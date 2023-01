Cette barre de son LG (Hi-Res, DTS:X, Dolby Atmos) ne coûte pas plus de 400 € pendant ces soldes

Pour améliorer la qualité sonore de votre téléviseur, mieux vaut opter pour une barre de son puissante qui offre en plus une bonne immersion. C'est ce que propose le modèle LG SP9YA, qui a en plus l'avantage d'être nettement moins cher pendant ces soldes d'hiver, puisqu'il est proposé à 399 euros au lieu de 799 euros sur Amazon.

LG ne propose pas seulement des téléviseurs de qualité. En effet, la marque sud-coréenne a conçu plusieurs gammes de barres de son efficaces, qui permettent de booster considérablement la qualité sonore souvent moyenne des TV. Son modèle SP9YA a par exemple plusieurs atouts de son côté, comme sa compatibilité avec le Dolby Atmos et le DTS:X. Heureusement, cette référence n’est plus aussi onéreuse qu’auparavant, puisqu’elle bénéficie de pas moins de 400 euros de réduction.

La barre de son LG SP9YA en quelques mots

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

Puissance de 520 W

Qualité Hi-Res

Proposée à 799 euros sur le site de la marque, la barre de son LG SP9YA est désormais affichée à 399 euros sur Amazon.

Une immersion presque comme au cinéma

La barre de son LG SP9YA, qui peut aussi bien se glisser sous votre téléviseur ou être fixée au mur, propose ce que tous les amateurs de cinéma et de séries recherchent pour se plonger correctement dans leurs contenus : un effet surround, connu pour renforcer l’immersion. Pour permettre cela, LG a opté pour une compatibilité avec les technologies Dolby Atmos, assurant un son vaste et immersif, et DTS:X, qui nous fera quant à elle profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat bien enveloppant. Le système surround 5.1.2 canaux (qui peut d’ailleurs être extensible à 7.1.2 avec connectivité sans fil), soit 5 canaux verticaux — dont deux simulant des voix arrières — offrira un véritable audio 3D. Cette barre de son accompagnée de son caisson de basses délivrera d’ailleurs une puissance totale de 520 W.

Une meilleure expérience audio

Pour couronner le tout, la barre de son LG SP9YA est également compatible Hi-Res, donc de l’audio haute résolution, afin de fournir des fréquences d’échantillonnage de 96 kHz et une profondeur de 24 bits pour un son encore plus précis, où chaque détail sonore sera bien audible. LG propose également la technologie AI Room Calibration qui se charge de corriger en quelques secondes les distorsions du son causées par les objets présents dans la pièce : concrètement, la barre de son est, selon la marque, capable de déterminer la meilleure configuration possible dans votre intérieur.

Plusieurs autres fonctionnalités sont aussi disponibles sur cette barre de son, comme la possibilité de contrôler le volume, ou bien les modes audio de l’appareil en utilisant une télécommande de TV LG, ou encore la capacité de produire un meilleur son grâce à la version mise à jour en 2021 du processeur IA intégré aux téléviseurs LG. Enfin, les compatibilités avec les assistants Alexa et Google Assistant ainsi qu’avec Chromecast et AirPlay (pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette) seront aussi de la partie.

