Les Nothing Ear (Stick) ne résistent pas non plus aux soldes, -33% sur Cdiscount

Les Nothing Ear Stick sont la nouvelle itération des écouteurs de la marque de Carl Pei. Ils profitent aujourdhui d'une belle remise pour les Soldes sur Cdiscount

Pour les Soldes d’hiver, on retrouve une très belle offre sur les Nothing Ear (stick) qui passent à 79 euros au lieu de 119 euros sur le site de la marque. Une très belle offre pour ces écouteurs qui offrent une solution efficace avec réduction de bruit active.

Qu’attendre des Nothing Ear (Stick) ?

Une excellente ergonomie des écouteurs

Des écouteurs particulièrement endurants

Une réduction de bruit efficace

Au lieu de 119 euros habituellement, les Nothing Ear (Stick) sont maintenant disponibles en promotion à 79 euros chez Cdiscount.

Un design reconnaissable d’entre tous

Si le Nothing Phone ne laisse pas indifférent avec son look atypique, la nouvelle marque a pu s’entrainer en amont avec les Nothing Ear. Les tiges des écouteurs proposent un look original avec une transparence au niveau des tiges, ce qui laisse entrevoir quelques composants. Un jeu de couleur permet de ne pas confondre l’écouteur gauche du droite. La marque joue à fond aussi sur l’originalité avec le boitier, avec des parties transparentes aussi, qui se manipule comme un tube de rouge à lèvres.

L’ergonomie des Nothing Ear (Stick) a été bien travaillée. Si les constructeurs ont pour habitude de fournir des embouts de toutes les tailles, ici, il suffit de saisir le coque et de placer l’écouteur dans votre oreille et le tour est joué. Le confort est saisissant. Même le port prolongé ne provoque pas de fatigue et de quelconque pression. Particulièrement stables, ces true wireless conviennent au sportifs avec sa certification IP54 qui permet d’assurer une protection minime contre la transpiration.

Autonomie et recharge rapide efficaces

Les Nothing Ear (Stick) embarquent sur chaque écouteur un transducteur dynamique de 12,6 mm. C’est assez imposant, mais il est là pour optimiser la large scène sonore de ce modèle. Pour les basses fréquences, ledit transducteur se charge aussi d’élever l’intensité. Grâce à un égaliseur intégrée, Nothing vous laisse personnaliser l’audio avec l’application Nothing X, disponible sur Play Store et App Store.

Niveau autonomie, les promesses de Nothing sont élevées : 29 heures d’écoute avec le boitier. Pour les écouteurs, c’est de l’ordre de 7 heures. La recharge se fait avec un câble USB-C et comptez deux heures pour les recharger à 100%. La recharge rapide permet de récupérer deux heures d’autonomie en 10 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Nothing Ear (Stick).

