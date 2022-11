À ce prix spécial Black Friday, le Dyson V8 Origin est à la portée de tous

Si vous recherchez un aspirateur balai sans fil efficace, rien de mieux qu’un Dyson pour remplir cette tâche. Et grâce à un code promo, le V8 Origin coûte seulement 254 euros, contre 329 euros initialement.

Dyson est une marque d’électroménager très premium qui a su prouver son expertise en proposant des balais aspirateurs à main innovants et puissants. Pratiques et maniables, ces derniers sont dénués de sacs, ce qui est particulièrement agréable lors des corvées de ménage. Si vous rêvez de vous en procurer un, mais que le prix a toujours été un frein, sachez qu’à l’occasion du Black Friday, le Dyson V8 Origine perd 75 euros de son prix grâce à un code promo, et devient plus accessible.

Les points à retenir du Dyson V8 Origin

Une bonne puissance d’aspiration

Efficace sur toutes les surfaces

Une autonomie de 40 minutes

Proposé à 329 euros, l’aspirateur balai Dyson V8 Origin revient à seulement 254 euros en utilisant le code 25DES249 sur Cdiscount.

Un balai aspirateur toujours efficace

Si ce balai aspirateur n’est pas le plus récent de la gamme, le Dyson V8 Origin reste une référence de son catalogue avec lequel vous allez pouvoir entretenir votre intérieur en faisant le moindre effort. Il reste très performant, son niveau d’aspiration est très bon grâce la technologie Cyclone 2 Tier Radial du moteur, qui effectue 110 000 tours par minute. Il va ainsi capturer toutes poussières et débris efficacement, quel que soit le type de sols : durs, tapis, moquettes, etc.

Par contre, si vous avez des tapis à poil long, il devient plus difficile de se débarrasser des débris ou poussière, mais grâce à deux modes de puissance disponibles, vous pourrez basculer soit sur le mode MAX pendant 7 minutes de fonctionnement à haute puissance et le mode Puissance pour un nettoyage prolongé.

Pratique, avec une autonomie correcte

Bien évidemment, le V8 Origin prend le format stick des balais aspirateurs Dyson. De ce fait, il est très maniable et pratique à utiliser notamment avec son poids léger. Sans fil et sans sac, vous allez pouvoir entretenir votre intérieur en faisant le moindre effort. Il est même possible de transformer le balai en un aspirateur à main d’un simple clic, pour aspirer des meubles ou encore les sièges de votre canapé ou votre voiture.

Enfin, l’appareil garantit 40 minutes d’aspiration en utilisation normale, et sera silencieux. Une fois votre session d’aspiration terminée, vous n’aurez plus qu’à accrocher le V8 Origin sur sa station fixée au mur. Le rangement des accessoires sera d’autant plus simplifié avec cette station. Et pour ce qui est du vidage de l’aspirateur, pas de risque de s’en mettre plein les mains : il suffit de tirer le levier pour tout évacuer, sans contact avec la saleté.

