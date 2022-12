Orange : cette offre fibre + forfait mobile 80 Go est un super deal de Noël

Vous en avez assez de multiplier les factures pour vos forfaits Internet et mobile ? Orange propose en ce moment une offre canon regroupant tout ce dont vous avez besoin pour seulement 29,98 euros mensuels pendant un an.

Orange mise toujours sur le succès de ses offres en pack (anciennement nommées Open) regroupant dans un seul abonnement : Fibre + TV + téléphonie fixe et mobile. À l’approche de la fin de l’année, l’opérateur historique baisse fortement le tarif de son Pack Livebox Fibre + forfait 4G de 80 Go, le tout pour un peu moins de 30 euros par mois pendant un an. Notez d’ailleurs que cette offre comprend aussi un accès de 6 mois au nouveau service de VOD Paramount +.

Que propose ce Pack chez Orange ?

La fibre jusqu’à 500 Mb/s en en envoi

Un forfait mobile de 80 Go en 4G+

Une Livebox 5+ Box TV 4K avec 140 chaînes en option

Une ligne de téléphone fixe avec appels vers plus de 100 pays

Le pack Fibre + forfait mobile 80 Go est à 29,98 euros par mois pendant un an et passe ensuite à 66,98 euros par mois. Notez que cette offre est soumise à un engagement de 12 mois et est disponible jusqu’au 1er février 2023.

Le pack Open Fibre : Internet + TV + Téléphonie fixe et mobile dans un seul abonnement

Afin de conserver leurs clients dans un écosystème, les opérateurs ont tendance à regrouper leurs offres mobiles et internet au sein d’un même abonnement. L’opérateur historique Orange propose un pack fibre+ forfait mobile. Cette fois-ci Orange a opté pour un forfait 4G de 80 Go, de quoi profiter du plein potentiel de votre smartphone sans avoir à se connecter au Wi-Fi.

Le forfait comporte d’ailleurs les SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe, DOM, la Suisse et Andorre. On peut même dire que cette offre est 100% tout compris puisqu’elle y ajoute une ligne téléphonique fixe avec les appels illimités en France + les DOM et même vers plus de 100 pays étrangers.

La fibre prête pour tous les usages

La Livebox 5 est certes très classique, mais elle propose tout ce qu’il faut pour profiter d’un internet performant à domicile. Avec cette offre, vous bénéficiez d’un débit allant jusqu’à 500 Mb/s en envoi et en téléchargement. La box est compatible WiFi 5 (avec les bandes traditionnelles 2,4 et 5 GHz) ce qui permet une transmission plus fluide et plus fiable dans les logements comprenant un très grand nombre d’appareils connectés. la Livebox 5 propose aussi 4 ports Ethernet, tous avec des débits de 1Gb/s.

La partie TV est quant à elle gérée par un décodeur TV dédiée avec un bouquet de 140 chaînes, dont certaines compatibles 4K UHD.

Orange prend en charge le changement d’opérateur

Si vous décidez de sauter le pas, sachez qu’Orange se chargera de payer les frais de résiliation de votre ancienne ligne à hauteur de 150 euros. La résiliation de votre ancienne ligne est également prise intégralement en charge par Orange et il suffit de fournir son code RIO sans autre intervention de votre part. Sachez également que la mise en place de la Fibre à votre domicile est intégralement réalisée par l’opérateur.

Comparateur Fibre/ADSL

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres Fibre, ou avec de l’ADSL, vous pouvez consulter notre comparateur des meilleures offres du moment.

Les meilleures Box Internet Fibre Orange Livebox Fibre Orange Livebox Fibre 2 mois Débit jusqu'à 500 Mb/s 150 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 22,99€ 41,99€ Découvrir Fibre Bbox must Fibre Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 24,99€ 41,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19€ 29€ Un mois offert Découvrir Toutes les box internet

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.