Pour 9,99€/mois, il n’y a pas mieux que ce forfait 80 Go sous le réseau Orange

Si vous recherchez un forfait mobile abordable avec une quantité confortable de données 4G, nous avons déniché l'offre sans engagement qu'il vous faut : Lebera propose en ce moment 80 Go pour seulement 9,99 euros par mois, même après la première année.

La plupart des opérateurs virtuels empruntent le réseau des grands opérateurs de France pour donner à leurs clients un accès aux données mobile, souvent à un prix plus avantageux. Dans le cas de Lebara, ce dernier peut compter sur les excellentes performances du réseau Orange, jugé numéro 1 selon l’ARCEP, pour moins de 10 euros par mois aujourd’hui grâce à l’un de ses forfaits mobile sans engagement.

Que propose le forfait mobile chez Lebara ?

Les appels et SMS illimités vers la France et 43 destinations en UE

80 Go de données 4G en France et 5 Go depuis l’étranger

La possibilité de changer de forfait chaque mois

En ce moment, Lebara propose son forfait mobile 80 Go à seulement 9,99 euros par mois. Le prix reste fixe après la première année d’abonnement, et le tout et sans engagement.

D’ailleurs, d’autres forfaits mobile sont proposés à des prix intéressants chez cet opérateur, notamment celui de 130 Go à seulement 12,99 euros par mois.

La qualité du réseau Orange

Si vous doutez de la qualité d’un forfait mobile sans engagement chez Lebara, vous serez alors surpris de savoir que l’opérateur utilise le réseau d’Orange, soit le premier réseau en France selon l’ARCEP. L’opérateur historique propose une couverture du territoire à 93 %, soit 99 % de la population. En ce qui concerne les débits en 4G, Orange est le mieux loti puisqu’il offre en moyenne 110 Mbit/s à ses clients, même si ce nombre est à prendre avec des pincettes puisque cela dépend surtout de votre position géographique et de votre proximité par rapport à une antenne 4G.

Une enveloppe de données 4G conséquente

Pour utiliser Internet où que vous soyez, Lebara octroie pas moins de 80 Go de données 4G tous les mois en France, ce qui est clairement suffisant pour utiliser votre navigateur, ouvrir vos réseaux sociaux favoris, jouer à des jeux en ligne ou encore user du streaming, que ce soit pour la musique ou la vidéo. Vous pourrez même vous permettre de dépanner vos proches avec du partage de connexion, mais sans trop en abuser.

En ce qui concerne les appels et les SMS, ils sont illimités en France et depuis l’Union européenne, vers exactement 43 destinations, dont certaines en dehors des frontières de l’UE, comme le Canada, Hong-kong, l’Inde, mais aussi les États-Unis. De plus, vous aurez également accès à 5 Go d’Internet depuis tous ces pays, ce qui est très utile en cas de voyage ou déplacement professionnel à l’étranger.

Un forfait mobile modulable

Lebara veut se démarquer des autres opérateurs virtuels en proposant de moduler votre forfait en fonction de vos besoins et de votre budget chaque mois. En effet, avant le renouvellement qui arrive tous les 30 jours, vous pourrez très bien choisir un autre forfait mobile, avec plus ou moins de données 4G, sans surcoût, juste en payant le nouveau prix mensuel associé à votre choix.

Puis-je conserver mon numéro de téléphone mobile ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Mais il n’y a pas que ça qui est gratuit, puisque le coût de la carte SIM triple découpe est également offert par l’opérateur. Ce dernier octroie même un bonus de 2 Go le premier mois d’abonnement.

