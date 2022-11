Envie d’un vidéoprojecteur ? Le Xgimi Horizon est à un super prix pour la Black Friday

Le vidéoprojecteur Xgimi Horizon a de nombreux atouts, comme sa luminosité élevée et sa définition Full HD qui permettent d'afficher une image jusqu'à 300 pouces de diagonale. Avec de telles fonctionnalités, la facture était plutôt salée, mais en ce Black Friday, une petite promotion est venue adoucir ce tarif : Amazon propose, en effet, ce modèle à 879 euros au lieu de 1 099 euros.

La marque chinoise Xgimi est peu connue en France. Pourtant, elle propose toute une gamme de vidéoprojecteurs performants, à l’image du modèle Horizon, qui se démarque notamment par sa luminosité de 2200 lumens et par ses autres fonctionnalités qui permettent de profiter de nos films et séries sur une grande surface projetée. Si ce vidéoprojecteur est d’ordinaire très onéreux, une promotion spéciale Black Friday vient heureusement réduire son prix de 220 euros.

Les points forts du Xgimi Horizon

Un vidéoprojecteur Full HD jusqu’à 300 pouces

Une luminosité de 2200 lumens

La présence de Google Assistant

D’abord affiché à 1 099 euros, le vidéoprojecteur Xgimi Horizon est désormais disponible à 879 euros sur Amazon.

Un vidéoprojecteur peu encombrant

Le vidéoprojecteur Xgimi Horizon n’est pas le plus petit de la marque : par exemple, le Xgimi Mogo Pro ne mesure pas plus de 14,5 cm. Mais le modèle Horizon reste tout de même peu encombrant avec ses dimensions de 20,8 x 21,8 x 13,6 centimètres. Il sera également facilement transportable d’une pièce à l’autre puisqu’il pèse seulement 2,5 kg. Doté d’un coloris gris neutre, il saura en tout cas se faire discret. Dans son dos, on retrouve une connectique plutôt complète, avec deux ports USB, un port HDMI ainsi qu’un port LAN et une entrée casque.

Des images lumineuses et en Full HD

Avec le Xgimi Horizon posé dans une pièce, il sera possible de projeter des images dans une définition Full HD (soit 1 920 x 1 080 pixels), sur une diagonale pouvant grimper jusqu’à 300 pouces ; une taille d’écran idéale pour profiter de ses contenus sur une grande surface, un peu comme au cinéma. De plus, le vidéoprojecteur est capable d’ajuster automatiquement son affichage pour s’adapter à votre espace. Concernant la luminosité, celle-ci est considérable puisque la marque annonce 2200 Lumens. On pourra ainsi profiter d’une image très bien éclairée. Le HDR10 sera même présent pour de meilleurs contrastes.

Le rendu des images sera par ailleurs toujours net et détaillé grâce à la mise au point et la correction de la distorsion trapézoïdale à 40°, toutes deux automatiques, à chaque déplacement du vidéoprojecteur. Côté audio, on aura droit à un son puissant et équilibré grâce aux deux haut-parleurs de 8 W signés Harman-Kardon, compatibles Dolby Digital.

L’expérience d’Android TV

Enfin, ce vidéoprojecteur Xgmi propose une expérience centrée autour d’Android TV, l’OS de Google. De quoi profiter d’une interface claire et d’une foule de propositions personnalisées en fonction de nos goûts. Les applications phares du Play Store seront naturellement de la partie, de même que Google Assistant pour toutes les requêtes vocales ainsi que la fonction Chromecast pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Meilleurs picoprojecteurs 2022 : comparatif des vidéoprojecteurs portables

