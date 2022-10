L’un des meilleurs TV 4K QLED 65 pouces de Samsung est 700 € moins cher aujourd’hui

Si vous souhaitez changer de téléviseurs avant la coupe du monde, ce deal devrait vous plaire. Le TV Samsung QLED Q95T de 65 pouces devient plus accessible qu’à sa sortie : on retrouve cette référence à 1 290 euros contre 2 000 euros.

Si le modèle 65Q95T de Samsung date d’il y a deux ans, ce téléviseur reste une excellente référence que l’on recommande chaudement. Ce dernier a de très bons atouts : entre sa qualité d’affichage maîtrisée, sa prise en charge du HDMI 2.1 pour le gaming et ses compatibilités avec les meilleures normes vidéo, il est tout choisi pour être le TV à mettre dans votre salon surtout qu’il bénéficie en ce moment d’une réduction de plus de 700 euros.

L’essentiel à retenir du TV Samsung 65Q95T

Une dalle QLED de 65 pouces

Compatible 4K UHD, HDR et HDR 10+

La connectique HDMI 2.1 autorisant la 4K à 120 Hz sur PS5, Xbox Series X

Avec un prix conséquent de 2000 euros, le téléviseur Samsung 65Q95T (2020) profite de 35 % de remise et s’affiche maintenant à 1 290 euros sur le site Boulanger.

Du QLED sur une grande dalle

La référence Q95T de Samsung mise sur un design quasi borderless pour ne pas empiéter l’image transmise par l’écran. L’immersion est d’autant plus grande grâce à la diagonale de 65 pouces. La dalle profite de la technologie QLED avec une définition 4K afin d’obtenir une image finement détaillée et surtout proche de la réalité.

Le TV est compatible HDR10+ (mais pas HDR10) afin de fournir une belle finesse d’image. Le processeur Quantum Processeur 4K assurera quant à lui la transformation et l’optimisation de l’ensemble des contenus en 4K UHD. Pour une immersion complète, le Q95T profite de l’OTS (Object Tracking Sound). Un système audio 6.2.2 qui exploite des haut-parleurs installés tout autour de la dalle et chargés de reproduire le son là où l’action se passe.

Un TV complet

Il est bon à savoir que ce modèle est taillé pour les gamers. Il prend en charge du HDMI 2.1, qui autorise l’affichage en 4K@120 fps. Vous pourrez ainsi jouer en profitant d’une action ultra-fluide sans saccades à l’affichage. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence, et aussi le taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour lutter contre les déchirures d’écran. L’écran du TV Samsung est rafraîchi à 100 Hz pour profiter d’une belle fluidité lors de vos sessions de jeux.

Enfin, Samsung oblige, TizenOS est toujours de la partie et permet de naviguer de façon ergonomique dans les menus du téléviseur, tout en profitant des services et des applications compatibles comme Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify, etc. Sachez également que ce TV est compatible avec Google Assistant, Alexa, Apple Homekit et permet de diffuser des contenus depuis son smartphone via AirPlay 2 ou Miracast.

Pour en apprendre davantage, vous pouvez lire notre test sur le TV Samsung Q95T en version 55 pouces.

À la recherche d’un TV OLED ?

Si vous souhaitez plutôt opter pour un téléviseur OLED, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV 4K OLED en 2022.

