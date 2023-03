Microsoft Surface Pro X : la dernière version de la tablette premium est à moitié prix

La Microsoft Surface Pro X de 2020 est une version boostée de la première version sortie en 2019. Avec un prix très élevé à son lancement, elle est aujourd'hui plus accessible en tombant à 788 euros au lieu de 1 699 euros.

Microsoft propose un catalogue de Surface très varié. Les Go sont davantage pensés pour les budgets serrés, contrairement à sa série Pro X. Cette tablette hybride haut de gamme a vu le jour en 2019, et a été ensuite renouvelé un an plus tard, en 2020. Cette version intègre un nouveau processeur plus performant, mais aussi des nouvelles fonctionnalités et une meilleure autonomie. Aujourd’hui, ce modèle devient plus recommandable avec cette remise de plus de 50 % sur son prix de départ.

Ce qu’il faut retenir de la Surface Pro X

Une tablette hybride fine avec écran de 13 pouces

Un processeur plus puissant : SQ2

Une autonomie améliorée

Annoncée à 1 699 euros au lancement, mais maintenant affiché à un prix barré de 1 349 euros, la tablette Microsoft Surface Pro X (2020) est aujourd’hui remisée à 788 euros sur le site d’Ubaldi.

Un processeur qui fait la différence

La version 2020 de la Surface Pro X se part d’une puce différente de la première version, et passe à un SQ2, un processeur ARM conçu en partenariat avec Qualcomm sur les bases du SQ1. La tablette gagne ainsi en puissance et sera plus à l’aise pour faire tourner des applications lourdes. D’ailleurs, à présent, il est possible de prendre en charge des apps en 64-bit qui sont compatibles avec les systèmes ARM64. Et, avec 16 Go de RAM, vous ne souffrirez d’aucun ralentissement lors de l’ouverture de logiciels de création ou simplement surfer sur internet sans ramer. Côté stockage, on retrouve un SSD de 256 Go pour offrir une bonne réactivité.

Non seulement les performances sont meilleures, mais l’autonomie aussi est revue à la hausse. La firme Redmond assure que la Surface Pro X (2020) pourra tenir jusqu’à 15 heures, quelle que soit la configuration choisie. Elle a même l’avantage de bénéficier de la charge rapide pour récupérer 80 % de batterie en une heure seulement.

Une tablette légère bien conçue

La Microsoft Surface Pro X 2020 est une copie conforme du modèle sorti un an avant. Elle est donc la tablette la plus fine de la marque, avec seulement 7,3 mm d’épaisseur et un poids de 774 g — De quoi ravir les grands et petits voyageurs ou les étudiants. En plus d’être légère, la tablette hybride de Microsoft offre des finitions impeccables avec son châssis métallique ultra-compact. Au dos, on retrouve le pied emblématique des tablettes Surface ainsi que la caméra de 10 mégapixels qui prend en charge la vidéo 4K. Vous pourrez d’ailleurs compter sur une caméra frontale 5 mégapixels de bonne facture pour faire vos appels vidéos.

Son écran PixelSense de 13 pouces avec de petites bordures offre une bonne immersion. Avec sa définition de 2880 × 1920 pixels avec une résolution de 267 pixels par pouce, cela en fait un bon écran pour lire vos contenus multimédias, qui est en plus tactile. Avec son format hybride, elle s’adapte à votre façon de travailler, que vous l’utiliser en mode PC avec le clavier détachable ou en mode tablette. Quant à la connectique, on retrouve toujours deux ports USB-C, un port de charge Surface Connect, un emplacement pour une carte nano SIM (+eSIM possible).

Pour découvrir d’autres solutions pour le même budget que la Microsoft Surface Pro X, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables à moins de 1 000 euros en 2023.

