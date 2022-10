Huawei Watch GT 3 Pro : premium, performante et endurante avec 36 % de réduction

En plus d’avoir une belle allure une fois sur votre poignet, la Huawei Watch GT 3 Pro propose de nombreuses fonctions pour le sport, et est même capable de tenir une bonne semaine. On la retrouve aujourd’hui à 253,84 euros contre 369 euros à sa sortie.

En difficulté sur le segment des smartphones, Huawei mise davantage sur les objets connectés, dont les wearables. Pour cela, le constructeur a récemment sorti un nouveau modèle : la Watch GT 3 Pro. En utilisant des matériaux nobles, cette tocante offre un design des plus élégants, mais n’oublie pas au passage de proposer une bonne autonomie et un suivi complet côté sport et santé. Si vous êtes intéressé par cette montre connectée, sachez que c’est le bon moment de craquer puisqu’elle se négocie moins chère grâce à cette remise de près 135 euros par rapport à son prix de lancement.

Les points forts de la Huawei Watch GT 3 Pro

Le design travaillé et un écran AMOLED de 1,43 pouce

Des capteurs précis et des analyses poussées

L’autonomie solide

Disponible à 369 euros à sa sortie, la Huawei Watch GT 3 Pro (46mm, et bracelet fluoroélastomère) tombe à un bon prix sur Amazon : seulement 235,84 euros.

Une montre résolument haut de gamme

La Huawei Watch GT 3 Pro offre des finitions exemplaires, grâce aux matériaux nobles qu’elle utilise. Son boîtier de 46 mm en titane, paraîtra assez imposant, mais fera forte impression à votre poignet à la façon d’un bijou. Elle offre un format circulaire avec un bel écran AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 pixels) lumineux, aux bordures fines pour avoir le plus d’informations possible.

Un bon compagnon pour le sport

Un design à la hauteur proposé par Huawei, avec des fonctionnalités poussées côté sport et santé. Le montre compte vos pas effectués dans la journée, suit et analyse votre sommeil, capture votre fréquence cardiaque (en permanence ou toutes les dix minutes, au choix) et votre saturation pulsée en oxygène — SpO2. La montre est également capable de mesurer votre température cutanée et d’estimer votre niveau de stress. Quant au suivi de l’activité physique, la GT 3 Pro propose une centaine de types d’entraînement, dont certains sports atypiques comme le golf ou la plongée. C’est davantage le mode course à pied qui nous a étonnés lors de notre test, puisque les analyses proposées se rapprochent presque des montres sportives, et le cardiofréquencemètre et le GPS s’avèrent très précis.

Quant à l’autonomie, Huawei promet sur la version 46 mm jusqu’à 14 jours d’autonomie. Des promesses pas loin d’être atteintes dans les faits, puisqu’elle a pu tenir jusqu’à 9 jours avec une utilisation modérée. Avec le mode Always on Display, le SpO2 et le GPS activé, la Watch GT 3 Pro est tombé en rade de batterie au bout de 5 jours. Cela reste un très bon score en comparaison de certains concurrents.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre test complet sur la Huawei Watch GT 3 Pro.

Huawei face à la concurrence

Si vous voulez comparer la Huawei Watch GT 3 Pro avec d’autres références sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2022.

