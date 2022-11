Les nouveaux Nothing Ear (Stick) sont déjà en forte promotion grâce au Cyber Monday

Ils ont beau avoir été lancés tout récemment, les true wireless Nothing Ear (Stick) voient déjà leur prix baisser à l'occasion du Cyber Monday. On peut ainsi les trouver à 85 euros au lieu de 119 euros sur Rakuten, grâce à une réduction doublée d'un code promo.

Dévoilés en octobre dernier, les écouteurs Nothing Ear (Stick) succèdent aux Nothing Ear (1) de la marque. Cette nouvelle paire de true wireless a apporté avec elles quelques changements notables, à l’image du design cylindrique peu commun de son boîtier de charge. Du reste, il s’agit là d’écouteurs très confortables et endurants. Le Cyber Monday pourrait bien être le moment idéal pour les essayer puisque leur prix bénéficie d’une réduction de 34 euros actuellement.

Les points forts des Nothing Ear (Stick)

Des écouteurs confortables

Une scène sonore large

Une bonne autonomie

Un boîtier de charge remanié

Lancés au prix de 119 euros, puis réduits à 95 euros, les Nothing Ear (Stick) sont désormais affichés à 85 euros sur Rakuten grâce au code promo CYBER10. En adhérant au Club R, vous pourrez en plus obtenir 4,75 euros offerts sur vos prochains achats sur le site.

Des true wireless au design très original

S’il y a bien une chose qui permet aux récents Nothing Ear (Stick) de se démarquer de la concurrence, c’est leur design. Si leur forme est plutôt conventionnelle – les Ear (Stick) étant des écouteurs ouverts ou open-fil, et non intra-auriculaires – leur apparence l’est nettement moins : leurs tiges sont en effet transparentes, ce qui leur confère un aspect brut et plutôt futuriste. Les petites touches de couleur rouge, pour reconnaître les écouteurs gauche et droite, concourent à ajouter une petite originalité. Leur boîtier de charge n’est pas en reste : avec sa forme cylindrique et son ouverture façon tube de rouge à lèvres, le look est d’autant plus étudié. Notez que ce boîtier se recharge au moyen d’un câble USB-C.

Côté ergonomie, les écouteurs s’installent facilement dans les oreilles, sans besoin de chercher de position optimale. Les larges coques facilitent leur préhension et évitent d’avoir à manipuler les tiges, qui intègrent les zones de contrôle tactile. Globalement, le confort de port est excellent et n’engendre strictement aucune fatigue. De plus, les écouteurs tiennent très bien en place, et ont l’avantage d’être certifiés IP54, et résistent donc aux projections d’eau ainsi qu’à la poussière, mais pas à l’immersion complète.

Une scène sonore plutôt large

Les Nothing Ear (Stick) proposent une scène sonore assez large et c’est un bon point, même si elle est malheureusement peu profonde. Concernant la signature sonore de ces true wireless, celle-ci ne sera malheureusement pas très intéressante, car un peu déséquilibrée. Ne pas sceller le conduit auditif pénalise systématiquement la reproduction des basses fréquences, qui s’effondrent au profit des plus hautes. Et ce, malgré la présence de transducteurs dynamiques de 12,6 mm de diamètre, soit une taille assez importante qui aurait dû augmenter l’intensité des basses fréquences. Heureusement, un égaliseur sera présent sur l’application pour moduler les basses, par exemple. Dites-vous tout de même que les écouteurs permettent d’entendre bien distinctement les voix humaines, ce qui est un atout particulièrement appréciable pour regarder des films et des séries.

Une autonomie considérable

Enfin, les Nothing Ear (Stick) proposent, en théorie, une autonomie annoncée de 7 heures pour les écouteurs seuls, et jusqu’à 29 heures avec le boîtier (qui permet trois charges consécutives avant qu’il ne soit nécessaire de le recharger lui aussi). Selon notre test, nous sommes parvenus à tenir 6h50 avec les true wireless dans les oreilles, donc mission accomplie. Concernant le temps de charge, il faudra patienter environ 2 heures ; une charge rapide pendant 10 minutes restitue 2 heures d’autonomie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Nothing Ear (Stick).

