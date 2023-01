L’iPhone 14 Pro ne résiste pas aux soldes et s’affiche à un meilleur prix

S'il est rare de trouver les derniers fleurons d'Apple en promotions, c'est souvent à l'occasion des évènements comme les soldes qui permettent de voir des prix plus bas. Et aujourd'hui, c'est l'iPhone 14 Pro qui voit son prix passer de 1 329 euros à 1 169 euros grâce à cette offre.

Si l’on voit déjà émergés certaines rumeurs sur les prochains iPhone 15, c’est bien l’iPhone 14 Pro, au côté du modèle Max, qui représente ce qui se fait de chez mieux chez Apple actuellement. Ce dernier a le mérite de garder les points forts de son prédécesseur, tout en apportant quelques nouveautés comme Dynamic Island, par exemple. En revanche, entre son prix à la hausse et les ruptures de stock sur les différents sites marchands, il est difficile de sauter le pas sur cette génération. Heureusement, pendant les soldes, il est possible d’économiser 160 euros.

L’iPhone 14 Pro en quelques mots

Un écran Oled bien calibré, lumineux et fluide

L’apparition de la Dynamic Island

De belles performances avec la puce A16 Bionic

Capable de tenir une bonne journée

Lancé à 1 329 euros, l’iPhone 14 Pro (128 Go) voit son prix baisser sur le site de la Fnac : grâce à une remise immédiate de 60 euros et de 100 euros de bonus de reprise d’un ancien smartphone, il revient à 1 169 euros.

Si vous êtes plutôt intéressés par le modèle iPhone 14 Pro Max, ce dernier est aussi en promotion et passe de 1 479 euros au lieu de 1 319 euros, toujours avec 60 euros de réduction et un minimum de 100 euros en bonus pour la reprise d’un ancien smartphone.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPhone 14 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



Une génération qui apporte son lot de nouveautés

L’iPhone 14 Pro garde le look de ses prédécesseurs, avec des contours en acier inoxydable et un dos en verre dépoli très réussi. C’est surtout l’ajour de la fonction Dynamic Island qui fait la différence : l’encoche se mue en une pilule pour accueillir la caméra frontale et les capteurs nécessaires à Face ID — qui pourrait d’ailleurs passer sous l’écran sur l’iPhone 16 Pro. Cette pilule s’intègre parfaitement à l’interface logicielle, puisqu’elle interagit automatiquement avec vos notifications et vos widgets via des animations.

Pour continuer dans l’affichage, cette génération 14 Pro introduit (enfin) l’Always-On Display. Une fonctionnalité parfaitement maitrisée ici, et permettra d’afficher constamment les informations comme la date et l’heure. Autrement, la dalle de 6,1 pouces est toujours Oled avec des couleurs très fidèles et une bonne luminosité. S’ajoute à cela un taux de rafraichissement allant de 1 à 120 Hz pour une navigation plus agréable. C’est aussi au niveau de la photo que des changements sont à noter. L’arrivée d’un objectif téléphoto et surtout une résolution de 48 mégapixels pour le capteur principal font la différence. Ce dernier permet un zoom x2 en numérique et des photos toujours aussi impeccables. La vidéo offre aussi une stabilité de tous les instants.

Et, qui assure de belles prestations

La puissance interne de cet iPhone 14 Pro est assurée par la nouvelle puce A16 Bionic. Gravée en 4 nm, celle-ci est annoncée comme 10 % plus puissante (au niveau CPU) que la génération précédente. Néanmoins, elle n’apporte pas un réel gain de puissance, la différence ne se sentira pas au quotidien, même sur les jeux les plus gourmands. Ce sont davantage les opérations liées à l’intelligence artificielle qui seront plus rapides. Puis avec iOS 16 à la clé, vous profiterez d’une interface toujours fluide et simple à utiliser.

Une nouvelle fois, Apple est un bon élève au niveau de l’autonomie. L’iPhone 14 Pro intègre une batterie légèrement supérieure à l’iPhone 13 Pro, et peut tenir une bonne journée d’autonomie, malgré l’Alway-On activé. Endurant, mais toujours lent sur la charge. Au bout de 30 minutes, le 14 Pro récupère 50 % de charge avec un adaptateur de 20 W (ou plus), qui n’est pas inclus pour rappel.

Pour en savoir plus : voici notre test sur l’iPhone 14 Pro.

Les Soldes d'hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit.

