À 199 €, cet écran PC 27 pouces (QHD + 144 Hz) est LA bonne affaire des soldes pour les gamers

Avec un taux de rafraichissement élevé, une excellente définition et une diagonale confortable, l’écran HP-27xq est un moniteur susceptible de plaire aux joueurs et aux joueurs. Il est d’ailleurs plus accessible et passe de 259,99 euros à 199,99 euros.

Les joueurs occasionnels ou professionnels le savent, l’écran prend une place importante et déterminante dans une configuration PC dédié au gaming. Le modèle 27xq de chez HP a de quoi combler les besoins des joueurs les plus assidus. Il offre une expérience fluide et réactive grâce à son taux de rafraîchissement élevé et un de temps de réponse de 1 ms. Il a de sérieux atouts, notamment son prix qui perd plus de 20 %.

En quoi est-ce un bon écran gaming ?

Une dalle 27 pouces en QHD à 144 Hz

Un temps de réponse de 1 ms

Compatible AMD FreeSync

Affiché à 259,99 euros, l’écran PC HP 27xq voit son prix baisser à 199,99 euros sur le site Grosbill.

Une résolution très appréciée

Le moniteur 27xq conçu par HP prend des allures d’écran gaming, avec ses lignes vert fluo. Il reste assez sobre avec des bordures affinées sur trois côtes pour garantir une bonne immersion avec la dalle de 27 pouces. Son pied est ajustable en hauteur, ainsi que pivotable sur les côtés pour améliorer le confort selon vos besoins.

Autrement, l’écran d’HP assure de très bonnes performances. Les joueurs et joueuses seront tout d’abord ravis par la définition QHD (2 560 x 1 440), le sacro-saint 1440p, pour obtenir une image finement détaillée. Le HDR est également de la partie pour améliorer le rendu avec les jeux compatibles.

Assure un gameplay fluide

HP propose un écran capable d’offrir une bonne expérience en jeu avec des images fluides. Pour cela, le moniteur 27xq s’appuie sur une dalle rafraîchie à 144 Hz, pour un gain de fluidité et de précision non négligeable. Cela s’avère être très utile dans les jeux qui nécessitent une bonne réactivité — type FPS. Pour avoir une longueur d’avance sur les autres joueurs, cet dispose d’un temps de réponse de seulement 1 milliseconde. Cela vous garantit d’être toujours au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

L’HP 27xq est aussi compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium. Elle va permettre d’obtenir des images nettes, et d’éviter les problèmes liés aux déchirures et aux saccades de l’image lors d’une partie. Enfin, au niveau de la connectique, vous avez l’essentiel, à savoir une entrée HDMI 2.0, d’une entrée DisplayPort en version 1.2 et d’une prise casque audio.

