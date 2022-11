Pour ce Cyber Monday, le SSD Crucial BX500 propose 1 To pour moins de 60 €

Le Cyber Monday permet de profiter encore un peu de grosses réductions sur certains produits high tech bien utiles au quotidien. Vous pourrez par exemple mettre la main sur le SSD Crucial BX500 doté de 1 To de stockage pour 58 euros, alors qu'il est très souvent proposé à environ 100 euros.

Les SSD internes se veulent être de bien meilleures solutions que les HDD traditionnels, puisqu’ils sont plus robustes : ils pourront ainsi stocker vos fichiers, jeux et autres photos sans problème, tout en améliorant les performances de votre machine. Avant de faire son choix, il faut toutefois veiller à dénicher le meilleur rapport capacité-prix. Durant le Cyber Monday, les offres intéressantes sont nombreuses et les SSD internes n’échappent pas aux promotions, à l’image du SSD Crucial BX500 de 1 To, dont le prix chute sous les 60 euros.

Les points forts du SSD Crucial BX500

Plus robuste qu’un disque dur standard

Des vitesses jusqu’à 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture

Un SSD avec la technologie 3D NAND

Habituellement affiché aux alentours de 100 euros, le SSD Crucial BX500 de 1 To est désormais disponible à 58 euros sur Rakuten grâce au code promo CYBER10. Vous recevrez d’ailleurs 3,44 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R. Sur Rakuten, Boulanger propose également ce SSD Crucial, mais à 59 euros, toujours grâce au code CYBER10. En adhérant au Club R, vous pourrez ici cagnotter 13,83 euros offerts sur vos prochains achats.

Un disque facile à installer et plus solide

Les SSD internes dotés d’un format standard de 2,5 pouces, comme le Crucial BX500 présenté ici, ont un véritable atout : ils sont très faciles à installer. Le modèle BX500 pourra donc aisément se glisser à l’intérieur de votre PC portable ou votre tour PC, ou même dans un boîtier de disque dur externe si besoin. Il se logera dans votre appareil via son port SATA III, cadencé à 6 Gb/s. En revanche, les ultrabooks seront un peu trop fins pour accueillir ce SSD.

L’autre avantage, c’est évidemment sa solidité : ce SSD, comme les autres modèles de sa famille, dispose d’une conception plus robuste que les disques durs traditionnels, car il ne contient pas de pièces mécaniques. Ainsi, il est capable de mieux résister aux chocs et aux vibrations. De quoi conserver vos fichiers en toute sécurité.

Un SSD aux bonnes performances

Les débits de transfert du SSD Crucial BX500 ne sont pas en reste. On pourra ainsi compter sur une vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre 540 Mo/s, et jusqu’à 500 Mo/s en écriture. Ajoutons à cela la présence de la technologie 3D NAND, qui apportera un boost d’endurance et permettra d’économiser de l’énergie. Côté capacité de stockage, le SSD Crucial BX500 offre 1 To, soit la possibilité d’enregistrer un grand nombre d’applications, de fichiers ou encore de jeux vidéos sur votre PC sans vous soucier du stockage restant pendant longtemps.

Ce SSD assure également des lancements plus rapides de votre machine, mais aussi des temps de chargement considérablement réduits, ce qui sera un très bon point pour les joueurs et joueuses sur PC. Autrement, vous pourrez exécuter tous vos logiciels sans encombre et naviguer sur Internet de façon fluide.

Retrouvez le SSD Crucial BX500 de 1 To à 58 € sur Rakuten CYBER10

Cyber Monday : l’après Black Friday

Le Cyber Monday vient de commencer. Il prend la relève du Black Friday, qui s’est déroulé du vendredi 25 novembre au matin jusqu’à dimanche 27 au soir. Le 28 novembre est alors dédié aux achats en ligne, avec des prix encore plus réduits qu’avant.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.