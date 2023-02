En promotion, le TV 4K 65 pouces de Philips (Ambilight + HDMI 2.1) est une très bonne affaire

Vous avez comme projet de changer votre téléviseur ? Nous avons l’offre qu’il vous faut : Ce TV Philips The One avec grande dalle immersive est aujourd’hui disponible à 929 euros chez Ubaldi, contre 1 199 euros habituellement.

Pour profiter pleinement de vos films à la maison, il est idéal de miser sur un téléviseur avec une grande diagonale. Elle procure davantage d’immersions et assure une bonne expérience de visionnage. Et, avec sa gamme The One, Philips a un atout face à la concurrence grâce à sa technologie Ambilight. Un TV qui procure une meilleure immersion et rend vos contenus plus dynamiques grâce à un halo lumineux. Certes le modèle 65PUS8807/12 ne dispose pas de dalle OLED ou QLED, mais elle est de très bonne qualité et jouit de cette technologie. Mieux encore, aujourd’hui, le modèle 65 pouces coûte 270 euros de moins.

Quels sont les points forts de ce TV ?

Un écran immersif d’une diagonale de 65 pouces

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision/Atmos

Des fonctionnalités gaming et l’OS Android TV

Petit plus : la technologie Ambilight.

Habituellement à 1 199 euros, le téléviseur Philips The One 65PUS8807 se négocie à présent à 929 euros chez l’e-commerçant Ubaldi.

Une grande dalle immersive

Avec le modèle 65PUS8807, Philips délivre un TV fin avec un cadre en métal argenté qui rend l’ensemble plutôt sobre et élégant. Le modèle impressionne par sa taille : 65 pouces (soit 164 centimètres). Il faudra s’assurer d’avoir suffisamment de place dans son salon avant de l’acheter. Cette diagonale est en tout cas plus que confortable pour profiter de ses séries et films dans les meilleures conditions.

Il dispose d’un vrai argument pour se démarquer de la concurrence : l’Ambilight. Cette technologie donne artificiellement plus de profondeur à l’image diffusée par le TV grâce à un halo lumineux projeté sur le mur. Les nuances colorées s’adaptent même au programme visionné, ce qui ne fera que renforcer l’immersion lors des soirées cinéma ou séries. Cela fait toujours son petit effet. Cette gamme se contente d’un affichage LCD, mais offre une définition 4K ainsi que les compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son plus immersif. Il embarque aussi le puissant processeur Philips P5, qui s’occupera d’upscaler tous vos contenus en 4K.

Parfaite pour le gaming

Le constructeur apporte sur sa dernière gamme The One une connectique HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez afficher les jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On y retrouve aussi les modes ALLM et VRR pour profiter d’une expérience en jeu fluide et sans latence pour jouer dans les meilleures conditions possibles. Philips ne s’arrête pas là et propose une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz.

Une bonne expérience TV nécessite une bonne interface utilisateur. Pour cela, la marque a fait le choix d’intégrer l’excellent OS Android TV. C’est une interface qui est connue pour sa simplicité et sa fluidité. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Vous aurez évidemment accès à des milliers d’applications via le Play Store, avec toutes les fonctionnalités de Google qui vont avec, comme l’assistant vocal pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix, ou encore le Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

