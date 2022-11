Sony WF-1000XM4 : les meilleurs écouteurs sans fil sont en forte promotion pour le Black Friday

Lancés il y a plus d'un an, les true wireless haut de gamme WF-1000XM4 de Sony sont dotés d'une excellente réduction de bruit active, qui s'apparente même à celles des casques de la marque. À l'occasion du Black Friday, cette paire d'écouteurs voit son prix passer de 249 euros à 161,99 euros chez Boulanger.

Sony fait sans aucun doute partie des marques qui dominent actuellement le marché de l’audio. Outre ses casques efficaces, le constructeur propose aussi une série de true wireless, parmi lesquels figurent les très appréciés WF-1000XM4. Lancés il y a plus d’un an, ces écouteurs sans fil sont dotés d’une excellente réduction de bruit active, ce qui suffit à les placer en bonne place dans notre top. Si les Sony WF-1000XM4 sont d’ordinaire plutôt onéreux, ils bénéficient heureusement d’une réduction de presque 100 euros spéciale Black Friday.

Pourquoi les Sony WF-1000XM4 sont intéressants

Des écouteurs confortables

Une excellente réduction de bruit active

Une bonne autonomie et la charge sans fil présente

Habituellement proposés à 249 euros, les Sony WF-1000XM4 sont désormais affichés à 161,99 euros en utilisant le code promo « SONY10 » chez Boulanger. On le trouve aussi en promotion à la Fnac et chez Darty.

Des écouteurs toujours aussi confortables

Pour ses Sony WF-1000XM4, la marque a légèrement revu sa copie en matière de design. Ainsi, le boîtier qui renferme les true wireless est désormais 40 % plus petit que celui des précédents XM3, et les écouteurs 10 % plus petits, ce qui les rend plus compacts. Et pour maximiser le confort durant l’écoute, Sony a misé sur des embouts en mousse de polyuréthane au lieu du silicone ; un matériau plus isolant et confortable, même si les premières utilisations peuvent être gênantes en raison de leur plus grande fermeté. Globalement, ces XM4 tiennent bien en place dans le pavillon auriculaire. Et pour les séances de running sous la pluie, les sportifs pourront se satisfaire de la certification IPX4, qui les protègeront des éclaboussures et de la transpiration.

Une réduction de bruit active comme sur un vrai casque

L’atout majeur de ces Sony WF-1000XM4 reste tout de même leur réduction de bruit active, qui a été peaufinée par la marque. Une qualité améliorée grâce à la présence de deux microphones dans chaque écouteur : l’un capte les bruits ambiants, et l’autre analyse le retour du son. Sony a par ailleurs développé sa propre puce, la V1, qui permet de gérer à la fois la connexion Bluetooth et la réduction de bruit active. Résultat : la réduction de bruit sera vraiment bluffante. C’est simple, nous avons eu l’impression de porter un casque WH-1000XM4 tant les écouteurs parvenaient à nous isoler complètement des bruits parasites environnants. Sachez aussi que la réduction de bruit pourra être modulée depuis l’application Sony Headphones. Le mode de transparence sera aussi de la partie si vous souhaitez entretenir une conversation avec quelqu’un sans pour autant ôter vos écouteurs.

Un son bien équilibré

Les Sony WF-1000XM4 délivreront par ailleurs un son équilibré, avec des basses bien mises en avant. Surtout, ils ont l’avantage d’être compatibles avec le codec LDAC, ce qui, jusqu’à présent, n’était réservé qu’aux casques du constructeur, lesquels pouvaient profiter d’une transmission Bluetooth allant jusqu’à 990 kbps. En revanche, on regrettera l’absence de l’aptX. Les XM4 pourront du reste déchiffrer un signal jusqu’à 24 bits et proposer une réponse en fréquence allant de 20 à 40 000 Hz. De quoi disposer du label Hi-Res Audio, donc. Enfin, côté autonomie, la marque promet 12h d’écoute sans l’ANC et avec une isolation passive, et 8h avec. Même si nous avons noté une durée d’utilisation légèrement moins longue durant notre test, l’autonomie reste quand même très bonne. Le boîtier, certifié Qi, promettra de son côté 24h d’autonomie. Enfin, un port USB-C pour la charge rapide sera aussi disponible.

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Sony WF-1000XM4.

