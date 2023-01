La tablette Honor Pad 8, avec son écran 2K, chute sous les 280 euros pour les soldes

Avec sa tablette Pad 8, lancée tout récemment, Honor a souhaité proposer un modèle entrée de gamme doté d'une fiche technique plutôt solide. Pendant les soldes, il est possible de la trouver à seulement 275,40 euros au lieu de 349,90 euros sur le site de Honor.

Une tablette équilibrée : voici comment on pourrait décrire la Honor Pad 8, un nouveau modèle Android qui rejoint le marché des références d’entrée de gamme intéressantes. Affichée à un prix plus que raisonnable par rapport à d’autres concurrentes, la Honor Pad 8 a plusieurs atouts de son côté, comme son écran 2K de 12 pouces ou encore sa puce plutôt performante. Actuellement, son rapport qualité-prix devient même plus intéressant puisqu’elle bénéficie d’une réduction de 74 euros.

Les points de la Honor Pad 8

Un écran LCD de 12 pouces en définition 4K

Une puce Snapdragon 680

Une autonomie satisfaisante

Initialement affichée à un prix de départ de 349,90 euros, la tablette Honor Pad 8 a ensuite été réduite à 289 euros sur le site de la marque. Mais grâce au code promo A95ACPS, la Honor Pad 8 peut vous revenir à 275,40 euros sur hihonor.com.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Honor Pad 8. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Honor Pad 8 au meilleur prix ?

Un écran LCD, mais avec de la 2K tout de même

Avec son revêtement en aluminium et son dos doté d’une finition mat, la Honor Pad 8 offre un design passe-partout, mais bien solide, d’autant que la prise en main sera très agréable grâce à ses 6,9 mm d’épaisseur et son poids de 520 grammes. Mais le principal point fort de ce design reste l’écran de cette tablette, encadré de bordures fines. On n’aura certes pas droit aux beaux contrastes de l’OLED, mais la dalle IPS LCD de 12 pouces, et rafraîchie à 60 Hz, a le mérité de proposer une définition 2K (2 000 × 1 200 pixels). L’écran, plutôt grand pour une tablette d’ailleurs, sera donc bien lumineux et proposera de bons angles de vision.

Des performances suffisantes pour un usage standard

Si la tablette Honor Pad 8 ne conviendra pas aux professionnels ou aux utilisateurs exigeants, elle sera tout à fait adaptée aux familles ou à celles et ceux qui n’ont pas besoin de lancer des tâches gourmandes sur leur tablette. Sa puce Snapdragon 680 délivrera ainsi une puissance suffisante pour exécuter des tâches classiques, comme la navigation sur Internet, regarder quelques séries ou même jouer à quelques jeux en 3D (mais sans pousser les graphismes à leur maximum, bien sûr). Seul bémol : l’expérience utilisateur n’est pas véritablement fluide sur l’interface Magic 6.1 basée sur Android 12. Par ailleurs, notez que la tablette assure réellement côté son, puisqu’elle prend en charge une émulation le DTS:X Ultra sur ses huit haut-parleurs, pour encore plus d’immersion. Pour la partie photo, on retrouve un capteur à l’avant et un autre à l’arrière, tous deux de 5 mégapixels.

Enfin, côté autonomie, la Honor Pad 8 embarque une batterie de 7 250 mAh, qui devrait en théorie vous permettre de regarder des vidéos durant 14 heures. Cette batterie est compatible avec une recharge rapide à 22,5 W dont le chargeur et le câble sont fournis avec l’appareil. Pour une recharge complète, comptez un peu plus de deux heures. Bref, une autonomie plus que satisfaisante pour un usage classique.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Honor Pad 8.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Vous aimez nos médias ? Dites-le nous dans cette enquête !