Mi Scooter Essential : la trottinette urbaine de Xiaomi est en promotion pour le Black Friday

Envie d'une trottinette efficace et pas chère pour vos trajets quotidiens ? la Xiaomi Mi Scooter Essential propose tout ce que vous pouvez attendre sans en faire trop. Avec un prix passant sous les 300 euros, elle est fortement recommandable.

Ce n’est peut-être pas la plus performante des trottinettes électriques du marché, mais la Xiaomi Mi Scooter Essential est comme son nom l’indique, un modèle qui assure les rudiments de la mobilité urbaine sans se ruiner. Elle est encore plus abordable pendant cette période de Black Friday avec une remise de 50 euros sur son tarif initial.

Les points clés de la Mi Scooter Essential

Une vitesse bridée à 20 km/h via 3 modes

Une autonomie moyenne de 20 km

Un système de freinage efficace

Au lieu de 349 euros habituellement, la Xiaomi Mi Scooter Essential est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 298,97 euros chez Electro Depot pendant le Black Friday.

La Ville et la ville avant tout

Avec ses 20 km/h maximums en mode sport et 15 km/h en mode standard, ne pensez pas faire de la performance avec cette Mi Scooter Essential qui a clairement été pensée pour une utilisation urbaine seulement. Elle est idéale pour se déplacer dans de petites espaces et sur les pistes réglementées. Le changement de mode se fait très facilement avec le bouton situé en dessous de l’écran LCD, même en pleine course.

Niveau autonomie non plus, on est loin de ce qui se fait de mieux, mais là n’est pas le but. La Essential peut être utilisée pendant une vingtaine de kilomètres, ce qui est amplement suffisant pour effectuer des courts trajets du quotidien, parfait pour aller au travail en ville, par exemple.

Des fonctions pratiques

La Mi Scooter Essential n’affiche que 12 kilos tout ronds sur la balance, contre plus de 14 kilos pour les modèles plus avancés. Elle se plie en deux pour faciliter le rangement et le transport. L’écran est présent sur le guidon pour afficher des informations comme le mode utilisé, la vitesse à laquelle vous roulez ou encore la jauge restante de batterie.

Cette trottinette propose une certification IP 54 pour résister à la pluie et à la poussière. Elle dispose également d’un double système de freinage régénératif ainsi que du système E-ABS sur la roue avant pour assurer la stabilité de l’utilisateur lors des ralentissements. Tout est pilotable grâce à l’application dédiée et on peut y consulter des informations pratiques comme la distance parcourue ou la vitesse moyenne. On peut aussi effectuer un verrouillage à distance.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Xiaomi Mi Scooter Essential.

