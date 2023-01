Ce TV 4K Sony Bravia XR de 43 pouces coûte 160 € de moins lors des soldes

Les soldes d’hiver sont l’occasion idéal pour faire de bonnes affaires. Des promotions sur les téléviseurs, il y en a : le Sony Bravia KD-43X72K est d’ailleurs plus accessible en passant de 699 euros à 549 euros.

Si la tendance est aux téléviseurs avec écran QLED ou OLED, ces technologies ne sont pas à la portée de tous. Il existe des modèles plus abordables, qui sont de bonne qualité. C’est le cas par exemple du modèle Bravia KD-43X72K de Sony, qui offre une définition 4K et prend en charge l’HDR10, Dolby Atmos. Pour ceux qui seraient intéressés, vous serez ravis d’apprendre que le modèle avec 43 pouces perd plus de 20 % de son prix.

En quoi ce TV est-il intéressant ?

Une petite dalle de 43 pouces compatible 4K

La technologie Bravia de Sony

L’interface Android TV et ses avantages

Lancé à 699 euros, le téléviseur Sony Bravia KD-43X72K bénéficie de plus 20 % de remise et s’affiche maintenant à 540 euros sur le site Amazon.

Une petite dalle réussie

Le modèle KD-43X72K de Sony propose une diagonale de 43 pouces, soit 109 centimètres. Le téléviseur offre un design sobre avec de fines bordures, et s’intégrera parfaitement dans les petits intérieurs avec un support composé de deux pieds relativement discrets. Il n’intègre certes pas une dalle OLED, mais son écran LCD est une réussite pour Sony.

On retrouve un taux de contraste réussi, une excellente fidélité des couleurs, la définition 4K UHD, et même une compatibilité HDR10 pour une qualité d’affichage au top. Ce TV embarque le processeur X1 maison de chez Sony, qui permet notamment un upscaling automatique de l’image. Concrètement, cela veut dire qu’une source HD est ajustée afin de correspondre à une résolution plus élevée et éviter une image de mauvaise qualité. Côté son, on retrouve deux haut-parleurs compatible Dolby Audio.

Une bonne smart TV

Le TV Sony KD-43X72K est également une Smart TV, qui tourne sous Android TV. Vous retrouverez ainsi les applications immanquables du Play Store comme Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal ou encore YouTube. Le téléviseur a une mémoire interne de 16 Go, ce qui permet de télécharger nombre d’applications et quelques contenus vidéos. Il intègre aussi Google Assistant pour effectuer des commandes vocales, et est aussi compatible avec l’assistant Alexa. La fonction Chromecast se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone, et la fonction AirPlay 2 sera aussi de la partie.

En revanche, le téléviseur ne dispose pas de port HDMI 2.1 pour profiter de la 4K@120 Hz sur la PlayStation 5 et Xbox SeriesX, puis la dalle est de toute façon bloquée à 50 Hz. Au niveau de la connectique, on retrouve un port antenne TV, quatre ports HDMI, un port Ethernet, deux ports USB, un port jack et un port optique.

