Écouteurs, casques, enceintes : les accessoires audio à prix fou pour le Cyber Monday

Écouteurs Apple AirPods Pro

Doit-on vraiment présenter les Apple AirPods Pro (2ème génération) ? Avec une note de 9/10, vous pouvez relire notre test complet. Il y a aussi une promotion sur la première génération. Les promotions sont plus intéressantes que d’habitude, les AirPods Pro 2 sont à 279 euros, tandis que la première version est à 198 euros sur Amazon.

Écouteurs Apple AirPods 2

Malgré la sortie des AirPods 3, les AirPods 2 restent d’excellents écouteurs made in Apple. Il s’agit d’écouteurs simples, au format ouvert, qui ne bénéficient pas de la réduction de bruit active. Leur qualité audio est cependant excellente. Enfin, l’autonomie est plutôt confortable, avec 24 heures sans les recharger. Comptez ensuite 30 minutes de charge pour une recharge complète. Le boîtier est par ailleurs compatible avec la recharge sans fil.

Le prix habituel des Airpods 2 est de 159 euros. Ils sont actuellement affichés à 119 euros chez Darty.

Écouteurs Jabra Elite 7 Pro

Les Jabra Elite 7 Pro ont de très beaux arguments en leur faveur : une réduction de bruit active efficace, un confort irréprochable, ainsi qu’une très bonne autonomie grâce au boitier. En effet, ils offrent jusqu’à 9 heures d’autonomie et 26 heures supplémentaires avec le boîtier de recharge. Ils profitent de plus d’une certification IP57, parfaite pour les sportifs.

Les Jabra Elite 7 Pro sont normalement vendus à 199,99 euros, mais à l’occasion de la semaine du Black Friday sur Amazon, ils passent à 129,99 euros, soit 35 % de réduction.

Si vous êtes à la recherche d’un alternative moins onéreuse, les Elite 3 font l’affaire. Au lieu de 99 euros habituellement, les Jabra Elite 3 Active sont maintenant disponibles en promotion à 59 euros chez Boulanger.

Les écouteurs Sony WF-1000XM4

Pour ceux en quête d’une paire d’écouteurs capable de rivaliser avec les AirPods, la solution se trouve peut-être chez Sony. Les Sony-WF-1000XM4 sont une bonne alternative à une concurrence de plus en plus féroce dans le secteur de l’audio.

Lors de notre test, les écouteurs se sont distingués grâce à une réduction de bruit active bluffante mais ce n’est pas tout. L’autonomie ainsi que la charge sans fil sont aussi de sérieux atouts à faire valoir pour l’usage quotidien. Enfin, la qualité du son proposé fait aussi partie des points forts du produit.

Pendant le Black Friday, les WF-1000XM4 sont proposés au prix de 179 euros au lieu de 229 chez Boulanger, et Darty.

Nothing Ear (Stick)

Avec cette paire d’écouteurs sans fil, la jeune marque propose de nouveau un produit au design innovant. Ces derniers sont même certifiés IP54 afin de résister à l’eau et la poussière. Ils offrent une scène sonore assez large et surtout une bonne endurance avec 7 heures seuls. Avec l’apport du boîtier, cela grimpe à 29 heures.

Lancés au prix de 119 euros, puis réduits à 95 euros, les Nothing Ear (Stick) sont désormais affichés à 85 euros sur Rakuten grâce au code promo CYBER10. En adhérant au Club R, vous pourrez en plus obtenir 4,75 euros offerts sur vos prochains achats sur le site.

Enceinte Bluetooth JBL Flip Essential 2

JBL est une référence sur les petites enceintes Bluetooth. Pas de faux pas ici avec la JBL Flip Essential 2, qui offre une signature sonore typique de la marque, bien marquée sur les basses. Compacte, elle ne pèse que 500 grammes et résiste aux éclaboussures. La marque annonce une durée d’utilisation d’environ 10 heures, ce qui est parfait pour les soirées improvisées.

Généralement au prix de 99,99 euros, la JBL Flip Essential 2 est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros sur le site d’Amazon.

Barre de son Samsung HW-B550

Certaines barres de son peuvent vite devenir chères. Ce ne sera pas le cas de la barre de son HW-B550 par Samsung. Celle-ci bénéficie pour le Black Friday d’un rabais de 100 euros, faisant tomber son prix à 199 euros chez Darty.



Elle dispose d’un son 3D immersif pour un effet surround grâce à la technologie DTS Virtual:X, ainsi que d’un mode gaming qui adapte le son dès que vous lancez une console. Elle a également un mode Nuit qui baisse automatiquement le son le soir. Vous disposerez en outre d’un caisson de basse sans fil, tout comme la barre de son que vous pourrez connecter en Bluetooth à votre téléviseur.

Barre de son Sonos Arc

La Sonos Arc est une barre de son résolument haut de gamme. Plutôt imposante (1m20 de long), elle embarque 11 haut-parleurs, avec une spatialisation du son via le Dolby Atmos. Grâce aux micros intégrés, elle intègre une compatibilité avec les assistants vocaux Google et Alexa. Côté qualité audio, équilibre et clarté sont au rendez-vous, fidèles à la signature Sonos. Elle ne possède cependant pas de caisson de basse.

Initialement proposée à 899 euros, elle perd 110 euros durant le Black Friday : Amazon la propose à 779 euros.

Darty et Boulanger la vendent de leur côté à 20 euros de plus, à 799 euros.

Casque Sony WH-1000XM5

Le Sony WH-1000XM5 est le digne successeur du WH-1000XM4. Outre son grand confort et ses finitions parfaites, son gros point fort est sa réduction de bruit, tout particulièrement sur les voix. Au menu, une signature sonore très précise, une excellente qualité lors des appels, ou encore le Bluetooth multipoint, toujours pratique.

Sorti à 420 euros, le casque audio Sony WH-1000XM5 tombe à 329 euros chez Boulanger.

La barre de son Bose Solo 5

La Bose Solo 5 se présente comme une barre de son au format compact très pratique à installer chez vous. Elle dispose de deux hauts parleurs prenant en charge la technologie Dolby Digital pour une meilleure immersion. Le Bluetooth est aussi de la partie en termes de connectique sans fil. Se trouvent aussi une entrée jack, une entrée coaxiale et une optique toutes deux numériques.

Au lieu de 279,99 euros habituellement, la Bose Solo 5 est maintenant disponible en promotion à 161,99 euros chez Amazon.

Casque à conduction osseuse Shokz OpenRun

Connaissez-vous la technologie de la conduction osseuse ? Il s’agit d’un casque qui se place sur l’os devant l’oreille et transmet le son par vibration. Vous n’êtes ainsi pas coupé du monde extérieur. Shokz est le leader dans ce domaine : le modèle OpenRun, léger et confortable, a été pensé pour les sportifs et surtout les coureurs. Il est résistant à la sueur et dispose d’une charge rapide permettant de récupérer au moins une heure d’écoute en 10 minutes.

Ce casque haut de gamme de Shokz est normalement vendu à 139,99 euros. Boulanger le propose avec 45 euros de rabais.

