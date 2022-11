Les montres connectées (Samsung, Apple, Garmin…) sont à prix bas pour le Cyber Monday

Vous êtes à la recherche d'un compagnon du quotidien ? À l'occasion du Cyber Monday, les montres connectées et les bracelets sont mis en promotion. Découvrez notre sélection complète des meilleures offres disponibles.

Lors de la période du Cyber Monday, s’offrir un accessoire connecté à prix réduit est plus aisé tant les promotions sont nombreuses. Toutefois, un adage bien connu sur Frandroid dit que la meilleure montre connectée n’est pas celle que vous pensez. Dans un premier temps, nous vous conseillons de lire notre comparatif des meilleures montres testées par nos soins. Sinon, voici en détail les meilleures offres disponibles sur cette période.

Apple Watch SE 2022 : une smartwatch a prix accessible

La toute nouvelle Apple Watch SE est déjà disponible en promotion lors du Black Friday. Cette dernière n’apporte que peu d’améliorations en termes design. La montre connectée reste toujours agréable à porter au poignet.

La conclusion de notre test indique que cette Apple Watch SE constitue la porte d’entrée idéale pour ceux désirant entrer dans l’écosystème Apple. La seule condition pour en profiter pleinement est de posséder un iPhone. Une fois les deux appareils liés, vous pourrez sans peine répondre à des messages ou gérer vos notifications depuis votre Watch SE. Si vous avez un usage plus sportif, la montre dispose d’un suivi GPS et cardiaque des plus précis. Elle est capable de tenir deux journées d’usage avant d’être rechargée.

Pendant le Cyber Monday, l’Apple Watch SE 2022 est disponible à 279 euros au lieu de 299 euros sur Amazon.

Sur Rakuten, grâce au code promotion CYBER10, il est aussi possible de bénéficier d’une réduction de 10 euros. Grâce à cela, il est possible d’acquérir l’Apple Watch Series 8 au prix de 489 euros.

Fitbit Charge 5 : le meilleur bracelet connecté disponible

Outre les montres connectées, il est possible d’avoir à son poignet un bracelet connecté. Lors de ce Cyber Monday, l’une des meilleures références de ce marché est mise en promotion. La Fitbit Charge 5 est l’une des opportunités à ne pas manquer sur cette période.

Le modèle intègre bon nombre de capteurs : GPS, cardiaque, mesure ECG, SpO2 et même le NFC. Autant d’éléments qui sont habituellement présents sur une montre connectée un peu onéreuse. Surtout les analyses proposées par l’application sont très précises si vous voulez un tant soit peu suivre vos performances. À condition de souscrire à l’abonnement Fitbit premium.

La promotion de la Fitbit Charge 5 pendant ce Cyber Monday fait chuter son prix de 149 euros à 109 chez Darty ainsi que chez Boulanger.

Xiaomi Watch S1 : disponible à un tarif plus raisonnable

En bon trublion de la tech, la marque Xiaomi propose aussi sur son catalogue des montres connectées. Lors du Cyber Monday, la Xiaomi Watch S1 est vendue au prix de sa déclinaison sportive. C’est l’occasion d’avoir un produit élégant au poignet.

Au cours de notre test de la Xiaomi Watch S1, elle s’est distinguée par son design raffiné avec un bracelet en cuir. Elle dispose d’une batterie de 470 mAh qui offre une endurance de 12 jours pour un usage standard. Si la relation avec le smartphone est bonne, attention au manque d’applications tierces pour vous aider au quotidien. Les fonctions de sport sont en revanche très performantes.

La Xiaomi Watch S1 est vendue à 190 euros au lieu de 269 euros chez Amazon.

Samsung Galaxy Watch 4 : la montre premium à moins de 150 euros

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée premium capable d’accompagner votre smartphone Samsung ? La Galaxy Watch 4 est sans doute la meilleure alliée possible si vous souhaitez une smartwatch pas chère, mais performante.

C’est tout d’abord son design tout en modernité qui nous a séduits lors de notre test. Outre son joli visuel, la Samsung Galaxy Watch 4 offre un très bel écran tactile et un fonctionnement avec le smartphone très complémentaire. De manière générale, l’interface et WearOS 3 permettent un usage quotidien facilité.

D’abord affichée à 229 euros, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm) est désormais disponible à 149 euros à la Fnac.

Garmin Fēnix 7 : la montre pour le sport très haut de gamme

En matière de montres connectées sportives, le catalogue de chez Garmin est bien fourni. Si vous êtes à la recherche du meilleur modèle disponible pour vous accompagner, la Garmin Fēnix 7 est l’une des bonnes options de ce Cyber Monday puisque celle-ci voit son prix chuter.

Nous recommandons cette montre connectée pour les sportifs les plus assidus qui ont besoin de belles performances. Elle offre les fonctionnalités les plus poussées pour la course à pied et le vélo. Vous avez droit à un écran de 1,3 pouce de type MIP pour lire même en plein soleil. Elle offre 14 jours d’autonomie et un suivi cardiaque précis. Dans le volet GPS la montre est compatible aussi GLONASS et Galileo.

Vendue au prix de 699 euros pour cette version, la Garmin Fēnix 7 est disponible en promotion à 588 euros sur Amazon.

Fitbit Sense : le futur compagnon de votre santé

Si vous êtes en quête d’un simple compagnon de santé qui puisse vous donner l’heure et communiquer votre smartphone ? La Fitbit Sense de 2020 est disponible en promotion et reste surtout pertinente deux années après sa sortie.

Dans un premier temps, la montre connectée arbore un design fin tout en modernité. Vous avez ainsi droit à un écran de 1,58 pouce de type AMOLED lisible en plein soleil. Elle dispose de tous les capteurs possibles à savoir : la fréquence cardiaque, l’électrocardiogramme, la saturation d’oxygène et l’accéléromètre. Lors de notre test de la Fitbit Sense, nous avons aussi mesuré 4 jours complets d’autonomie.

La Fitbit Sense 2020 est mise en promotion pendant le Cyber Monday chez Cdiscount. Celle-ci est vendue à 189 euros au lieu de 249 euros.

Withings Steel HR Sport : une montre simple, mais efficace

Certes, le marché des montres connectées est en pleine évolution, mais certes modèles plus anciens restent pertinents à l’heure actuelle. En l’occurrence, la Whithing Steel HR Sport est sortie 4 années plus tôt, mais cette dernière reste tout de même intéressant surtout en promotion.

Cette dernière propose un design somme toute standard qui rappelle des montres à cadran. Pour le sport, le gros handicap est l’absence de GPS au sein de la montre. En revanche, la montre se révèle précieuse dans sa liaison avec l’application. Vous pourrez gérer au mieux vos notifications et l’application Health Mate est un précieux allié. L’autonomie monstrueuse de 23 jours permet aussi de vous offrir de bonnes garanties.

Pendant le Cyber Monday, la Withings Steel HR Sport est vendue moins chère à 149 euros au lieu de 199 euros sur Amazon.

Cyber Monday : l’après Black Friday

Le Cyber Monday vient de commencer. Il prend la relève du Black Friday, qui s’est déroulé du vendredi 25 novembre au matin jusqu’à dimanche 27 au soir. Le 28 novembre est alors dédié aux achats en ligne, avec des prix encore plus réduits qu’avant.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.