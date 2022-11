Ce laptop gaming Acer (17″, RTX 3070, 144 Hz) est 300 € moins cher en ce Black Friday

Pendant le Black Friday, le PC portable Acer Nitro 5, taillé pour le gaming et doté d'une grosse puissance, est moins cher qu'auparavant. Cdiscount le propose en effet à 1 099 euros au lieu de 1 399 euros.

Grand écran au taux de rafraîchissement élevé, processeur puissant et carte graphique efficace… Le laptop gaming Acer Nitro 5 obéit à plusieurs exigences habituellement formulées par les joueuses et joueurs assidus. Avec un tel combo, ce PC portable est naturellement coûteux. Mais grâce au Black Friday, son prix bénéficie d’une baisse non négligeable.

Les points forts du PC portable Acer Nitro 5

Un écran Full HD de 17,3 pouces et 144 Hz

Combo i9-11900H + RTX 3070 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 399 euros, le PC portable gaming Acer Nitro 5 AN517-54-98YU est désormais proposé à 1 099 euros sur Cdiscount.

Si vous souhaitez une alternative moins onéreuse, vous pourrez par exemple mettre la main sur le Dell G15 5511, qui embarque une puce i5-11400H et une RTX 3050, pour 599 euros au lieu de 899 euros sur Amazon.

Un grand écran doté d’une bonne fluidité

Comme le reste de la gamme Nitro, le laptop gaming Acer Nitro 5 dispose de lignes très typées gaming, avec son châssis noir solide en plastique et aluminium, ainsi que son clavier doté d’un rétroéclairage RGB. On remarquera d’ailleurs que les touches les plus utilisées par les joueurs, qui correspondent aux principales commandes de mouvement, sont bien mises en évidence. Le PC portable sera par ailleurs plutôt imposant avec ses 2,7 kg. S’il sera possible de le transporter sans trop de difficultés, il conviendra peut-être davantage à une utilisation sédentaire.

Il faut dire qu’avec un écran de 17,3 pouces, cet Acer Nitro 5 se place parmi les grands PC portables, qui offrent la possibilité de profiter d’une grande diagonale confortable pratique pour ne louper aucun détail important dans certaines scènes de leurs jeux. L’autre atout de cet écran, c’est son taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui assure une excellente fluidité en jeu.

Des performances assurées par un combo solide

Dans les entrailles de l’Acer Nitro 5, on retrouvera un combo qui devrait ravir les gamers exigeants : on aura tout d’abord droit à un processeur Intel Core i9-11900H, cadencé à 2,1 GHz (boost jusqu’à 4,9 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive. Une carte graphique Nvidia RTX 3070 complète le tout. Cette configuration vous permettra d’être à l’aise dans tous les jeux, même les plus gourmands, y compris via une plus grosse résolution, DLLS activé. Ajoutons à cela un SSD de 512 Go, qui propose non seulement une capacité de stockage considérable, mais aussi des lancements plus rapides de votre machine ainsi que des temps de chargements réduits.

Enfin, la connectique est plutôt complète avec un port USB-C 3.2 Gen 2, deux ports USB 3.2 Gen 1, un port LAN, un port HDMI ainsi qu’une prise combo casque/micro. De quoi connecter plusieurs périphériques pour étoffer le setup. Côté sans-fil, on retrouvera des modules Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6. Pour ce qui est de l’autonomie, la marque annonce une durée d’utilisation de 8 heures, mais avec une telle configuration énergivore, mieux vaut garder le chargeur sous la main.

