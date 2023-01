L’excellente souris sans-fil Logitech G Pro est proposé avec un joli rabais pour les soldes

La G Pro de Logitech est une souris qui a largement fait ses preuves, adaptée aux joueurs exigeants. Elle profite actuellement d'une belle réduction chez Cdiscount pour les soldes en passant de 109,99 euros à 79,99 euros.

Pour les joueurs exigeants qui veulent passer au tout sans-fil, mais qui cherchent avant tout la performance, les références ne manquent pas. Heureusement, quelques marques sortent du lot et c’est notamment le cas de Logitech qui est réputée pour proposer d’excellents périphériques durables et de qualité. Pendant les soldes, l’une de ses références, la Logitech G Pro se retrouve avec une trentaine d’euros en moins chez Cdiscount par rapport à son prix habituel.

Ce qu’il faut retenir de la G Pro X Superlight

Une souris sans fil légère qui offre une bonne prise en main

Capteur optique performant

Revêtement qui ne laisse pas de traces

Expérience personnalisable via le logiciel G

Grâce à une remise d’environs 30 euros sur son prix habituel, la souris Logitech G Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 79,99 euros chez Cdiscount.

Une souris plus légère, mais qui ne manque pas d’endurance

La G Pro Wireless de Logitech est de loin l’une des références les plus populaires de la marque. Elle mise sur la simplicité de design avec un châssis en forme ovale ainsi qu’un revêtement en plastique noir mat très doux au toucher. L’effet bombé de la coque rend la souris agréable en main et les quatre grips améliorent la préhension et le confort global. C’est surtout le poids qui fait la différence avec seulement 80 grammes sur la balance, soit l’une des souris les plus légères de sa catégorie. Elle se montre particulièrement agile et se fait vite oublier une fois en main.

Même avec un poids plume, côté endurance, la souris n’est pas en reste. Logitech annonce pas moins de 70 heures d’utilisation. Autant dire que son autonomie est amplement suffisante et il suffira de la brancher quelques dizaines de minutes pour retrouver un peu d’autonomie. On regrettera d’ailleurs l’absence d’un chargeur USB type C qui aurait permis de la recharger plus rapidement. À noter qu’on retrouve une très discrète LED qui permet de connaitre le niveau de batterie restante. C’est d’ailleurs le seul élément lumineux de ce nouveau modèle qui ne dispose donc pas d’éclairage RGB.

Les 360 No Scope passent sans souci

Elle n’a pas nécessairement le look d’une souris gaming, et pourtant, la Logitech G Pro est taillée pour le jeu à haute intensité. Le temps de réponse extrêmement faible, de seulement 1 milliseconde. C’est idéal pour être au bon timing, dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. Une fois en jeu, la réactivité de la souris Logitech est assurée par un capteur optique capable d’atteindre une sensibilité jusqu’à 16 000 pp, ce qui est certes bien trop même pour les joueurs pro, mais qui assure un suivi précis avec zéro lissage, filtrage ou accélération.

Pour finir, on retrouve le logiciel G Hub de la marque sur lequel vous allez pouvoir personnaliser vos boutons, jusqu’à même programmer une seconde fonction aux boutons. Vous pouvez également pouvoir gérer la performance de votre souris avec différent palier de sensibilité. Ainsi, les réglages de la souris s’adapteront à toutes les situations, que ce soit en jeu ou dans des applications de création par exemple. Bon point : 5 de ces profils peuvent être enregistrés dans la mémoire interne de la souris pour en profiter sans l’applicatif Logitech. Enfin, la page d’accueil du G Hub affiche aussi le niveau de batterie de la souris et envoie d’ailleurs une notification lorsque celle-ci atteint un niveau faible. Finalement, la solution logicielle de Logitech se montre toujours aussi efficace et permet de gérer les différents aspects de la souris sans prise de tête. Notez que le câble USB livré fait 1,8 mètre de longueur, vous ne devriez pas vous sentir limité par vos mouvements.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures souris gamer en 2023 ?

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.