Pour 500 euros, quel ordinateur choisir entre un PC Windows et un Chromebook

Si vous souhaitez investir dans un PC portable accessible, capable d’encaisser les tâches du quotidien, l’un de ses deux modèles pourrait bien vous plaire. Entre un Chromebook et un PC Windows, que choisir ? Nous allons tenter d'y répondre dans ce comparatif.

Sur le marché, on trouve des ordinateurs portables bien équipés sans à devoir débourser une grande somme. De nombreux constructeurs tirent le prix vers le bas sans pour autant négliger les performances. Si vous souhaitez acheter un ultraportable avec un prix avoisinant les 500-550 euros, mais ne savez pas vers quels modèles vous tourner, nous avons déniché pour vous deux appareils en promotions intéressants. Il s’agit du Honor MagicBook 15 AMD (2022) et de l’Acer ChromeBook Spin 514.

Ces deux références confirment qu’un bon ordinateur portable n’est pas forcément au-dessus des 1 000 euros. Si chacun propose un OS différent, et un processeur différent, ils sont efficaces pour réaliser les tâches du quotidien, avec une autonomie conséquente pour en profiter au maximum. Reste à savoir lequel des deux répond au mieux à vos besoins et quelle expérience vous tente le plus entre Windows ou ChormeOS ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Deux laptop élégants, dont un convertible

Esthétiquement, le laptop Acer propose de jolies finitions. Ce Spin 514 fait partie du haut du panier sur le marché des Chromebook et a droit à un design travaillé avec une coque en aluminium solide. Il se transporte facilement avec son format compact et son poids léger (1,4 kg). Il se démarque surtout par sa conception et sa charnière de 360 degrés. Ainsi, il est possible de faire pivoter l’écran pour l’utiliser comme une tablette. Pratique pour les personnes qui ont l’habitude de prendre des notes, ou qui aiment dessiner puisqu’il fonctionne parfaitement avec des stylets. Le Honor MagicBook 15 (2022) profite lui aussi d’un design en aluminium soigné avec d’excellentes finitions qui ne sont pas sans rappeler celles de chez Huawei. Il parvient à conserver un encombrement léger malgré son grand écran et ne mesure que 16,9 mm pour un poids de 1,54 kilo seulement. Côté connectique, le Spin 514 s’équipe de deux ports USB-C, un port HDMI, un port USB 3.2 Gen 1, et une prise casque audio. Quant au MagicBook 15, lui propose un port USB-C, un port USB 3.2 Gen 1, un port USB 2.0, un port HDMI et une prise jack de 3,5mm.

Les deux constructeurs ont tenu à miser sur des écrans aux fines bordures. Le Honor MagicBook 15 (2022) utilise une dalle IPS LCD de 15,6 pouces en ratio 16:9 avec une définition FHD (1 920 x 1 080). On a mesuré lors de notre test 325 cd/m² de luminosité maximale, ce qui est correct, mais ne permet d’afficher une excellente lisibilité en plein soleil. Si vous prévoyez d’utiliser l’ordinateur principalement en intérieur, le manque de luminosité ne se ressentira pas. Dans l’ensemble, l’écran est de bonne facture et se montre assez immersif avec ses bords fins de 4,8 mm sur trois côtés. L’Acer Spin 514 s’appuie également sur une dalle IPS LCD, mais avec une diagonale de 14 pouces. Il offre des bordures étroites avec un rapport châssis/ écran de 84 % contre 87 % sur le MagicBook 15. Avec sa définition FHD, l’écran du laptop d’Acer est agréable à regarder et sa surface tactile procure une bonne polyvalence.

Microsoft ou Google ?

Si vous êtes plus familier avec Windows, le système d’exploitation conçu par Google n’en est pas moins intéressant. Ce dernier offre une interface épurée et agréable à utiliser. ChromeOS plait pour sa simplicité et sa réactivité, et assure une bonne expérience de navigation pour les utilisateurs. Tous les services de Google (Drive, Docs, Photos etc) sont disponibles et synchronisés avec vos données. L’OS donne bien évidemment accès au Play Store et donc à un grand nombre d’applications téléchargeables, comme Spotify ou Netflix. Il y est même possible de lancer des applications Linux. En revanche, si vous avez des logiciels ou des périphériques indispensables, un PC Windows sera probablement un meilleur choix.

Honor équipe quant à lui son ultrabook du dernier système d’exploitation de Microsoft : Windows 11. Avec la onzième génération de Windows, on a droit à une interface complètement revue, avec des animations plus fluides, un menu plus épuré, des widgets faciles d’accès (météo, calendrier…). L’application Microsoft Store a, elle aussi, été repensé, et permet enfin de télécharger et d’installer des applications sans bugs ou problème de performances. Il sera même possible de télécharger des applications Android. Cet OS ne cesse d’être mis à jour par la firme Redmond, avec davantage de personnalisation dans le menu, mais aussi de rendre une interface ergonomique très pratique au quotidien.

Chrome OS

Une machine idéale pour la bureautique et une autre plus polyvalente

Au niveau des performances, les deux PC portables n’utilisent pas le même processeur : l’un tourne sous une puce Intel et l’autre sous une puce AMD. Commençons par la configuration de l’Acer Chromebook Spin 514. Il n’est pas rare de trouver des PC Chromebook intègrant des puces Intel Celeron ou Pentium, des processeurs assez faiblards. Heureusement, le Spin 514 est mieux équipé et intègre un Intel Core i3-1110G4 à 2 cœurs, avec une fréquence de base à 1,5 GHz pouvant booster à 3,9 GHz. Le tout est couplé avec 8 Go de RAM LPDDR4 et 128 Go de stockage NVMe PCIe 3.0. Concrètement, cette machine n’est pas un monstre de puissance, mais elle sera appréciée des (télé)travailleurs et des étudiants. Ils pourront tout à fait se satisfaire de cette puissance, surtout pour des tâches simples, allant de la bureautique, à la navigation web ou encore de jeux 2D.

Pour le MagicBook 15 de 2022, Honor passe d’un processeur Intel à une puce AMD. On retrouve donc sous le capot, un Ryzen 5 5500U à 6 cœurs et 12 threads, avec une fréquence de base de 2.1 GHz pouvant booster à 4 GHz. Une configuration à l’aise sur la majorité des tâches du quotidien : que ce soit pour travailler, naviguer sur Internet sans ralentissement, ou encore des travaux créatifs comme de la retouche photo. Ce dernier intègre une partie GPU Radeon Vega 7 qui fera tourner des jeux très peu gourmands à 60 FPS sans souci, mais n’ira pas au-delà, car cette machine n’est pas dédiée pour le gaming. Son système de refroidissement se montre efficace et maintient les performances du PC portable. On apprécie également le SSD de 512 Go qui permettra alors un démarrage rapide et un accès aux données qui l’est tout autant.

Endurant et rapide à recharger

Concernant l’autonomie, Honor intègre une batterie de 56 Wh. Celle-ci permet à la machine de tenir un bon moment. Il a d’ailleurs reçu un très bon score durant notre protocole de test d’autonomie (PCMark 10) en rendant l’âme au bout de 13 heures et 18 minutes, de 99 à 2 %. Autre élément appréciable et pas des moindres, c’est son chargeur de 65 W qui délivre au bout de 15 minutes, deux heures d’utilisation.

Généralement, les Chromebook sont réputés pour leur endurance. Ici, le laptop d’Acer arrive à proposer une bonne autonomie et promet 10 heures d’utilisation. Il est vrai que cette durée est amenée à varier en fonction de votre utilisation, mais pour un usage bureautique, c’est tout à fait honorable. Vous pourrez passer la journée sereinement loin du chargeur, mais dans le cadre d’un usage plus intensif, sachez qu’il est tout même compatible avec la charge rapide (50 % en 30 minutes).

Honor ou Acer, lequel choisir ?

Après avoir détaillé point par point ces deux ordinateurs portables, voici ce qu’il est important de retenir pour prendre votre décision.

Pour celles et ceux qui sont à la recherche d’une simple machine pour naviguer sur le web, regarder du contenu vidéo, ou lancer Word ou Google Docs, le ChromeBook Acer Spin 514 sera un très bon investissement. En plus de son tarif intéressant, son interface simplifie la navigation pour les personnes qui ne sont pas à l’aise sur ce type de produit, comme nos grands-parents. Il peut tout aussi bien répondre aux besoins des étudiants, pour faire de la prise de note et du multitâche. Avec sa capacité de se transformer en tablette, l’ultraportable offre une bonne polyvalence et une bonne portabilité.

En revanche, si vous avez une utilisation plus poussée, et que vous avez des logiciels comme Photoshop à installer, c’est plutôt la solution proposée par Honor qui conviendra le mieux. Avec des applications plus lourdes, le système de refroidissement va pouvoir maintenir les performances et rester efficace pendant l’utilisation. Pour les nomades, sa légèreté et son autonomie ne décevra pas. Et si vous êtes du genre à stocker beaucoup de fichiers, les 512 Go de SSD ne seront pas de trop. Sachez aussi que nous lui avons attribué la note de 8/10. Une note que l’on attribue chez Frandroid, lorsque les qualités du produit en font une belle affaire pour la quasi totalité des profils d’utilisateurs. Le nombre importants de qualité fait que les défauts éventuels ne sont pas rédhibitoires.

Pour en savoir plus, vous pouvez découvrir notre test sur le Honor MagicBook 14 (2022) qui est valable pour le 15 AMD. Et si nous n’avons pas eu l’occasion de tester l’Acer Spin 514 vous pouvez consulter notre guide dédié au ChromeBook.

