449,90 euros, le Xiaomi Poco F4 dans sa version 8 + 256 Go est désormais en promotion à 399,90 euros sur le site d’Amazon.

Un smartphone puissant et endurant

Le Poco F4 mise beaucoup sur sa puissance pour apporter une expérience confortable aux utilisateurs. Il s’appuie sur une puce Snapdragon 870 compatible 5G, qui se montre particulièrement efficace dans la plupart des tâches, basiques comme gourmandes. Il profite même d’un système de refroidissement qui limite la surchauffe du SoC afin de ne jamais perdre en efficacité, quels que soient les usages. Une bonne chose lorsqu’on sait que la puce 8 Gen 1 de Qualcomm rencontre quelques soucis de chauffe sur certains modèles.

L’autonomie n’est pas en reste avec une batterie de 4 5000 mAh, le Poco F4 a tenu deux jours sans sourciller lors de notre test. Si toutefois vous avez une utilisation plus intensive, sachez qu’il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 67 W qui permet de passer de 15 à 93 % de batterie en 30 minutes de charge.

Avec peu de concessions

Côté esthétique, le Xiaomi Poco F4 opte pour un aspect plus discret et moins gaming par rapport à la version GT. Au niveau de la prise en main, il ne conviendra pas aux plus petites mains avec sa diagonale de 6,67 pouces, mais son format rectangulaire offre une bonne préhension. Avec un tel gabarit, on a le plaisir d’avoir un écran OLED affichant une définition Full HD+, proposant un taux de rafraîchissement montant jusqu’à 120 Hz.

Loin d’être le point fort de la gamme Poco, le modèle F4 intègre un triple capteur photo 64 + 8 + 2 mégapixels. Hormis le capteur macro assez anecdotique, le capteur principal s’en sort vraiment bien, et l’ultra grand-angle peut produire de beaux résultats avec les bonnes lumières. Les photos prises sont satisfaisantes, à condition de ne pas être trop exigeant.

Pour en savoir plus, vous pouvez toujours retrouver notre test complet sur le Xiaomi Poco F4.

Qu’est-ce que c’est le Prime Day 2022 ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Pour la deuxième fois cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 octobre 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

