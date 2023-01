Ce bon Chromebook de Lenovo, idéal pour la bureautique, est soldé à -43 %

Pratique et fluide, les Chromebook sont des machines efficaces au quotidien. Elles demandent peu de budget, et c’est le cas du Lenovo IdeaPad 3 (15IJL6) qui passe de 349 euros à 199 euros.

Sur le marché des ordinateurs portables, on y trouve les Chromebook. Ce ne sont pas des foudres de guerre, mais ils arrivent à proposer une expérience fluide et agréable avec l’interface ChromeOS. Avant tout conçu pour un usage bureautique, les étudiants ou les travailleurs nomades trouveront leur compte. Ils sont intéressants pour leur prix, comme celui du Lenovo IdeaPad 3 Chromebook 15IJL6, qui devient plus accessible encore après 150 euros de réduction.

En quoi ce Lenovo est-il intéressant ?

Son design soigné avec un format compact

Une autonomie confortable

Une bonne expérience utilisateur avec ChromeOS

Vendu habituellement à 349 euros, le Lenovo IdeaPad 3 Chromebook 15IJL6 bénéficie de plus de 40 % de réduction et tombe à 199 euros sur site d’Amazon.

Un Chromebook réussi

Le Chromebook Lenovo IdeaPad 3 (15IJL6) mise sur un aspect minimaliste et élégant pour son segment tarifaire. Il possède un châssis en aluminium solide et offre un format compact, grâce à ses 18 mm d’épaisseur et son poids de seulement 1,6 kg. Il embarque un écran FHD de 15,6 pouces idéale pour visionner vos contenus. Cette dalle a la particularité d’être tactile pour s’utiliser comme une tablette, mais si certains Chromebook disposent d’une charnière à 360°, ce n’est pas le cas de celui-ci.

L’une des forces de ce Chromebook Lenovo repose sur son autonomie. Avec sa batterie, le laptop se montre plutôt endurant et peut tenir facilement une journée. La marque annonce une autonomie pouvant monter jusqu’à 10 heures. Cela dépendra bien évidemment de votre utilisation, mais cela reste confortable. Et si vous avez besoin de recharger la batterie, cela se fera très rapidement via le chargeur USB-C de 45 W.

Assurant des performances correctes

Là où les Chromebook tire un avantage de la concurrence, c’est au niveau de leur système d’exploitation, ChromeOS. Celui-ci offre d’abord une grande simplicité d’utilisation et une belle fluidité. Centrée autour du fameux navigateur de Google, mais aussi du Play Store, vous pourrez télécharger directement les applications que vous souhaitez, comme les applications de streaming vidéo (Netflix, Prime Video…) ou musical (Spotify, par exemple). Le fait que ChromeOS ne demande pas beaucoup de ressources pour fonctionner correctement, et qu’il apporte une grande rapidité au quotidien, permet aussi de ne pas trop se soucier d’avoir un processeur moins performant.

Ici, par exemple, le modèle de Lenovo s’appuie sur un Intel Celeron N4500 avec 4 Go de RAM, qui n’est pas la puce la plus puissante pour faire tourner un PC portable. En revanche, cela sera suffisant pour faire tourner des tâches peu gourmandes et surtout simples, comme de la navigation web ou du traitement de texte. Quant au stockage, les 64 Go de stockage en eMMC est suffisant si vous n’avez pas besoin de sauvegarder des fichiers volumineux. En cas de besoin, vous pourrez insérer une carte SD pour augmenter la mémoire interne ou brancher un disque dur externe sur l’un des deux ports USB. Pour le reste de la connectique, on retrouve également un port USB-C, deux ports USB, un port HDMI et une prise casque.

