Le Samsung Galaxy S20 FE 5G perd près de 50 % avec ce code des soldes d’hiver

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G reste un excellent smartphone, d'ailleurs l'un des rares ayant obtenu la note de 9/10 lors de nos tests. Bien qu'officiellement sorti fin octobre 2020, ce modèle a encore de beau reste en 2023, d'autant plus que pour les soldes, Rakuten le propose au prix réduit de 419 euros avec un code promo.

La série Fan Edition de la gamme Galaxy S20 existe en différentes déclinaisons, dont la version 5G est la plus aboutie. Loin d’être has-been en 2023, c’est sa configuration solide qui a fait le succès de ce smartphone. Et, ce qui le rend encore intéressant actuellement, c’est son prix, qui pour les soldes baisse de presque 50 % par rapport au tarif d’origine.

Qu’attendre du Samsung Galaxy S20 FE 5G ?

Le combo Snapdragon 865 et Adreno 650

Une dalle Super AMOLED à 120 Hz

Performance globale satisfaisante

Au lieu de 789 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est maintenant disponible aux alentours de 500 euros, mais pendant les soldes, on le trouve en promotion à 419 euros avec le code promo RAKUTEN30 chez Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S20 FE 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S20 FE 5G au meilleur prix ?

Un design sans concession

Quelques compromis ont dû être faits, surtout au niveau du design, sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G. Exit donc l’écran incurvé qui fait place à un écran plat. On remarque également des bordures un tout petit peu plus épaisses que la série Galaxy S20. L’autre concession concerne le revêtement qui est en plastique mât pour ce modèle. Cela dit, la finition reste excellente tout comme la prise en main.

Pour conserver la performance graphique de ce smartphone, Samsung a opté pour un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels pour 405 ppp de densité. Surtout, on a un taux de rafraichissement à 120 Hz, mais sans la technologie LTPO. Néanmoins, la fluidité à l’affichage et à la navigation est de top qualité. Le confort est aussi omniprésent à l’usage.

Bonne autonomie et configuration optimisée

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G propose 6 Go de RAM LPDDR4 et 128 Go de stockage UFS 3.1, extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD. Avec cette configuration, vous allez gagner du temps sur les transferts de données. De même, vous pouvez vous atteler à vos tâches quotidiennes sans le moindre ralentissement. Avec la présence du Snapdragon 865, vous pouvez même jouer à des jeux gourmands, sans oublier la compatibilité avec le réseau 5G.

Samsung a fait un effort sur la recharge rapide et l’autonomie de ce smartphone. Ainsi, selon le géant coréen, la batterie de 4 500 mAh arrivera à tenir une journée entière, même en usage intensif. Il faut un peu moins de 1h30 pour récupérer 100 % de la batterie. De plus, il y a de la recharge sans fil et c’est aussi compatible Qi. Enfin, si le chargeur de 15 W est fourni, ce modèle est compatible à des chargeurs de 30 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.