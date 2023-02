Galaxy Tab S7 FE : cette tablette quasi premium est de retour à un super prix

La Galaxy Tab S7 FE est une tablette qui copie les modèles plus premium de sa génération, avec quelques compromis. Aujourd’hui, elle devient une tablette Android abordable à moins de 400 euros, contre 600 euros à la base.

Les Galaxy Tab S représente le haut du panier chez le constructeur Samsung. Ce dernier a depuis conçu une version lite sur la sixième génération et un modèle FE pour la septième. Ces deux modèles proposent une expérience proche du haut de gamme, mais avec quelques concessions pour alléger la facture. Elles restent intéressantes pour celles et ceux qui souhaitent une tablette efficace sans payer le prix fort. La firme sud-coréenne n’a d’ailleurs depuis sortie aucun autre modèle proposant cette philosophie. Heureusement, la dernière, la Galaxy S7 FE, se négocie à un bon prix grâce à cette offre.

Les points forts de la Galaxy Tab S7 FE

Elle prend des allures de modèles haut de gamme

Elle assure une bonne expérience au quotidien

Et tient une journée sans problème

À sa sortie, la version 64 Go + WiFi de la Samsung Galaxy Tab S7 FE était facturée 599 euros. Aujourd’hui, elle est de retour à un très bon prix grâce à une ODR valable jusqu’au 31/03, qui l’a fait tomber à 399 euros seulement sur le site Cdiscount.

Une tablette qui plaît toujours

Même après deux ans d’existence, la Galaxy Tab S7 FE ne fait pas tâche face aux autres tablettes sur le marché. Cette ardoise reflète le savoir-faire de Samsung et reprend les points forts de l’itération Plus, avec des tranches plates, des coins arrondis et des finitions soignées. Elle dispose d’une conception légère (608g) et peu encombrante (6,3 mm) pour se transporter facilement. Sa façade arrière accueille un système aimanté dédié au stylet S Pen qui est fourni dans la boîte.

Elle n’est pas sans défaut, comme il a fallu abaisser le prix sur cette version, les concessions commencent au niveau de l’écran qui n’est pas Oled mais LCD. Elle reste tout de même agréable à regarder grâce à sa définition de 2 560 x 1 600 pixels, sa bonne luminosité montant jusqu’à 600 nits et un excellent calibrage d’usine. Elle se passe également du 120 Hz et se limite à un taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Capable de satisfaire toute la famille

La S7 FE s’appuie sur un Snapdragon 750G qui donne encore droit à de bonnes performances en multitâche, en lecture vidéo et même en jeu, à condition de ne pas être trop regardant sur la qualité graphique. La tablette du géant coréen accueille évidemment l’excellente interface One UI de Samsung, qui rend la navigation agréable et fluide au quotidien. Elle a depuis bénéficier d’une mise à jour pour passer sous One UI 5 et Android 13.

Si vous comptez y passer du temps, l’un de ses points fort, c’est bien son autonomie. Samsung propose une grande batterie de 10 090 mAh pouvant tenir une journée et demie en utilisation classique, en passant de la vidéo, au jeu et à la navigation sur le Web, voire plus selon votre utilisation. Pour la recharge, il ne faudra pas être pressée puisque son chargeur de 15W permet de récupérer 100 % de l’énergie en 3 heures 30.

D’autres tablettes accessibles

Si vous avez un budget restreint et que vous souhaitez découvrir d’autres références que la Galaxy Tab S7 FE de Samsung, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures tablettes pas chères en 2023.

