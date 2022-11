Garmin Fēnix 6 Pro : une montre idéale pour le sport à prix sacrifié pendant le Black Friday

La montre connectée Gaming Fēnix 6 Pro s'adresse particulièrement aux sportifs. Pour profiter de ses caractéristiques pointues tout en faisant des économies, le moment sera tout choisi puisque grâce au Black Friday, le prix de cette référence passe de 599 euros à 349 euros sur Amazon.

Les passionnés de sport savent qu’une montre connectée peut vite se rendre indispensable lors des sessions d’entraînement. Certains modèles sont taillés pour l’effort et proposent une batterie de fonctionnalité pour accompagner les utilisateurs dans leurs activités. C’est le cas de la Garmin Fēnix 6 Pro, qui offre un design robuste, des entraînements variés et des capteurs précis. La bonne nouvelle, c’est qu’à l’occasion du Black Friday, cette montre pointue voit son prix baisser de 250 euros.

Les points forts de la Garmin Fēnix 6 Pro

Une montre solide et résistante

Des capteurs précis

Plusieurs systèmes de navigation par satellites disponibles

Initialement affichée à 599 euros, la montre connectée Garmin Fēnix 6 Pro est désormais proposée à 349 euros sur Amazon.

Une montre solide qui résiste à toutes les activités

Une montre que l’on garde au poignet durant ses sessions de sport se doit d’être robuste. La Garmin Fēnix 6 Pro remplit bel et bien cette mission. D’abord, ce modèle embarque un boîtier en acier inoxydable durable, qui assurera une bonne résistance durant les activités. Ce design se complète par ailleurs d’un écran de 1,3 pouce en Corning Gorilla Glass 3 bien solide. Visuellement, on a donc une montre plutôt massive, qui ne mise pas sur l’élégance, mais bien sur la solidité.

De nombreux capteurs et des entraînements personnalisés

La montre connectée Garmin Fēnix 6 Pro propose avant tout un bon accompagnement pour toutes les sportives et tous les sportifs exigeants. On aura d’abord droit à plusieurs profils d’activité préchargés sur la montre pour une foule d’activités, comme le running, la natation, la course à pied, le cyclisme, la randonnée ou encore le ski. S’agissant de cette dernière activité, la Fēnix 6 Pro offre d’ailleurs un grand nombre de fonctionnalités censées faciliter la pratique de cette discipline : cartes de ski préchargées de plus de 2 000 stations dans le monde, métriques spécifiques affichées après une ascension ou une descente en ski de randonnée…

Autrement, la montre embarque aussi une série de capteurs destinés à surveiller la forme de l’utilisateur durant le sport : mesure de la fréquence cardiaque, suivi de l’hydratation, oxymètre de pouls, suivi de la respiration… La Fēnix 6 Pro intègre même un moniteur d’énergie pour vous aider à optimiser vos réserves énergétiques et déterminer lorsque vous êtes au maximum de vos capacités ou non. Une aide à la récupération sera d’ailleurs proposée si besoin. Parmi les autres fonctionnalités, on retrouvera également des exercices animés et faciles à suivre ou encore la fonction « Pace Pro », qui prodigue des conseils d’allure qui s’adaptent au dénivelé de votre parcours pour garder le rythme.

Des GPS précis

Garmin n’a pas non plus omis d’ajouter une fonctionnalité cruciale pour les montres taillées pour le sport : le GPS. Le modèle permet ainsi d’accéder à plusieurs systèmes de navigation par satellites (GPS, GLONASS et Galileo) pour orienter les sportifs au quotidien dans tous les environnements, même les plus difficiles. Des cartes topographiques seront également disponibles, et il sera aussi possible d’obtenir des itinéraires conseillés.

Enfin, concernant l’autonomie de cette montre, la marque promet jusqu’à 14 jours d’utilisation en mode montre connectée, 10 heures en mode GPS avec musique et jusqu’à 48 jours en mode économie d’énergie. Des durées qui pourront naturellement changer selon la nature des usages.

