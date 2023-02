Philips Hue Daylo : un anneau de lumière élégant et connecté à -38 % pour les soldes

Philips ne cesse d'innover sur la lumière connectée. En plus des ampoules connectées et les barres de lumière connectées pour l'intérieur, le constructeur s'attaque à l'extérieur avec sa Philips Hue White & Color Daylo. Cette applique murale résiste aux intempéries et, pour les soldes, Amazon baisse son prix : 79 euros au lieu de 129 euros.

Si vous disposez déjà d’un système d’éclairage Philips Hue et que vous désirez en disposer à l’extérieur, la Philips Hue White & Color Daylo est une option sérieuse qui s’offre à vous. Cette applique murale est tout aussi facile à installer et à configurer que les autres modèles de la marque. Amazon vous donne l’occasion de l’avoir 50 moins chers pour les soldes d’hiver.

Qu’attendre de la Philips Hue White & Color Daylo ?

25 000 heures de durée de vie

Avec une ampoule de 15 W

Compatible Alexa, Google Assistant et Apple Homekit

Certifié IP44

Au lieu de 129 euros habituellement, la Philips Hue White & Color Daylo est maintenant disponible en promotion à 79 euros sur Amazon.

Un anneau de lumière connecté

Si vous désirez embellir votre extérieur, que ce soit votre terrasse, patio ou jardin, avec de la lumière connectée, Philips Hue a la solution qu’il vous faut avec la White & Color Daylo. Selon la saison ou votre humeur, vous pouvez choisir entre les couleurs chaudes ou froides. À ce sujet, vous avez le choix entre 16 millions de couleurs et de nuances. De plus, vous pouvez la contrôler via un assistant virtuel compatible ou une télécommande Philips Hue.

Bien entendu, cette applique murale a besoin d’un Hue Bridge pour fonctionner (non livré avec). La connexion entre le pont et l’anneau de lumière se fait en quelques minutes. Trouvez un emplacement à la Philips Hue White & Color Daylo, branchez-la à un secteur et connectez-la au pont, puis le tour est joué. Il ne vous reste plus qu’à la configurer et à l’admirer.

Une applique murale résistante

Pour mieux résister aux intempéries, Philips a choisi un châssis en aluminium et en matière synthétique pour la Philips Hue White & Color Daylo. Le constructeur a surtout procédé à une batterie de tests pour garantir son étanchéité. Ainsi, cette applique murale résiste aux projections d’eau tout comme à la poussière. Sa certification IP44 est un vrai plus pour ce modèle. Vous pouvez en profiter en tout temps.

Vous n’aurez pas de mal à installer l’anneau de lumière. Ce dernier fait 7.55 x 22 x 22 cm de dimensions pour un poids de 778 g. Une fois opérationnel, vous aurez droit à un flux lumineux par défaut à 2 700 K de 950 lm pour un maximum de 4 000 K à 1 060 lm. De plus, on part sur une durée de vie entre 8 et 10 ans.

