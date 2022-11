Withings Body+ : -30 % pour cette balance connectée de référence lors du Black Friday

La balance connectée Body+ de Withings sera capable de calculer votre composition corporelle (masse graisseuse, musculaire, poids des os, IMC, etc.). C’est une bonne référence pour rester en forme, surtout qu’elle passe de 99,95 euros à 69,95 euros.

Si l’on souhaite perdre du poids, le surveiller, ou tout simplement suivre les résultats de son entrainement, une balance connectée se révèle bien plus pratique qu’un modèle traditionnel. Celles proposées par la marque Withings sont de bonnes références pour assurer cette tâche, dont la Body+. Cette balance connectée se transforme en véritable coach et vous donne à un visuel global sur votre santé. Aujourd’hui, elle profite d’un meilleur rapport qualité/prix en perdant 30 euros de son prix.

La Withings Body+, c’est quoi ?

Elle analyse la composition corporelle pour un suivi complet

Avec de nombreuses fonctionnalités et une application pour consulter les données

Conçu pour toute la famille : jusqu’à 8 profils utilisateur

Habituellement au prix de 99,95 euros, la balance connectée Withings Body+ est actuellement en promotion à 69,95 euros sur le site d’Amazon et Boulanger. L’offre est aussi valable sur le site Darty et Fnac.

Un suivi poussé

La balance connectée Body+ est une version plus aboutie que la classique, elle conserve son design, mais en ajoutant des lignes horizontales et verticales qui traversent la balance. Allumée, la balance de Withings laisse découvrir un écran LCD qui affichera votre poids en le comparant aux 8 dernières pesées sous forme d’un histogramme. Une méthode qui permet d’avoir un suivi net et précis de votre poids par rapport aux jours précédents. Elle aussi capable de donner l’indice de masse corporelle (IMC) et la météo du jour.

Ce modèle « Plus » va encore plus loin dans l’analyse des données, avec une composition corporelle complète, en passant par le poids, le pourcentage de masse grasse, le pourcentage de masse musculaire et osseuse ainsi que le pourcentage d’eau dans le corps.

Une application dédiée pour connaître plus de détails

En l’associant avec l’application Health Mate (disponible sur iOS et Android), vous aurez accès à tout un tas de données. Elle donne accès à des représentations graphiques, mais donne aussi des conseils personnalisés et un suivi nutritionnel détaillé pour contrôler vos apports caloriques. Vous pourrez régler un objectif de poids à atteindre et ainsi, gérer le nombre de vos calories quotidiennes. Grâce à sa compatibilité avec Alexa, vous pourrez même demander à l’assistant d’Amazon ce qu’il faut faire. Il sera également possible d’associer vos applications et programmes préférés que vous utilisez au quotidien (comme Apple Health, MyFitnessPal, Google Fit, Fitbit, etc.), et mettre à jour vos statistiques.

Et si vous êtes plusieurs dans votre foyer, la balance connectée de Withings peut accueillir jusqu’à 8 profils. Le pèse-personne peut reconnaître automatiquement la personne qui s’y trouve et permettra également de suivre l’évolution de son corps. Chaque personne possèdera un profil qui sera automatiquement synchronisé avec l’application de l’utilisateur. Vous avez aussi la possibilité de créer des profils spécifiques pour les femmes enceintes et les bébés. Autrement, la balance se connecte facilement à votre réseau Wi-Fi et quant à l’autonomie, elle tiendra jusqu’à 18 mois et fonctionne avec quatre piles standard AAA.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures balances connectées en 2022 ?

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.