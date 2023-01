Le OnePlus 10T devient le flagship killer des soldes grâce à cette offre

Comme chaque année, ou presque, OnePlus lance un modèle qui s'attaque aux flagships. Pour 2022, le constructeur réédite son ambition avec son OnePlus 10T. Ce smartphone est le parfait challenger avec ses caractéristiques séduisantes. Pour les soldes d'hiver 2023, Fnac revoit à la baisse son prix, de 729 euros à 499 euros.

Sur le marché des smartphones, OnePlus a toujours eu ses coups à jouer pour damer le pion à ses concurrents. Pour ce faire, le constructeur mise sur une configuration équilibrée et polyvalente sur chaque segment. Sur le haut de gamme, la firme chinoise présente le récent OnePlus 10T. Pour les soldes d’hiver 2023, vous pouvez avoir la version 8 + 128 Go 32 % moins cher.

En quoi le OnePlus 10T est intéressant ?

Le puissant SoC Snapdragon 8+ Gen 1

Une recharge ultra rapide de 150 W

Une dalle AMOLED en Full HD+ à 120 Hz

Au lieu de 729 euros habituellement, le OnePlus 10T ( 8 + 128 Go) est maintenant disponible en promotion à 499 euros chez Fnac.

Un ADN de flagship killer

Pour tenir tête aux flagships, OnePlus n’hésite pas à doter ses modèles les processeurs les plus puissants du moment. Pour le OnePlus 10T, on a l’association du puissant Snapdragon 8+ Gen 1, une RAM LPDDR 5 de 8 Go et 128 Go de ROM UFS 3.1. Cette configuration est pensée pour répondre à toutes vos sollicitations avec fluidité. Aucune de vos applications n’arrivera à la faire flancher et vous pouvez vous adonner confortablement à vos sessions de jeux, même les titres les plus gourmands.

Toujours dans l’optique de tenir la dragée haute aux smartphones ultra premium, OnePlus a porté une attention particulière à l’écran de ce modèle. Ce dernier dispose ainsi d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces de 2 412 x 1 080 pixels de définition pour 394 ppp de densité avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. L’écran, certifié Corning Gorilla Glass 5 et compatible HDR10+, est assez lumineux pour être clairement visible, même dans des conditions difficiles. L’interface, basée sur Android 12, se montre aussi fluide.

Une prise en main équilibrée

L’ergonomie est tout aussi importante que la puissance pour des smartphones de ce segment. A ce sujet, le OnePlus 10T affiche des dimensions de 75,37 x 163 x 8,75 mm pour un poids de 203.5 grammes. Pour cette fois ci, la marque chinoise a opté pour un design massif, dont la prise en main reste toutefois correcte. En tout cas, c’est dans la moyenne pour des modèles de cette catégorie.

Ce smartphone dispose d’une batterie endurante de 4 800 mAh où une charge complète équivaut facilement à une journée entière d’autonomie. La recharge ultra rapide de 150 W se montre également très performante. Il lui suffit de cinq minutes pour atteindre les 25%, 20 minutes pour récupérer 80% de la batterie et une demie heure pour une recharge complète.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 10T.

