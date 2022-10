Un smartphone premium abordable, le service GeForce Now à -40 % et le Redmi Note 11 Pro 100 € moins cher – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : le Honor Magic 4 Pro est de plus en plus abordable et passe de 1 099 euros à 849 euros, le service cloud gaming GeForce Now Prioritaire profite de 40 % de réduction et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro voit son prix baisser de 100 euros.

De retour sur le marché français, Honor propose toute une gamme de smartphones dotés, pour notre grand plaisir, les services Google. Avec son Honor Magic 4 Pro, le constructeur revient sur le segment premium et c’est une belle réussite. On a droit à un design bien travaillé, une puce Snapdragon 8 Gen 1, et un module photo complet. Noté 8/10 par nos soins, il devient plus recommandable aujourd’hui avec 250 euros de remise sur son prix initial.

Voici notre test sur le Honor Magic 4 Pro si vous souhaitez plus de détails sur le smartphone.

Les caractéristiques du Honor Magic 4 Pro

Un grand écran OLED en QHD à 120 Hz

Une puce très performante : Snapdragon 8 Gen 1

Une belle polyvalence photo

Sans oublier la charge rapide de 100W

Disponible à 1 099 euros à sa sortie, on retrouve maintenant le Honor Magic 4 Pro au prix de 899 euros, mais avec une remise immédiate de 50 euros dans le panier, vous pouvez l‘obtenir à 849 euros sur le site Darty.

GeForce Now est le service de cloud gaming proposé par Nvidia. Cette plateforme permet de jouer à de nombreux jeux sur presque tous les supports, mais en plus, il permet de profiter de l’expertise de Nvidia, comme du ray tracing et du DLSS 2.0, par exemple. Si parmi les trois abonnements proposés, l’un d’eux est gratuit, mais est assez limité, l’offre prioritaire est bien plus avantageuse, sans compter les nombreux avantages qui s’accompagnent aujourd’hui de 40 % de réduction pour 6 mois d’utilisation du service.

Les avantages de l’abonnement prioritaire de GeForce Now

Accéder au service plus rapidement

Jouer à des sessions de jeu de 6 heures

En 1080p jusqu’en 60 FPS

Le catalogue fourni de Nvidia

Pour souscrire à un abonnement prioritaire à GeForce Now de Nvidia durant 6 mois, il faut débourser 49,99 euros en temps normal. Mais grâce à une offre à durée limitée, il est actuellement possible d’en profiter pour seulement 29,99 euros, soit 5 euros par mois.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est sorti cette année, mais la marque chinoise derrière cet excellent smartphone équilibré et abordable a déjà prévu ses plans pour un digne successeur, avec une potentielle présentation dans les jours ou semaines qui viennent. Cela n’étant absolument pas gravé dans le marbre, vous seriez donc fous de passer à côté de cette offre qui fait perdre 100 euros à cette référence des bons téléphones 4G.

Les points forts du Redmi Note 11 Pro

Son écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz

Son appareil photo avec un capteur 108 Mpx

Son autonomie et sa recharge rapide de 67 W

Au lieu de 329 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro avec 64 Go de stockage est actuellement disponible en promotion à seulement 229 euros sur Cdiscount. Le modèle 128 Go est aussi disponible à prix réduit : 249 euros au lieu de 349 euros.

La plupart des opérateurs virtuels empruntent le réseau des grands opérateurs de France pour donner à leurs clients un accès aux données mobile, souvent à un prix plus avantageux. Dans le cas de Lebara, ce dernier peut compter sur les excellentes performances du réseau Orange, jugé numéro 1 selon l’ARCEP, pour moins de 10 euros par mois aujourd’hui grâce à l’un de ses forfaits mobile sans engagement.

Que propose le forfait mobile chez Lebara ?

Les appels et SMS illimités vers la France et 43 destinations en UE

80 Go de données 4G en France et 5 Go depuis l’étranger

La possibilité de changer de forfait chaque mois

En ce moment, Lebara propose son forfait mobile 80 Go à seulement 9,99 euros par mois. Le prix reste fixe après la première année d’abonnement, et le tout et sans engagement.

D’ailleurs, d’autres forfaits mobile sont proposés à des prix intéressants chez cet opérateur, notamment celui de 130 Go à seulement 12,99 euros par mois.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You – 100 Go Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 15,99€ Découvrir RED Forfait 5G – 100 Go 4 jours Appels illimités 100 Go en France 17 Go en Europe 20€ Découvrir Forfait Mobile Lebara - 80 Go Appels illimités 80 Go en France 5 Go en Europe 9,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

