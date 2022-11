Le Cyber Monday chez Cdiscount : les meilleures offres à saisir avant la fin de l’événement

Après le Black Friday, Cdiscount fait le Cyber Monday avec des tonnes de promotions sur son site et gâte aux passages ses membres les plus fidèles. Retrouvez dans cet article toutes les offres qui valent le coup.

Cdiscount ne manque pas à l’appel, et est aussi présent à l’évènement qui clôture le Black Friday : le Cyber Monday. Pour finir en beauté cette période de promotions, l’e-commerçant ne néglige pas au passage ses membres avec des codes promo cumulés aux réductions. Il est encore temps de faire de bonnes affaires, vous trouverez forcément votre bonheur dans cette sélection de produits recommandés par Frandroid.

Les meilleures offres du Cyber Monday sur Cdiscount

Dyson V11 Extra

Si Dyson est la marque la plus prestigieuse dans le domaine des aspirateurs grand public, c’est surtout par le niveau de qualité et de durabilité que ces modèles offrent. C’est le cas de la dernière version de son célèbre Dyson V, dans ce cas-ci la version V11 Extra.

Le Dyson V11 Extra en bref

Un aspirateur puissant et très maniable

Une autonomie de 60 minutes

Efficace sur toutes les surfaces

Affiché habituellement à 549 euros, le Dyson V11 Motorhead avec adaptateur est actuellement disponible en promotion à 449 euros chez Cdiscount.

AirPods Pro

Les AirPods Pro 2 d’Apple sont sortis fin septembre et sont un succès critique, tout comme la première paire sortie en 2019. Les AirPods Pro premiers du nom voient donc leur prix baisser et même casser, puisqu’on les trouve 80 euros moins chers.

Les AirPods Pro, c’est quoi ?

Des écouteurs intra-auriculaires

Des fonctionnalités exclusives à iOS

Une très bonne réduction de bruit active

Une autonomie annoncée de 24 heures

Proposés à 279 euros à leur lancement, les premiers AirPods Pro d’Apple sont disponibles à seulement 199 euros chez Cdiscount.

Samsung 55TU6905

Nombreuses sont les offres TV 4K du Black Friday, que ce soit de l’Oled, du Qled ou du LCD : il y en a pour tous les prix. Si les offres les plus alléchantes sont a priori sur le haut de gamme, l’entrée de gamme n’est pas en reste. Le Samsung 55TU6905 est en ce moment en promotion puisqu’on le trouve chez Cdiscount à 399 euros au lieu de 599 euros.

Le Samsung 55TU6905, c’est quoi ?

Une dalle 4K de 55 pouces

La compatibilité HDR10+

Le système Smart TV Tizen avec tous les services de SVoD

Habituellement proposé au prix de 599 euros, le Samsung 55TU6905 est disponible durant le Black Friday à seulement 399 euros sur Cdiscount, soit 200 euros de réduction.

Si vous trouvez qu’une diagonale de 55 pouces est trop petit pour vous, le modèle de 65 pouces Samsung 65TU6905 passe de 749 à 549 euros sur Cdiscount, soit une réduction de 200 euros également.

Xiaomi Redmi Pad

Le marché des tablettes tactiles est en train de repartir avec de plus en plus de modèles qui sortent. Parmi les fabricants dans la course, il y a Xiaomi, qui est revenu en force début octobre avec sa Redmi Pad. Pour enfoncer le clou, cette tablette voit son prix en baisse de 50 euros chez Cdiscount.

La Xiaomi Redmi Pad, c’est quoi ?

Un écran de 10,61 pouces et de 90 Hz

4 Go de RAM et 128 Go de stockage

Une batterie de 8000 mAh

À son lancement il y a quelques semaines, la Xiaomi Redmi Pad en version 128 Go de stockage et 4 Go de RAM était vendue à 299 euros. À l’occasion du Black Friday, on la trouve sur le site de Cdiscount à 239 euros. Sa version avec 64 Go de stockage et 3 Go de RAM est également en promotion à 229 euros au lieu de 279 euros.

Forfait 100 Go

Les produits Tech ne sont pas les seuls à bénéficier de rabais intéressants pendant cette période de promotions. C’est aussi le cas des forfaits mobile, qui profitent de l’événement pour distiller leurs meilleures offres. Cdiscount, par exemple, a pris de l’avance avec un nouveau forfait en série limitée : 100 Go à 12,99 euros par mois avec fixe même après la première année et avec 2 mois offerts.

Que propose le forfait chez Cdiscount Mobile ?

100 Go en France et jusqu’à 12 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS/MMS illimités

C’est sans engagement

Pendant la période du Black Friday jusqu’au 28 novembre, le forfait mobile sans engagement avec 100 Go chez Cdiscount mobile est affiché à 12,99 euros par mois avec 2 mois offerts dès la souscription. Le prix de ce forfait est valable tel quel même après un an.

Google Pixel 6a

Google a sorti il y a quelques semaines ces nouveaux fleurons, les Pixel 7 et 7 Pro. Pourtant, c’est le Pixel 6a qui a permis à la firme de Mountain View d’augmenter les chiffres de vente dans le hardware. Certes, tout n’est pas parfait sur smartphone, mais son format, son expérience logicielle et surtout sa qualité photo pour cette tranche de prix lui permettent d’être une excellente option pour la plupart des personnes. Et la bonne nouvelle, c’est que son prix est de plus en bas avec 110 euros de réduction aujourd’hui.

Le Pixel 6a séduit pour …

La qualité et la polyvalence photo

L’écran OLED Full HD+

L’expérience logicielle

Commercialisé au prix de 459 euros à sa sortie, le Google Pixel 6a est en ce moment disponible en promotion à seulement 349 euros chez Cdiscount.

Xbox Series S

Sortie il y a près de deux ans, la Xbox Series S est une console next-gen plus abordable que sa grande sœur, la Series X. Si elle est moins puissante, mais aussi dénuée de lecteur disque, elle a tout de même l’avantage de proposer un prix plus abordable, en raison de coûts de production réduits. Surtout, l’absence de ce lecteur n’est pas forcément une mauvaise chose, puisque vous aurez quand même accès à une large collection de jeux avec l’abonnement au Xbox Game Pass, ou bien en passant par le Microsoft Store.

L’offre de la Xbox Series S

Une console next-gen plus compacte

Elle peut faire tourner des jeux en 1440p à 60 fps

Vous pourrez acheter votre premier jeu sans dépenser un centime de plus

Au lieu de 299 euros habituellement, la Xbox Series S est aujourd’hui à 229,99 euros sur Cdiscount.

SSD PNY 1 To

Pour stocker vos contenus sur PC tout en améliorant les performances de votre machine, il est toujours préférable d’opter pour un SSD, plus robuste qu’un HDD standard. Mais mieux vaut chercher le meilleur rapport capacité-prix avant de passer à l’achat. Les offres sont justement nombreuses à l’approche du Black Friday : le SSD PNY CS900 de 1 To chute par exemple sous les 60 euros actuellement.

Les points forts du SSD PNY CS900

Des débits allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Une grosse capacité de stockage

Une installation très simple

Habituellement proposé à plus de 100 euros, le SSD PNY CS900 de 1 To est désormais affiché à 55 euros chez Cdiscount.

Apple MacBook Air M1

Cela n’a échappé à personne : Apple a augmenté les prix de la plupart de ses appareils. Le MacBook Air M1, pourtant dévoilé il y a deux ans, n’a pas fait exception. Heureusement, des promotions permettent de réduire ce tarif de base désormais très (trop ?) élevé. C’est par exemple le cas en ce moment, puisque le premier ultraportable d’Apple à embarquer la puce maison de première génération bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 250 euros grâce à un code promo.

Les points forts du MacBook Air M1

Une puce M1 très puissante

Un laptop silencieux sans ventilateurs

Un MacBook endurant grâce à une autonomie de 15 heures

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le MacBook Air M1 est aujourd’hui disponible en promotion à 949 euros pour les membres Cdiscount avec le code MAC50CDAV.

Cyber Monday : l’après Black Friday

Le Cyber Monday vient de commencer. Il prend la relève du Black Friday, qui s’est déroulé du vendredi 25 novembre au matin jusqu’à dimanche 27 au soir. Le 28 novembre est alors dédié aux achats en ligne, avec des prix encore plus réduits qu’avant.

