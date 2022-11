Amazon veut liquider ses stocks pendant le Black Friday : les 32 meilleures offres

Comme les autres e-commerçants, Amazon profite du Black Friday pour réduire les prix d'une foule de produits high tech vendus sur sa plateforme. Si vous souhaitez faire des économies, vous êtes au bon endroit. Voici les meilleures offres du moment que l'on peut trouver sur le site américain.

Dans ce contexte d’inflation, les promotions sont encore plus recherchées par les consommateurs, y compris sur des produits Tech habituellement trop onéreux. Le Black Friday est donc la période idéale pour se faire plaisir à moindre coût, et Amazon ne compte pas manquer cette opération. Enceintes connectées, smartphones premium, robots aspirateurs, clés HDMI, tablettes… La plateforme américaine regorge actuellement d’appareils en réduction, et nous vous avons regroupé les meilleures offres ci-dessous.

Les meilleures offres du Black Friday sur Amazon

Nintendo Switch

Depuis son lancement en 2017, la Nintendo Switch connaît un succès fulgurant et devient le compagnon de nombreux foyers. Si maintenant une version OLED existe, la plus accessible reste le modèle classique. Cette console de salon a de beaux jours devant elle, surtout qu’en 2019 elle a été améliorée. Aujourd’hui grâce au Black Friday, la console japonaise devient plus intéressante dans ce pack composé du jeu Mario Kart 8 Deluxe, avec 3 mois d’abonnement au service en ligne pour un prix contenu.

Les points clés à retenir de ce pack

Une console hybride, à utiliser dans votre salon ou en mode portable

La version 2019 améliorée

Bonus : Mario Kart Deluxe 8 offert dans ce pack + 3 mois d’abonnement au service en ligne

Au lieu d’un prix barré à 329,99 euros, la console Nintendo Switch avec Mario Kart 8 Deluxe se trouve à seulement 269,94 euros sur le site d’Amazon. Ce pack inclut également 3 mois d’abonnement offerts au Nintendo Switch Online.

Bose Solo 5

Si les téléviseurs sont actuellement de plus en plus perfectionnés, la qualité audio délivrée n’est pas toujours au top. Des solutions existent pour pallier à cela. Parmi elles, il y a les barres de son qui sont accessibles. Dans le domaine, la Bose Solo 5 reste une valeur sure. Aujourd’hui, vous pouvez profiter d’une réduction de 118 euros sur l’achat de ce modèle.

Ce qu’il faut retenir de la Bose Solo 5

Design minimaliste et compact

Son Dolby Digital

Connectivité Bluetooth

Au lieu de 279,99 euros habituellement, la Bose Solo 5 est maintenant disponible en promotion à 161,99 euros chez Amazon.

Realme 9

Après une belle réussite avec ses Realme 8, la marque chinoise continue sur sa lancée avec sa nouvelle gamme de Realme 9. Le modèle de base vient directement concurrencer les références du moyen de gamme chez Xiaomi avec le Note 11 ou le Galaxy A33 chez Samsung. Il devient d’ailleurs plus intéressant grâce à cette belle remise spéciale Black Friday avec 80 euros de remise sur son prix habituel.

Les atouts du Realme 9

Un écran OLED de 6,4 pouces rafraîchi à 90 Hz

Un processeur solide : Snapdragon 680

Realme UI qui se rapproche d’un ROM Android Stock

Au lieu de 279 euros, le modèle 6 + 128 Go du Realme 9 en version 4G est à présent en promotion à 199 euros sur Amazon.

HP Victus 16

La gamme Victus conçue par le constructeur HP propose une expérience de jeu accessible, mais efficace qui s’appuie sur la gamme plus premium de la marque. Le modèle 16-d0206nf en est la preuve : avec une fiche technique solide avec sa carte graphique Nvidia RTX 3060 couplée à un Intel Core i5 de 11e gen, il est une option à considérer pour les gamers et les gameuses. Il a de nombreux atouts, surtout qu’aujourd’hui il bénéficie de près de 130 euros de réduction par rapport à son prix barré, pour tomber à moins de 800 euros.

Le HP Victus 16, un bon laptop gaming pour pas cher

Son grand écran FHD de 16,1 pouces

Sa RTX 3060 + i5-11400H

Son SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 8 Go de RAM

Au lieu d’un prix barré à 926,86 euros, le PC portable HP Victus 16 (d0016sf) est disponible en promotion à 799 euros sur le site d’Amazon.

OnePlus Nord 2T

Le OnePlus Nord 2T n’est autre que le bon successeur du Nord 2. Il propose des prestations similaires, en misant avant tout sur de très bonnes performances et un très bon écran. Cette version T vient muscler le jeu en apportant une charge rapide 80 W. Il a donc de nombreux arguments à faire valoir, et perd plus de 25 % de son prix aujourd’hui.

Les points forts du OnePlus Nord 2T

Un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz

D’excellentes performances avec le Dimensity 1300

Le chargeur 80 W pour récupérer rapidement des pourcentages

Sortie au prix de 429 euros, le OnePlus Nord 2T (8 + 128 Go) bénéficie actuellement de 110 euros de réduction et s’affiche à présent à 319 euros sur Amazon.

Oppo Find X5 Pro

Sorti cette année, le Find X5 Pro est un smartphone qui a réussi à être bon sur tous les points, jusqu’à être élu meilleur smartphone de l’année 2022. Loin d’être parfait, il a tout de même de sérieux atouts face à la concurrence, notamment avec son écran, son appareil photo et son interface utilisateur parfaitement maitrisés. Et s’il a été commercialisé à un prix très élevé, aujourd’hui il bénéficie de près de 23 % de remise.

Les points positifs du Oppo Find X5 Pro

Un splendide écran AMOLED de 6,7 pouces

La puissance du Snapdragon 8 Gen 1

Le module photo Hasselblad très réussi

Une charge ultra rapide à 80 W

Commercialisé à sa sortie à 1 299 euros, le Oppo Find X5 Pro voit son prix baisser à 999 euros sur Amazon.

En alternative moins chère, vous pouvez trouver le modèle précédent, le Find X3 Pro, est disponible en promotion à 699 euros sur Amazon.

MicroSD SanDisk Ultra 512 Go

La gamme Ultra de la marque SanDisk, une référence en matière de systèmes de stockage externe, propose des cartes microSD abordables par rapport à d’autres séries du constructeur, comme la gamme Extreme, même si cette dernière est plus performante. Les microSD SanDisk Ultra ont malgré tout de bons atouts, comme un bon rapport capacité-prix ou encore des vitesses de transfert suffisamment élevés. L’une des références, qui propose 512 Go de stockage, est actuellement encore plus recommandable puisque son prix passe sous la barre des 50 euros.

Les points forts de la microSD SanDisk Ultra

Une grande capacité de 512 Go

Une carte idéale pour enregistrer des vidéos en Full HD

Des vitesses allant jusqu’à 150 Mo/s

Initialement affichée à 85 euros, la carte microSD SanDisk Ultra de 512 Go est désormais vendue à 48 euros sur Amazon.

Jabra Elite 7 Pro

Aux côtés des références de chez Sony, Bose ou Apple, Jabra a aussi une belle place avec une large gamme d’écouteurs True Wireless. Si vous êtes en recherche de modèles haut de gamme avec tout ce dont vous avez envie en plus d’un prix confortable, vous serez donc ravis d’apprendre que les Jabra Elite 7 Pro sont disponibles à prix inédit pendant le Black Friday avec 35% de réduction.

Les points forts des Jabra Elite 7 Pro

Des écouteurs intra-auriculaires confortables

Une bonne qualité sonore

Une autonomie confortable avec le boîtier de recharge

La réduction de bruit efficace

Les Jabra Elite 7 Pro sont affichés à 199,99 euros, mais à l’occasion du Black Friday sur Amazon, ils passent à 129,99 euros. C’est le prix le plus bas constaté pour ces écouteurs depuis leur sortie.

Huawei MateBook D15

Le constructeur Huawei, un peu forcé de délaisser ses smartphones, a développé largement sa gamme MateBook qui profite d’excellents rapports qualité. C’est le cas du modèle D15 (2021) qui se montre très efficace en intégrant un processeur i5 de 11e génération, et qui est en ce moment affiché à un meilleur prix grâce à une remise de 300 euros sur son prix habituel.

Pourquoi le MateBook D15 de Huawei est intéressant ?

Un design élégant et fin avec son écran de 15,6 pouces

De bonnes performances avec le i5-1135G7 + 8 Go de RAM + 512 SSD

L’autonomie solide couplée à la charge rapide

Le Huawei MateBook D 15 2021 est affiché au prix de 799,99 euros sur le site du constructeur, mais à l’occasion du Black Friday, on le retrouve à seulement 499,99 euros sur Amazon.

Garmin Fenix 6 Pro

Les passionnés de sport savent qu’une montre connectée peut vite se rendre indispensable lors des sessions d’entraînement. Certains modèles sont taillés pour l’effort et proposent une batterie de fonctionnalité pour accompagner les utilisateurs dans leurs activités. C’est le cas de la Garmin Fēnix 6 Pro, qui offre un design robuste, des entraînements variés et des capteurs précis. La bonne nouvelle, c’est qu’à l’occasion du Black Friday, cette montre pointue voit son prix baisser de 250 euros.

Les points forts de la Garmin Fēnix 6 Pro

Une montre solide et résistante

Des capteurs précis

Plusieurs systèmes de navigation par satellites disponibles

Initialement affichée à 599 euros, la montre connectée Garmin Fēnix 6 Pro est désormais proposée à 349 euros sur Amazon.

Seagate Expansion 16 To

Les disques durs externes restent pour le moment l’une des meilleures solutions pour étendre le stockage. À l’ère où les contenus sont de plus en plus volumineux, en disposer peut vous sauver la mise. Bénéficiant d’un bon rapport qualité/prix à sa commercialisation, le Seagate Expansion 16 To est actuellement 27 % moins cher pour le Black Friday.

Les principaux atouts du Seagate Expansion 16 To

Bon rapport qualité/prix

Présence de l’USB 3.1

Boitier solide et compact

Au lieu de 372 euros habituellement, le Seagate Expansion 16 To est maintenant disponible en promotion à 269 euros chez Amazon.

Nvidia Shield TV

La dernière révision de la Nvidia Shield TV date peut-être de 2019, mais elle représente encore largement le top des boîtiers Android TV du marché. Ce modèle propose un format plus compact pour une efficacité optimale et une puissance sans équivalent. On peut la retrouver aujourd’hui avec un peu plus de 20 euros de réduction pendant la période du Black Friday.

Pourquoi la Nvidia Shield TV est la meilleure box Android TV du marché ?

La puissance de la puce Tegra X1+

4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Au lieu de 149,99 euros habituellement, le modèle 2019 de la Nvidia Shield TV passe aujourd’hui à 124,99 euros sur Amazon.

Apple Watch SE (2022)

Les montres connectées d’Apple ne sont clairement pas à la portée de toutes les bourses. Certaines peuvent même approcher les 1 000 euros, à l’image de la toute récente Apple Watch Ultra. Heureusement, la marque à la Pomme a pensé aux plus petits budgets et vient de renouveler son Apple Watch SE, une version plus accessible qui offre une expérience premium, même si quelques concessions seront naturellement à faire. En ce Black Friday, il est même possible de la trouver encore moins chère.

Les points forts de l’Apple Watch SE

La qualité de fabrication d’Apple toujours présente

Un écran OLED de 1,78 pouce

Un bon suivi des activités

Lancée à 299 euros, l’Apple Watch SE (2022), dans sa version 40 mm, est désormais affichée à 279 euros sur Amazon.

JBL Flip Essential 2

La Flip Essential 2 n’est pas la dernière enceinte Bluetooth de chez JBL, mais reste aujourd’hui une très bonne référence pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient emporter une enceinte nomade et connectée à des soirées. Tout terrain, ce modèle a surtout l’avantage d’être robuste et étanche pour être amené partout sans risque. Pour le Black Friday, elle devient encore moins chère, et profite d’une réduction de 30 euros.

La JBL Flip Essential 2 c’est …

Une enceinte robuste et compacte

Qui offre une bonne puissance sonore

Et une autonomie solide

Généralement au prix de 99,99 euros, la JBL Flip Essential 2 est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros sur le site d’Amazon. Elle est au même prix chez Boulanger.

Oppo Reno 7

Il y a quelques mois, Oppo a lancé sa série Reno 8, qui se situe dans une grille tarifaire un peu plus haute que celle de la gamme précédente, les Reno 7. Malgré la récente sortie de son successeur, l’Oppo Reno 7 n’a rien perdu de son intérêt, au contraire : son rapport qualité-prix est encore aujourd’hui très intéressant, notamment car sa fiche technique emprunte quelques caractéristiques que l’on retrouve actuellement sur des smartphones plus haut de gamme. Son autre atout, c’est cette bonne réduction spéciale Black Friday qui fait baisser son prix de 80 euros.

Les points forts de l’Oppo Reno 7

Une dalle AMOLED de 6,4 pouces à 90 Hz

Une puissante puce Snapdragon 680

Une bonne autonomie

Initialement affiché à 329,90 euros, le smartphone Oppo Reno 7 est désormais proposé à 249 euros sur Amazon.

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera

La marque Xiaomi est toujours une valeur sûre du Black Friday et l’édition 2022 ne fait pas exception. Parmi les promotions intéressantes, il y a la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera qui profite d’une baisse de prix de 18%, puisqu’elle passe de 34,90 à seulement 28,49 euros sur Amazon durant le Black Friday.

La Xiaomi Mi 360° Home Security Camera, c’est quoi ?

De la vidéosurveillance en 1080p

Une caméra de surveillance motorisée qui peut tourner à 360°

La compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

Habituellement, elle est vendue au prix de 34,90 euros, mais à l’occasion du Black Friday, elle est disponible sur Amazon à 28,49 euros.

Logitech G Pro X

Les gamers sont exigeants sur tout ce qui touche le setup gaming. Le casque en fait partie et sur le sujet, la gamme proposée par Logitech fait figure de proue. Depuis son lancement, le Logitech G PRO X ne cesse de gagner du terrain. Cet excellent casque gaming profite actuellement d’une réduction de 55% sur Amazon.

Les caractéristiques du Logitech G PRO X

Logitech G Hub pour la personnalisation

Son surround 7.1 grâce à la technologie DTS Headphone:X 2.0

Oreillettes en mousse à mémoire de forme

Au lieu de 129 euros habituellement, le Logitech G PRO X est maintenant disponible en promotion à 62 euros chez Amazon.

Xbox Series S

Sortie il y a près de deux ans, la Xbox Series S est une console next-gen plus abordable que sa grande sœur, la Series X. Si elle est moins puissante, mais aussi dénuée de lecteur disque, elle a tout de même l’avantage de proposer un prix plus abordable, en raison de coûts de production réduits. Surtout, l’absence de ce lecteur n’est pas forcément une mauvaise chose, puisque vous aurez quand même accès à une large collection de jeux avec l’abonnement au Xbox Game Pass, ou bien en passant par le Microsoft Store.

La Xbox Series S en quelques mots

Une console next-gen plus compacte

Elle peut faire tourner des jeux en 1440p à 60 fps

Vous pourrez acheter votre premier jeu sans dépenser un centime de plus

Au lieu de 299 euros habituellement, la Xbox Series S est aujourd’hui à 229,99 euros sur Amazon.

MacBook Air M2

Le MacBook Air d’Apple est depuis longtemps le mètre étalon des ultraportables haut de gamme. En passant à la puce M2 après l’immense succès de la M1, Apple se devait de faire quelques changements, ce modèle passe alors sur un nouveau châssis tout en misant encore et toujours sur la finesse, la puissance, mais aussi et surtout : le silence.

Les points forts du MacBook Air M2

Un nouveau châssis toujours entièrement silencieux

Un excellent écran de 13,6 pouces

Des performances inégalées

La promotion en question concerne la version gris sidéral, en 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage. On la trouve à 1 299 euros sur Amazon, au lieu de 1 499 euros.

Amazon Echo Dot 5

C’est lors de son événement d’autonome qu’Amazon a présenté ces nouvelles enceintes connectées Echo Dot (avec ou sans horloge, comme les anciennes versions). Pour cette 5e génération, la marque promet de meilleures performances audio, ainsi que toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès de ce petit modèle tout rond et discret, qui fonctionne évidemment avec Alexa. L’assistant obéira ainsi à toutes vos requêtes vocales, et vous permettra aussi de contrôler vos objets connectés compatibles.

Les points forts de l’Echo Dot 5

Une enceinte connectée avec Alexa

Des performances audio boostées

Un design toujours aussi élégant

Lancé à 59,99 euros, l’Amazon Echo Dot (2022) de 5e génération (sans horloge) est actuellement proposé à 24,99 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez opter pour la version avec horloge, sachez que celle-ci est également en promotion : elle passe ainsi de 69,99 euros à 39,99 euros sur Amazon.

Apple Watch SE

Les montres connectées Apple Watch vont de pair avec votre iPhone. Elles permettent de porter sur le poignet un second écran facile à consulter et même de répondre à quelques notifications grâce à Siri. La montre offre aussi un suivi efficace des activités sportives au quotidien. Il n’est toutefois pas nécessaire de dépenser le prix fort dans la dernière référence premium de la marque à la Pomme. Le modèle Apple Watch SE, lancé en septembre 2020, fait très bien le travail au quotidien pour moins cher : suivi sportif efficace, écran OLED de qualité, compatible Apple Pay… Bref, une référence que l’on recommande les yeux fermés.

Ce qu’il faut retenir de l’Apple Watch SE

Le design authentique de la Pomme

Un écran OLED Retina de 1,78 pouce

Un suivi sportif efficace

Habituellement proposée à 299 euros, l’Apple Watch SE est désormais affichée à 269 euros sur Amazon.

Caméra de surveillance intérieure Netatmo

En matière de caméras de surveillance, les solutions proposées par Netatmo figurent parmi les plus recommandables. Sa caméra de surveillance intérieure est par exemple un bon modèle pour celles et ceux qui souhaitent garder un œil sur leur domicile en leur absence. Il suffira simplement de la connecter au Wi-Fi pour qu’elle puisse assurer sa mission. À chaque détection de mouvements, elle pourra ainsi envoyer une notification sur votre smartphone via l’application dédiée. Elle dispose de plusieurs autres atouts : définition en 1080p, vision nocturne infrarouge, angle de vision de 130° à l’horizontale, reconnaissance faciale… Un appareil plutôt rassurant.

Les points forts de cette caméra Netatmo

Son design élégant

Son système de reconnaissance faciale et la détection de mouvements

Compatible Google Assistant et Alexa

Au lieu de 199,99 euros, la caméra de surveillance intérieure Netatmo est actuellement vendue à 119,99 euros sur Amazon.

Nouvelle tablette Fire HD 8

Fin septembre, Amazon a dégainé trois nouvelles tablettes Fire HD, dont la classique Fire HD 8. Comme ses congénères, ce nouveau modèle profite d’un design allégé, d’un nouveau processeur nettement plus rapide et d’une capacité de stockage revue à la hausse. La Fire HD 8 nouvelle génération dispose même de la nouvelle fonction « Tap to Alexa », permettant d’interagir avec l’assistant personnel d’Amazon sans avoir besoin d’utiliser la commande vocale. Du reste, on aura droit à un écran tactile de 8 pouces, limité à une définition modeste de 1 280 par 800 pixels et encadré de bordures plutôt épaisses.

Les points à retenir de la tablette Fire HD 8

Un nouveau processeur plus puissant

Alexa toujours de la partie

Un honorable écran de 8 pouces

Auparavant disponible à 144,99 euros, la nouvelle tablette Fire HD 8 est désormais affichée à 114,99 euros sur Amazon.

Kindle Paperwhite

La liseuse Kindle Paperwhite a été renouvelée en 2021, après s’être imposée comme l’un des modèles phares d’Amazon depuis sa sortie en 2018. Cette version adopte donc un écran de 6,8 pouces, soit 0,8 pouce que la version précédente. Cet écran de 300 pixels par pouce se module aussi très facilement pour personnaliser son expérience : mode sombre, blanc sur noir, teinte réglable…

Outre le changement de format, l’écran a aussi gagné plus de luminosité. La Paperwhite profite aussi d’une meilleure autonomie (jusqu’à dix semaines de lecture). Pour ce qui est de son stockage, la liseuse propose toujours 8 Go de stockage, extensible via un Cloud, et son étanchéité sera toujours de la partie grâce à sa certification IPX8.

Pourquoi recommande-t-on la Kindle Paperwhite ?

Pour son grand écran de 6,8 pouces

Pour la lecture plus agréable qu’elle promet

Pour sa bonne autonomie

D’abord proposée à 139,99 euros, la Kindle Paperwhite est maintenant vendue à 104,99 euros sur Amazon.

Fire TV Stick 4K

Les clés HDMI sont la solution idéale pour celles et ceux qui souhaitent connecter leur TV et la transformer en Smart TV en un seul clic. Amazon en propose justement toute une série, comme le Fire TV Stick 4K. Ce dernier peut ainsi afficher des contenus en 4K UHD à 60 images par seconde. Pour en profiter pleinement, mieux vaudra posséder un téléviseur compatible. Autrement, cette clé HDMI est compatible avec les contenus HDR (HDR10, HDR10+ et Dolby Vision) ainsi qu’avec le Dolby Atmos. De quoi profiter de ses contenus de la meilleure des façons, avec un résultat bien immersif comme on aime.

Comme les autres modèles de la gamme, vous aurez également droit à l’écosystème Fire OS et sa navigation fluide et ergonomique. Quant à la télécommande, elle permettra de naviguer facilement dans les menus et pourra même contrôler entièrement votre téléviseur. Un micro sera aussi là pour recueillir vos commandes vocales à Alexa. Surtout, cette télécommande permettra un accès rapide aux plateformes de streaming Prime Vidéo (forcément), Amazon Music, Netflix et Disney+.

Les points forts du Fire TV Stick 4K

Des contenus diffusés en 4K UHD

Compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

Écosystème Fire OS

Initialement affiché à 59,99 euros, le Fire TV Stick 4K est maintenant disponible à 27,99 euros sur Amazon.

Les autres versions du Fire TV Stick d’Amazon sont également en promotion durant le Black Friday : le Fire TV Stick Lite passe de 29,99 euros à 19,99 euros, le Fire TV Stick de 39,99 euros à 22,99 euros, et le Fire TV Stick 4K Max de 64,99 euros à 36,99 euros.

Nothing Phone (1)

Le smartphone Nothing Phone (1) est un appareil peu commun. Sa principale originalité ? Son design transparent avec un système LED au dos qui s’allume selon les sonneries personnalisées proposées par la marque. Autrement, il possède un écran de 6,55 pouces avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, et il est animé par un SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ (idéal pour le jeu), le tout couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. On trouve également 2 capteurs photos à l’arrière : un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Sa batterie de 4500 mAh est compatible charge rapide (45 W), charge sans fil et charge inversée.

Ce qu’il faut retenir du Nothing Phone (1)

Un design ultra original

Une bonne configuration idéale pour le jeu

Un module photo polyvalent

Le Nothing Phone (1) est désormais proposé à 399,99 euros au lieu de 469 euros sur Amazon.

iPad 9 (2021)

Si les prix de tous les produits Apple ont largement augmenté ces derniers temps, le Black Friday est l’occasion de rectifier le tir. L’iPad 9 de 2021, aka la dernière tablette d’Apple à proposer le design iconique avec le bouton Home doté de Touch ID, a lui aussi subi une hausse de prix, mais on le trouve actuellement avec une belle promotion aujourd’hui. Outre son prix, on la recommande aussi pour sa puissance satisfaisante grâce à sa puce A13 Bionic, son interface iPadOS toujours aussi réactive et sa bonne autonomie d’une dizaine d’heures.

Les points forts de l’Apple iPad 9

Un écran Retina de 10,2 pouces

De bonnes performances grâce à la puce A13 Bionic

Une belle endurance

Initialement affiché à 439 euros, l’iPad 9 d’Apple est désormais vendu à 349 euros sur Amazon.

Huawei Watch GT Runner

Certaines montres connectées sont davantage taillées pour le suivi sportif que d’autres. C’est notamment le cas de la Huawei Watch GT Runner qui, comme son nom l’indique, se destine en particulier à celles et ceux qui souhaitent s’améliorer dans leur pratique de la course à pied. Avec sa conception plus légère grâce à la fibre polymère, sa batterie de capteurs précis et ses programmes personnalisés, la Watch GT Runner peut être une véritable alliée pour les amatrices et amateurs de running en particulier.

En quoi la Huawei Watch GT Runner est-elle intéressante ?

Une montre confortable

Des programmes personnalisés pour s’améliorer en running

Une autonomie de quatre jours en utilisation intensive

D’abord disponible à 299 euros, la Huawei Watch GT Runner est désormais proposée à 149,99 euros sur Amazon.

OnePlus 10T

L’été dernier, le constructeur OnePlus a dévoilé son 10T. Si le modèle plus premium du fabricant est aussi disponible, c’est bel et bien le OnePlus 10T qui bénéficie du meilleur rapport qualité-prix actuellement. Avec ses excellentes performances en jeu grâce au Snapdragon 8+ Gen 1, son bel écran AMOLED de 6,7 pouces et sa charge très rapide qui permet de gagner 80% de batterie en 20 minutes, il a tout pour plaire.

Le OnePlus 10T en quelques mots

Un grand écran AMOLED de 6,7 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une puce performante Snapdragon 8+ Gen 1

Une charge ultra rapide

Initialement proposé à 729 euros, le OnePlus 10T est maintenant vendu à 589 euros sur Amazon.

Sony Bravia KD-55X80K

Les TV Sony profitent d’une excellente réputation auprès du grand public. Le TV Sony Bravia 55X80K présente par exemple une dalle LCD 4K Ultra HD de 55 pouces. Au premier abord, il adopte un design assez fin et passe partout. Via la télécommande et Google TV, il est possible de commander votre TV à la voix.

L’autre atout majeur de ce TV, c’est son processeur intégré. Ici, le X1 se chargera de son côté d’ajuster et d’optimiser les couleurs des images diffusées pour les rendre plus réalises. La dalle est aussi compatible Dolby Vision et Dolby Atmos. Le Sony Bravia KD-55X80K est une bonne référence pour celles et ceux qui ont une console next-gen comme la PS5, grâce à sa connectique HDMI 2.1, qui autorise notamment le VRR, ou taux de rafraîchissement variable.

Les points forts du TV Sony Bravia KD-55X80K

Une dalle 4K UHD de 55 pouces

Un processeur efficace

Idéal pour la PS5

Au lieu de 1 099 euros, le TV Sony Bravia KD-55X80K est désormais proposé à 799 euros sur Amazon.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

